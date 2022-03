Test: cosa temi di più della vita coniugale? Osserva l’immagine e scoprilo

Cosa ti spaventa di più della vita coniugale? Ciò che vedi prima in questa immagine rivela l’aspetto della vita coniugale che ti inquieta di più.

Il test di oggi ti chiede di osservare una immagine realizzata mediante sovrapposizione di diverse immagini. In base alla nostra personalità tendiamo a vedere un elemento di questa immagine prima delle altre oppure il risultato della fusione di tutti gli elementi. Ciò che cattura la nostra attenzione al primo sguardo rivela la nostra paura radicata nella vita coniugale.

Questa immagine è una illusione ottica usata da diversi psicologi per analizzare i loro pazienti. Dato che si tratta di un test online e non viene sottoposto a livello individuale da uno specialista, non potrà fornire una diagnosi clinica ma potrà essere un modo per condurre una propria introspezione personale e riuscire a comprendersi meglio.

Test: dimmi cosa vedi in questa immagine e ti dirò cosa temi della vita coniugale

Questo test ti farà riflettere su ciò che temi di più nelle relazioni emotive e coniugali. Fare il test è molto semplice, devi solo osservare qualche secondo l’immagine e leggere il profilo di ciò che hai notato prima.

Risultato del test

Se hai visto prima il ritratto di un uomo

se hai visto l’uomo significa che hai notato il risultato finale dell’immagine composta da più elementi. Questo rivela che la tua paura più grande nella relazione coniugale riguarda il gioco di potere. Sei una persona molto legata alla propria individualità e libertà e temi che in qualche modo un partner possa usare l’amore che provi per lui per dominarti e importi la sua volontà. Essendo anche una persona molto buona e altruista sai di avere molta pazienza e tolleranza e hai paura che questo possa essere usato contro di te da un partner male intenzionato. Devi solo darti del tempo per conoscervi meglio e dovresti comunicare al partner le tue preoccupazioni. Il modo in cui reagirà ti farà capire molte cose di lui. Sicuramente anche lui avrà i suoi timori e affrontarli insieme vi renderà più forti, più complici e più uniti. Condividere le vostre paure rafforzerà anche la vostra fiducia e il senso di sicurezza reciproco.

Se hai notato prima le diverse persone che compongono l’immagine

Se hai notato le figure umane disposte su tutta l’immagine significa che la tua più grande paura coniugale è quella di essere lasciata in vecchiaia. Sei una persona molto attratta dalla bellezza e dall’eleganza e temi molto il passare egli anni. Il tempo fa comparire macchie sulla tua pelle e rughe sul tuo volto, spesso rende più difficile perdere peso e mantenersi in forma. Non vuoi accettare l’idea di invecchiare ma non puoi fare a meno di notare che il tempo passa anche per te e questo ti spaventa molto. Temi che il tuo partner attratto dalla tua bellezza, possa lasciarti per una donna più giovane man mano che la tua pelle sarà meno tonica. Questa è la ragione per la quale sei ossessionata dai cambiamenti nel tuo aspetto e non disdegni l’idea di ricorrere alla chirurgia estetica. In realtà dovresti prendere consapevolezza che anche se tuo marito ti dimostra di essere ammaliato dalla tua bellezza, non ti ha scelto in base al tuo aspetto esteriore. Probabilmente la tua bellezza ha fatto in modo che ti notasse ma poi è stata la tua personalità a fare il resto. Nessuno sceglie un partner solo per le sue caratteristiche fisiche, lo sceglie nel complesso per tutto ciò che è, fuori e dentro. Tu lo completi per la tua personalità. Rafforza la tua fiducia in te stesso e le tue paure svaniranno.