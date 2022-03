Non innamorati di questi segni zodiacali: sono emotivamente indisponibili

Ehi, non è che per caso stai con uno dei segni zodiacali emotivamente indisponibili? Scopriamo subito la classifica dell’oroscopo oggi!

Inutile girarci tanto intorno: ci sono delle persone che non saranno mai pronte ad avere una relazione con te.

I motivi possono essere svariati ma ti assicuriamo che se sono nate sotto uno dei cinque segni zodiacali della nostra classifica dell’oroscopo di oggi… beh, non hai niente (o quasi) di cui preoccuparti.

Semplicemente, questi segni zodiacali non hanno granché voglia di pensare ai propri sentimenti o di entrare in connessione con loro.

Ti sembra assurdo? Beh, non hai ancora letto fino a dove possono arrivare! Scopriamolo subito insieme.

I segni zodiacali emotivamente indisponibili: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo

Qualcuno, magari un ex fidanzato o fidanzata, ti ha mai detto che sei veramente emotivamente indisponibile?

Se ti è successo allora, con ogni probabilità, sarai nella classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni zodiacali… beh, emotivamente indisponibili!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci a stilare una classifica dei segni più freddi, emotivamente parlando, capaci di far sentire chiunque troppo “esigente“.

Se mai ti è capitato di sentirti così, allora forse è il caso che tu dia una controllata ai segni zodiacali dei tuoi ex fidanzati. Forse hai avuto semplicemente sfortuna, come questi segni zodiacali che sono decisamente sfortunati in amore.

(Puoi anche fare un doppio colpo se sei nella classifica degli sfortunati ed hai anche un ex nella classifica dei segni peggiori da avere come ex fidanzati.)

Scopriamo subito chi c’è nella classifica di oggi: ehi, non sarai mica tra loro vero?

Ariete: quinto posto

Siamo sicuri che i nati sotto il segno dell’Ariete saranno veramente stupiti nel ritrovarsi nella classifica di oggi.

Eppure gli Ariete sanno essere particolarmente distaccati dalla proprie emozioni e, quindi, estremamente difficili da raggiungere.

Cari Ariete, dovrete ammettere che potete essere veramente molto concentrati solo su voi stessi, no?

Il vostro essere emotivamente indisponibili deriva tutto da lì. Quando non vi sentite al centro dell’attenzione diventate freddi ed intrattabili. (Il che, purtroppo per voi e per chi vi circonda, capita abbastanza spesso!).

Capricorno: quarto posto

Ebbene sì, cari Capricorno, vi abbiamo messo nella classifica dei segni zodiacali emotivamente non disponibili… proprio come vi aspettavate!

Dobbiamo dire la verità sui Capricorno: questo è un segno che più che essere emotivamente indisponibile lo sembra.

Il problema è che i Capricorno hanno molte emozioni ma poca attitudine ad entrare in contatto con loro. Quello che prima è solo una mancata voglia di affrontare, però, poi diventa abitudine ed infine anche attitudine. Cari Capricorno, vi stiamo dicendo che se non la smettete di far finta che i sentimenti non esistono finirete per essere veramente emotivamente indifferenti!

Vergine: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine possono essere emotivamente scostanti, non è vero?

La Vergine è un segno che si concentra moltissimo su sé stesso, senza stare troppo a pensare agli altri. Perché dovrebbe farlo?

Dopotutto i nati sotto il segno della Vergine sono persone assolutamente in grado di stare da sole. Non hanno paura di aspettare prima di trovare qualcuno al loro livello.

Se li vedete particolarmente scostanti è perché i nati sotto il segno della Vergine non hanno di certo bisogno dei sentimenti altrui per andare avanti nella vita!

Gemelli: secondo posto

C’è qualcuno di più emotivamente indisponibile dei Gemelli? (La risposta è evidentemente sì, visto che sono solo al secondo posto della classifica dell’oroscopo di oggi).

I Gemelli sono persone che vengono spesso criticate perché considerate come incostanti, egocentriche o semplicemente “maligne”.

La realtà, che non è assolutamente da vedere in malo modo, è che i Gemelli sono tra i segni zodiacali più emotivamente indisponibili.

Inutile cercare di forzarli in un rapporto di qualsiasi tipo con voi. I Gemelli non vi daranno mai retta!

Ecco perché, spesso e volentieri, i comportamenti dei Gemelli vengono letti come rudi o maleducati. Non sapete che i Gemelli sono semplicemente su un altro pianeta… il loro! Su questo pianeta non c’è spazio per i capricci, i bisogni o le necessità degli altri.

Insomma, i Gemelli hanno il loro spazio e non dovete invaderlo… a meno che non vogliate scontrarvi contro un muro di gomma!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali emotivamente indisponibili

Cari Sagittario, è veramente inutile che facciate quell’espressione offesa. Se c’è qualcuno di emotivamente indisponibile nello zodiaco siete proprio voi!

I Sagittario sono, infatti, persone estremamente indipendenti… tanto quasi da mettere paura!

Un Sagittario non solo non ha bisogno di nessuno ma si pregia anche di farlo sapere a tutti coloro che vogliono intraprendere una relazione con lui.

Avere a che fare con un Sagittario è estremamente divertente ma anche molto difficile. I Sagittario scelgono, infatti, la propria strada senza pensare assolutamente agli altri.

Riuscire a far sì che un Sagittario si innamori di voi è veramente una faticaccia. Sono sempre emotivamente indisponibili perché stanno pensando a sé stessi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.