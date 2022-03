Come vi sedete a tavola? Questo test ci svela se vi amate davvero

Allora, credi di essere pronta insieme al tuo partner ad affrontare il test della coppia seduta? Scopriamo subito se vi amate veramente!

Va bene, va bene: tu ed il tuo partner vi amate ed anche tantissimo. Non avete bisogno di test di coppia o di test della personalità per stabilirlo e, certamente, non saremo noi che dallo schermo del vostro cellulare riusciremo a determinare qualcosa sulla vostra relazione.

Vero?

Ma allora perché stai guardando il nostro test di coppia di oggi con curiosità? Forse perché questo test potrebbe veramente svelarci qualcosa di più su voi due.

Che ne dici: ti va di provarlo?

Test della coppia seduta: dicci come vi sedete e noi ti sveleremo se vi amate o meno

Forse non sai che con il nostro corpo, le nostre azioni e le nostre scelte del tutto “inconsce” spesso comunichiamo tantissimo agli altri.

Magari non sappiamo neanche di farlo eppure un flusso continuo di informazioni su chi siamo, cosa vogliamo (e dove andiamo) e se stiamo bene o male è praticamente sempre in atto.

Hai guardato sicuramente anche tu una coppia che si era seduta al bar vicino a te dopo una litigata e hai capito che tra loro le cose non andavano bene grazie solo al linguaggio del corpo, non è vero?

Bene, allora il nostro test della coppia seduta di oggi è quello che fa per te. Non ti chiediamo di immaginare di litigare con il tuo partner o di essere in una situazione particolare.

Come vedi, infatti, qui sopra ti abbiamo dato due opzioni: ci sono due coppie sedute ad un tavolo, in maniera molto diversa.

Devi solo dirci in quale maniera è più probabile che tu ed il tuo partner vi sediate quando andate insieme al bar o al ristorante.

Forse puoi mettere questo test in stand-by e fare le tue valutazioni: andate a prendere il caffè o a pranzare, valuta quante volte vi mettete seduti in una maniera e quante in un’altra e poi torna qui.

Noi vogliamo solo sapere se, potendo scegliere, preferite trovarvi uno di fronte all’altra oppure se vi sedete sempre dallo stesso lato del tavolo, il più vicino possibile.

Non preoccuparti, non stiamo cercando di ingannarti: una risposta giusta non esiste, esiste solo la vostra!

Allora, sei pronta per il responso del test della coppia seduta?

vi sedete sempre uno di fronte all’altra : il test della coppia seduta ci dice che, se vi sedete sempre uno di fronte all’altra, vi amate davvero.

Evviva! Evidentemente, poco importa da quanto tempo stiate insieme, avete sempre voglia di parlarvi e di comunicare. La routine non ha ancora reso la vostra relazione “noiosa” e non ci sono problemi tra di voi!

Quando siete fuori di casa cercate sempre l’altro e la vostra attenzione è rivolta principalmente a lui. Ci sono poche cose che vi distraggono o comunque, anche se vi distraete, la vostra intenzione principale è quella di parlare con il vostro partner!

Possiamo dirlo, vi amate davvero. Ehi, non è che lo diciamo solo noi lo dice il test della coppia seduta!

Dopotutto i test su dove ti siedi a tavola sono molto interessanti: qui ne abbiamo uno che non ha a che vedere con la coppia ma che ti spiega meglio chi sei a seconda di quale posto scegli a tavola !

: il test della coppia seduta ci dice che, se vi sedete sempre uno di fronte all’altra, vi amate davvero. Evviva! Evidentemente, poco importa da quanto tempo stiate insieme, avete sempre voglia di parlarvi e di comunicare. La routine non ha ancora reso la vostra relazione “noiosa” e non ci sono problemi tra di voi! Quando siete fuori di casa cercate sempre l’altro e la vostra attenzione è rivolta principalmente a lui. Ci sono poche cose che vi distraggono o comunque, anche se vi distraete, la vostra intenzione principale è quella di parlare con il vostro partner! Possiamo dirlo, vi amate davvero. Ehi, non è che lo diciamo solo noi lo dice il test della coppia seduta! Dopotutto i test su dove ti siedi a tavola sono molto interessanti: ! vi sedete sempre il più vicino possibile: ehm, non è che forse dovresti provare anche il nostro test sulle relazioni tossiche?

Dai, forse stiamo esagerando però dobbiamo dirti che se siete sempre vicini, anche dopo anni che state insieme, forse state cercando di compensare qualcosa.

Il contatto fisico, la vicinanza e, soprattutto, sfoggio di questi due elementi rendono la vostra coppia… forse più debole delle altre.

Non volete guardarvi negli occhi, vi sembra di non avere niente da dire, volete entrambi poter guardarvi intorno, valutare altre persone ed altre situazioni.

Questo, almeno, è quello che ci dice il test della coppia seduta! Forse non vi amate davvero o forse, in questo momento, siete più in crisi di quanto non vogliate ammettere. Noi, ovviamente, ci auguriamo che non sia così!