Test delle Reazioni | Perché reagisci sempre in un certo modo? I veri motivi

By

Questo test spiegherà le tue reazioni più frequenti, o meglio, le loro motivazioni più profonde. Spesso non dipendono dalla tua volontà!

Uno dei problemi che storicamente affligge le donne è l’accusa di avere “reazioni esagerate” davanti a problemi che le altre persone reputano di poco conto o di scarsa importanza.

Spesso queste accuse ci feriscono nel profondo e cerchiamo sempre di giustificare i nostri comportamenti oppure di modificarli (e a volte è la scelta peggiore).

Le motivazioni che ci spingono ad agire in un determinato modo e a dare importanza a determinate cose piuttosto che ad altre, però, non andrebbero trascurate. Al contrario andrebbero comprese.

Non è semplice, perché la maggior parte delle nostre reazioni provengono dall’inconscio: uno “spazio” della mente davvero difficile da indagare con il pensiero razionale.

Il modo migliore per farlo è in maniera indiretta, attraverso un gioco come quello che ti proponiamo di fare ora.

Quali sono i motivi più profondi alla base delle reazioni che hai di solito? Scoprilo in pochi minuti!

Test delle Reazioni

Per eseguire questo test ti chiediamo di prenderti qualche istante per osservare il dipinto e individuare tutti i particolari che compongono l’immagine. Fatto ciò scegli l’elemento che ha colpito di più la tua attenzione o la tua fantasia.

1 – La candela

La candela è l’elemento centrale di questo dipinto, quindi concentra su di sé gran parte dell’attenzione dell’osservatore perché è intorno ad essa che si organizzano gli altri elementi.

Come si può notare però si tratta di una candela traforata, che presenta quindi dei buchi attraverso cui passano gli steli dei fiori e si può vedere il mare che occupa lo sfondo.

La candela rappresenta la tua individualità. Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona con una grande consapevolezza di se stessa, cioè dei propri pregi e dei propri difetti. Nonostante questo però non sei egocentrica e non tendi ad accentrare su di te tutta l’attenzione.

Proprio in virtù di queste caratteristiche, la tua prima reazione, quando entri in contrasto con le persone che ti sono intorno, è quella di sacrificare le tue opinioni per lasciare spazio a quelle degli altri.

Si tratta di un atteggiamento molto maturo ma a lungo andare potrebbe essere troppo faticoso da sostenere, e potresti ritrovarti ad essere una “martire” delle relazioni. Cerca di affermare con più forza quello che senti e quello che pensi. Ne hai tutto il diritto!

2 – La fiamma

La fiamma è il punto focale dl dipinto. Si trova quasi esattamente al suo centro ed è anche il punto più luminoso: queste sono le caratteristiche per cui attira così facilmente lo sguardo ma soprattutto l’attenzione degli osservatori.

Da sempre la fiamma, ma in generale il fuoco, rappresenta l’anima di un individuo ma anche la luce della ragione attraverso cui è possibile “rischiarare” il buio dell’ignoranza.

Se hai scelto la fiamma significa che sei una persona che fa grande affidamento sulla propria intelligenza nel rapportarsi alle altre persone. Oltre a possedere una mente analitica hai anche un carattere molto forte e una grande forza di volontà.

Se sei convinta delle tue opinioni finisci per imporre agli altri il tuo modo di fare e di pensare. Molto spesso dai l’impressione di essere un po’ prepotente ma, nella maggior parte dei casi, è solo perché sei circondata da persone che impongono meno il proprio pensiero.

3 – La rosa bianca

Nel linguaggio dei fiori la rosa bianca è da sempre un simbolo di purezza, bellezza ma soprattutto di innocenza.

Nel quadro occupa una posizione leggermente defilata, speculare all’altra rosa, quindi si può dire che sia parte di una coppia.

Se hai scelto la rosa bianca significa che hai un carattere molto puro e un grande senso di giustizia. Sei in grado di vedere sempre il buono in tutte le persone e il lato positivo di ogni situazione. Lavori sempre con il massimo dell’impegno e il massimo della generosità per mettere tutti coloro che ti circondano nelle condizioni di vivere sereni.

Quando ti trovi a dover affrontare contrasti interpersonali con le altre persone nella maggior parte dei casi la tua reazione più istintiva è di sconforto. Vivi le discussioni con un senso di sconfitta e frustrazione poiché pensi sempre che avresti dovuto impegnarti di più per evitarli.

Sappi però che questo atteggiamento non è sano dal punto di vista psicologico. Il confronto con le altre persone ed eventualmente il conflitto sono strumenti attraverso cui si può crescere e migliorare costantemente. Non è detto che tutti i conflitti debbano essere evitati e, di sicuro, non è solo tua responsabilità riuscire ad evitarli tutti.

4 – La rosa rosa

La rosa di un color rosa pallido è il fiore femminile per eccellenza. Si regala a coloro verso le quali si hanno sentimenti di affetto e di stima: a differenza della rosa rossa non ha alcuna connotazione passionale.

Dal momento che nella cultura occidentale il rosa è profondamente legato all’universo femminile, questo fiore rappresenta la condizione “normale” della donna nella nostra società.

Se hai scelto questo elemento significa che la tua personalità rappresenta in maniera estremamente fedele l’idea più classica e amata della donna occidentale.

Sei una persona accogliente e disponibile, che crede nel dialogo e nel potere della mediazione per riuscire ad accontentare tutte le parti coinvolte in un confronto.

Non ti interessa il potere, al contrario: molto spesso tendi a fare un passo indietro per lasciare spazio di manovra a coloro he hanno un carattere più forte del tuo e tendono a prendere in mano le situazioni più scomode o problematiche.

Per questo carattere così mite e disinteressato a volte vieni prevaricata dalle persone che ti sono intorno, che tendono a “metterti da parte” dato che la reazione che hai di solito è quella di lasciare che siano gli altri a decidere anche per te. Cerca di acquisire un po’ di fiducia in più nei tuoi mezzi e nelle tue capacità!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.