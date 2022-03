Ecco i segni zodiacali che reagiscono con l’ingegno all’inganno

Gli astri ci rivelano chi sono i 4 segni zodiacali più manipolabili ma anche in grado di reagire con l’ingegno di fronte all’inganno subito.

La nostra appartenenza zodiacale ci conferisce caratteristiche distintive. Per alcuni segni è facile fidarsi degli altri e la loro estrema fiducia e l’incapacità di dubitare sono spesso causa di inganno. Scopri quali segni rischiano di più di essere manipolati e come reagiscono quando accade.

Un noto proverbio ci mette in guardia con il detto “Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio”. Molte persone imparano ad essere diffidenti mentre altre non sono mai sospettose e finiscono per collezionare più di qualche inganno. Pur non potendo fare a meno di fidarsi del genere umano hanno trovato il modo di reagire all’inganno con astuzia e ingegno.

Sono loro i 4 segni zodiacali più manipolabili dello zodiaco ma la loro reazione all’inganno è ingegnosa

Questi 4 segni zodiacali sono ottimisti e credono che in fondo ad ognuno di noi batta un cuore buono e che anche chi non lo da a vedere o commette brutte azioni in realtà è una brava persona. Credono che sia colpa del dolore, della sofferenza, dell’educazione ricevuta e che ci sia del salvabile in ognuno di noi. Questo è il motivo per il quale rischiano di essere manipolati e di essere traditi dalle persone sbagliate. Possiamo definirli segni ingenui, ecco la classifica dei 4 segni più manipolabili e ingenui dello zodiaco:

Cancro

Al primo posto troviamo il segno del Cancro. Un segno empatico che ha il dono di comprendere i sentimenti profondi degli altri. Questo segno ha sempre un buon consiglio da offrire o una spalla di consolazione. Questo li rende delle prede molto facili per i malintenzionati manipolatori che si approfittano della loro grande generosità. Quando il Cancro scopre l’inganno reagisce con ingegno. Non da a vedere la sua sofferenza, è paziente e attende il momento giusto per vendicarsi ma non smetterà mai di perdere il sorriso o la fiducia negli altri nonostante tutto.

Capricorno

Il Capricorno è un segno molto laborioso. Dedica buona parte della vita a fare il suo meglio nella sua professione e non è molto ferrato per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Il Capricorno non ama discussioni e confronti per questo spesso evita di mettersi a discutere preferendo credere a quello che gli viene detto. Il Capricorno è anche molto solidale, aiuterà sempre chiunque abbia bisogno di lui senza sindacare sulle ragioni per le quali si ritrovano ad aver bisogno di aiuto. Quando si rendono conto di aver subito un inganno aguzzano l’ingegno e trovano il modo di allontanare quella persona definitivamente dalla loro vita con molta nonchalance.

Vergine

Anche la Vergine è nella lista dei segni manipolabili. Un segno perfezionista, puntuale, esigente, attento a tutto eppure umanamente troppo buono e fiducioso. Questo segno bada troppo ai giudizi degli altri e tende troppo ad apparire al meglio e a ricevere approvazione, in virtù di questo finisce col cadere in situazioni che lo danneggiano. Il suo ingegno davanti ad un inganno è quello di reagire a tempo debito e di sorprendere con un ben servito che lascia tutti di stucco.

Acquario

L’acquario è tra i segni manipolabili per via della sua grande indecisione. Essendo terribilmente indecisi prima di prendere una decisione valutano la qualunque e chiedono troppi pareri a chi non dovrebbero. Essendo anche loro dei segni con un cuore benevolo rischiano spesso di capire di essersi confidati con le persone sbagliate e di aver subito un inganno. Quando se ne rendono conto diventano estremamente ingegnosi perché non reagiranno di petto. Mentre attenderanno di capire come reagire all’inganno si faranno raggirare e perdoneranno coloro che li hanno usati. Questo è il motivo per il quale il posto dell’Acquario è in cima a questa classifica.