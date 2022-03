I giochi sotto le lenzuola da provare per sentirsi di nuovo in sintonia

Come aumentare la sintonia di coppia? Che domande, tramite questi giochi intimi che abbiamo selezionato per te: il risultato è garantito!

Aumentare oppure ritrovare l’affinità di coppia è qualcosa che tutti, prima o poi, abbiamo domandato a Google.

Generalmente, intorno a questo argomento, ci sono una serie di tabù o di imbarazzi che ci impediscono di trovare una soluzione.

Ma come, due persone che stanno insieme dovrebbero essere sempre in sintonia!

C’è qualcosa che non va se voi due non lo siete… e tante altre sciocchezze come questa sono le frasi che abbiamo paura di sentirci dire quando parliamo di questo argomento.

Oggi, poco importa quale sia il motivo del calo della vostra sintonia, abbiamo deciso di concentrarci sulle soluzioni: ecco quali sono!

Come aumentare la sintonia di coppia: ecco i giochi bollenti da fare insieme al partner

Chi ha detto che una coppia non possa mai attraversare un periodo di noia, di calma e di tranquillità oltre che, anche, di sconforto è qualcuno che, evidentemente, non ha mai avuto una relazione di coppia.

Capita a tutti, anche ai migliori, di avere a che fare con dei momenti in cui l’affinità di coppia non è proprio ai massimi storici. Aiuto! Cosa fare in quei casi?

La domanda “come aumentare la sintonia di coppia” è una di quelle che tutti ci siamo ritrovati, prima o poi, a fare al nostro PC o al nostro cellulare.

Internet è pieno di consigli o di rimedi su come rendere di nuovo eccitanti le cose tra te ed il tuo partner.

Gite fuori porta, completi intimi costosi, trattamenti estetici, tecniche curiose a letto sono tutte ottime idee: ma che ne dici di… giocare?

Oggi abbiamo pensato di proporti qualche “gioco bollente” da fare con il partner in modo da aumentare la sintonia di coppia.

Si tratta di giochi innocenti a cui abbiamo, però, dato una svolta hot in modo da renderli molto (ma molto) più interessanti. Allora, ti abbiamo incuriosita abbastanza?

Jenga per coppie

Hai mai giocato a Jenga? Il classico gioco della torre dei mattoncini, che si costruisce insieme per poi “smontare” pezzo pezzo è uno dei più famosi al mondo.

Quando qualcuno smuove un mattoncino che fa crollare la torre intera il gioco è finita e bisogna iniziare da capo. Non, però, nella nostra versione per coppie!

Scrivete su ogni mattoncino un’azione da compiere che sia, però, decisamente sensuale e bollente!

Chi sposta il mattoncino che farà cascare la torre, dovrà poi eseguire l’azione scritta sul mattoncino colpevole del crollo.

Non c’è possibilità di scampo!

Il gioco del “mmm” e “aaa”: ecco come aumentare la sintonia di coppia

Va bene, siamo sicure che non hai mai sentito parlare di questo gioco ma possiamo assicurarti che è valido comunque!

L’idea è quella di toccare il più possibile il corpo del partner ma con alcune regole di base. Non potete toccare i punti più “erotici” e, quindi, non va bene toccare seno, genitali e natiche.

Per il resto, però, sbizzarritevi! Usate la punta delle dita, piume, ghiaccioli e qualsiasi altra cosa vi dica la testa (ovviamente previa richiesta di consenso: ti abbiamo spiegato qui cos’è e perché è importante chiederlo anche nelle relazioni di lunga data).

Chi viene toccato deve far capire all’altro cosa gli piace e cosa non gli piace usando solo i suoni “mmm” e “aaa”.

Possiamo assicurarti che oltre a divertirvi tantissimo e a farvi tantissime risate scoprirete molte cose parecchio interessanti sul corpo l’uno dell’altro!

Roulette di shopping

No, no, no: questa non deve essere una scusa per comprare tutto quello che vuoi in quel negozio che non fa mai i saldi!

Questa idea per aumentare la sintonia di coppia prende lo spunto da una roulette solo che, invece di puntare sul gioco d’azzardo, vi darete allo shopping.

Scegliete un sito che venda giochi erotici (qui ti abbiamo spiegato perché, secondo noi, sono irrinunciabili) oppure completi intimi oppure qualsiasi cosa che possa farvi volare con la fantasia.

Dopo aver fatto una selezione, fate partire la roulette dello shopping: qualsiasi sia l’oggetto che il Fato ha deciso di farvi comprare, dovrete metterlo nel carrello ed acquistarlo.

Quando arriverà a casa, poi, vietato buttarlo in fondo all’armadio e dimenticarsene: dovrete provarlo tra le lenzuola!