Gli uomini di questi 3 segni zodiacali hanno paura del matrimonio

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che hanno paura del sacro vincolo del matrimonio. Non ti chiederanno mai di sposarti!

Il matrimonio è un atto di amore ma è anche vincolante ed alcuni uomini lo temono per questo. Per loro si può essere innamorati e felici a prescindere dall’anello al dito. Ci sono uomini che credono nel matrimonio e lo ritengono necessario per completare un progetto di vita con un altra persona e poi ci sono loro, i segni che secondo gli astrologi mal sopportano l’idea dell’impegno e delle responsabilità che comporta una unione eterna.

Se il tuo partner fa parte di questi 3 segni zodiacali probabilmente non ti chiederà di sposarlo ma questo non esula che ti ami infinitamente per tutta la vita o che non sia convinto che tu sia la donna perfetta per lui. E’ più una paura per l’impegno stesso che un dubbio riguardo i suoi sentimenti. Scopri chi sono i 3 segni allergici al matrimonio.

Se il tuo partner fa parte di questi 3 segni è allergico ala matrimonio

Il matrimonio è un grande impegno e anche una grande sfida. I divorzi aumentano sempre di più e l’idea di una unione che duri per tutta la vita sembra essere sempre più incerta. Se del futur non vi è certezza allora perchè prendere un impegno che duri tutta la vita? Alcuni uomini sono certi che si possa amare una donna a prescindere dal matrimonio o semplicemente usano questa scusa per camuffare la loro allergia ed intolleranza a qualsiasi forma di impegno, vincolo e ostacolo alla propria libertà individuale.

Ecco chi sono i 3 segni zodiacali che temono il matrimonio e lo immaginano come un cappio al collo:

Capricorno

Il Capricorno è un segno che lavora tanto per non far mancare nulla alla sua famiglia, è un partner adorabile, gentile e generoso eppure non crede che il matrimonio sia importante per garantire serenità alla famiglia. Quando si affronta l’argomento matrimonio con questo segno si nota immediatamente la sua espressione contrariata. Questo segno è molto ambizioso soprattutto a livello professionale e vede il matrimonio come un ostacolo, un impedimento alla realizzazione dei suoi progetti. Inutile provare a convincerlo, il Capricorno reagirà alle pressioni allontanandosi. Prenderà in considerazione la possibilità di sposarsi se questo allontanamento forzato gli farà capire che senza l’amore si sente un uomo totalmente vinto.

Acquario

L’acquario è un segno che ama la sua libertà e la sua indipendenza eppure la sua allergia al matrimonio dipende da altro. Questo segno in realtà teme che gli si spezzi il cuore. Non riesce a lasciarsi andare completamente, è angosciato dall’idea di restare scottato e soffrire per la fine di un amore che sarebbe dovuto essere per sempre. L’acquario quando vede le coppie intorno a lui lasciarsi si spaventa anche perchè si rende conto che nelle relazioni vigono sempre meno la tolleranza e l’accettazione dei difetti dell’altro. Un tasto dolente per l’acquario che sa bene di avere un suo modo di vivere particolare. Anche se ama il partner tende a metterlo al secondo posto, inoltre è mutevole e imprevedibile e sa che non è facile convivere con lui. Un segno ribelle e anticonvenzionale come lui non ce la fa proprio a prendere un impegno per la vita.

Vergine

Nella classifica degli uomini che hanno paura del matrimonio troviamo anche il segno della Vergine. Proprio lui che fa parte dei segni zodiacali che quando si innamorano ti amano per tutta la vita. La ragione è semplice, questo segno sappiamo bene quanto sia perfezionista ed esigente. Meticoloso e ansioso per natura, questo segno deve avere sempre tutto sotto controllo e non si rilassa mai. E’ disposto a mettersi molto in gioco per amore e a fare grandi sacrifici ma non è disposto a sposarsi perchè sa che pretenderebbe troppo da una vita coniugale e sa anche che non si compiace e non è mai soddisfatto. Questa sua complessità unito all’amore per la sua libertà e al piacere che prova a passare del tempo da solo lo fanno orientare verso un rapporto che sulla carta non è troppo impegnativo. In realtà tenta di camuffare la sua vera paura, fare la scelta sbagliata. Solo l’idea di commettere un tale errore gli fa sentire il peso del fallimento. Questo segno preferisce non rischiare e il matrimonio è un rischio troppo grande per lui.