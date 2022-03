Questi segni sono i più umili dello zodiaco: non ti approfittare di loro!

Sei per caso uno dei segni zodiacali più umili di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito: potresti farti mettere troppo i piedi in testa!

Ehi, non è che per caso (ma proprio per caso) sei una di quelle persone umili ma talmente umili che finisce per farsi mettere i piedi in testa da tutti gli altri!

La classifica dell’oroscopo di oggi, infatti, si occupa di tutti quei segni zodiacali che hanno deciso di fare dell’onestà la loro bandiera di vita.

Magari non hanno il coraggio di farsi valere per quello che sono o, magari ancora, semplicemente sono troppo modeste. La classifica di oggi ci aiuterà a riconoscerle e, chissà, forse ad aiutarle anche. Ecco le prime cinque posizioni!

I segni zodiacali più umili di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Sei uno dei segni zodiacali più umili di tutto l’oroscopo?

Ok, scusa per la domanda particolarmente aggressiva ma abbiamo deciso di chiedertelo perché, a volte, per “scovare” gli umili ed i modesti bisogna usare le maniere forte.

Ovviamente la classifica di oggi dell’oroscopo risponderà a tutte le nostre domande ma, forse, sarebbe meglio per te se ci dicessi subito quanto e se sei umile… non credi?

Oggi, infatti, parliamo di tutti quei segni zodiacali talmente umili da mettersi nella posizione, spesso e volentieri, di farsi mettere i piedi in testa.

Eh sì, perché se l’umiltà è una caratteristica positiva e ricercata, metterla troppo in pratica oppure lasciare che prenda il sopravvento può creare dei problemi non da poco.

Allora, sei pronto a scoprire se ti trovi nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, anche se sotto sotto vi sentire i più arroganti dello zodiaco, sapete bene di riuscire ad essere veramente molto umili quando volete.

Anche troppo secondo noi!

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni che si sforza particolarmente di far vedere agli altri che i loro sforzi o i traguardi che raggiungono sono “niente di che“.

Il motivo è che i nati sotto il segno del Cancro sono persone che hanno un terrore quasi atavico del fallimento o del giudizio e, quindi, decidono di fare di tutto per sminuirsi e… sembrare umili. Alla fine lo sono davvero ma che fatica essere un Cancro!

Vergine: quarto posto

Per quanto strano sia incontrare la Vergine nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, dobbiamo riconoscerglielo. I nati sotto il segno della Vergine sono persone assolutamente umili quando vogliono, proprio perché sono dei gran lavoratori e conoscono, quindi, il valore dell’impegno!

Alla Vergine non manca mai una sana prospettiva su di sé (ma anche sugli altri, non preoccupatevi). Sono persone umili quando ha senso esserlo e mai un momento di più: potete aspettarvi da loro un atteggiamento assolutamente invidiabile per quanto riguarda l’umiltà!

I Vergine sanno metterla in pratica senza sfoggiarla e sono assolutamente aggraziati mentre lo fanno!

Ariete: terzo posto

Non facciamo in tempo a dare agli Ariete il terzo posto della classifica dell’oroscopo di oggi che già ci siamo pentiti. Cari Ariete, non gonfiate le penne e non mettetevi in mostra se siete tra i segni zodiacali più umili di tutto lo zodiaco: vanificate immediatamente il giudizio di stelle e pianeti così!

Gli Ariete sono persone umili e, proprio per questo, è ancora più sorprendete scoprire che tutta la loro “arroganza” o la loro sicurezza è frutto semplicemente di un grande lavorio interno.

Intenti come sono sia a smontarsi da soli sia a mettere sempre in pratica l’umiltà, agli Ariete capita spesso di peccare al contrario, soprattutto in socialità. In verità, però, sono persone profondamente umili, capaci di grandi gesti e di ancora più grande pragmaticità e serietà!

Aquario: secondo posto

Che gli Aquario siano in alto nella nostra classifica dei segni zodiacali più umili di tutto l’oroscopo non dovrebbe di certo stupirci.

Chi, più degli Aquario, è in grado di dire che il proprio lavoro (spesso fondamentale ed indispensabile) non vale praticamente quasi niente?

(Come potete vedere qualcuno c’è: ma gli Aquario si meritano decisamente una menzione d’onore!).

Gli Aquario sono, infatti, persone che lavorano duramente e che tendono sempre a minimizzare il proprio operato.

Quello che fanno sembra loro talmente normale (quando è, invece, assolutamente fuori dal comune) che non perdono tempo a lodarsi (e, di conseguenza, anche a sbrodolarsi).

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone assolutamente umili che non vogliono mettersi in mostra o prendersi dei meriti per qualcosa che loro ritengono non solo dovuto ma anche normale.

Potremmo tutti prendere ispirazione da loro, spesso e volentieri!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più umili di tutto l’oroscopo

Cari Pesci, sapete benissimo di essere persone che credono molto nel proprio lavoro, valore e nelle proprie qualità.

Questo non vuol dire, però, che non sappiate essere estremamente umili quando si parla di voi!

I Pesci sono, infatti, tra le persone più umili dello zodiaco (ehi, sono al primo posto della classifica dei segni zodiacali più umili di tutto l’oroscopo non per caso), proprio perché sono persone estremamente oggettive e pratiche quando si parla dei loro talenti.

Riconoscono il proprio valore, certo, ma non lo esagerano e non lo amplificano: non vogliono fare la figura degli arroganti ma ma finiscono quasi per “deprezzarsi“. Vabbè, dai… almeno non sei nella classifica dei segni zodiacali più competitivi! O forse no?

Essere umili di certo può rappresentare un vantaggio… o magari, caro Pesci, ti aiuta a fare il doppiogioco, come questi segni zodiacali che si trovano nella classifica dell’oroscopo dei più opportunisti? No, dai, non possiamo credere che i Pesci non siano, semplicemente, persone umili per davvero: capaci di valutare il proprio impatto e sforzarsi sempre di migliorarlo!