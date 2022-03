Questi 4 segni zodiacali possono spezzarti il cuore senza alcuna pietà

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che dovremmo temere in coppia. Non si fanno molti scrupoli a spezzarti il cuore se questo è ciò che vogliono.

Il segno zodiacale ci definisce. Ognuno di noi ha una personalità unica e tratti distintivi ma alcuni tratti sono comuni ai nativi dello stesso segno. Gli astri sono in grado di dirci quali sono i segni capaci di mostrare il peggio di loro stessi in amore.

Quando si pensa all’amore si focalizza un sentimento bello e gioioso eppure questo sentimento ha molte sfaccettature. A volta entra in crisi e crea insoddisfazione che spinge i partner a reagire mostrando il peggio di se stessi. Scopri se sei tra questi amanti pericolosi.

I 4 segni più duri in amore, non hanno pietà per il partner

Un rapporto di coppia non è sempre rose e fiori. I litigi sono inevitabili e qualche volta il confronto assume proporzioni impreviste. Quando le cose non vanno come vorremmo alcuni di noi finiscono per essere particolarmente inflessibili e duri con il partner e usano parole e azioni in grado di spezzare letteralmente il cuore.

Questi segni non esitano a far soffrire il loro partner neanche quando decidono di lasciarlo. Che abbiano ragione o torto non cambia, se fai coppia con uno di loro la vostra separazione potrebbe essere brutale:

Scorpione

Il segno dello Scorpione è molto passionale e focoso. Spesso le sue relazioni sono più fisiche che sentimentali ma quando si innamora lo Scorpione è folle, adorabile, incantevole. In un attimo ti fa toccare le stelle e altrettanto velocemente potrebbe farti precipitare nel baratro. Se questo segno si sente insoddisfatto e decide di lasciarti non esiterà a disprezzare il sentimento che vi ha unito.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che si dedica molto al suo lavoro e alla sua professione e dedica poco del suo tempo alle relazioni romantiche. E’ un segno razionale e finisce col razionalizzare anche i sentimenti influenzando il suo giudizio che sembra finire spesso col prendere decisioni azzardate e le rotture definitive non fanno eccezione.

Ariete

Segno iperattivo e impulsivo l’Ariete spesso fa qualcosa di cui si pente successivamente. Non ama molto i legami stabili perché sono un vincolo alla sua libertà sia emotivamente che mentalmente. Basta gli stimoli iniziano a mancare per fargli prendere la decisione di mollare tutto perché la sua felicità viene prima di tutto. Forse in un secondo momento proverà rimorso, ma li su due piedi dirà e farà cose per le quali non tornerai mai più indietro.

Vergine

La Vergine è un segno che soffre di stati ansiosi e soffre anche quando è lui a lasciare. In realtà questo segno lotta perennemente contro se stesso. E’ troppo sensibile agli stati d’animo del partner e la decisione di chiudere la prende per il bene di entrambi anche quando costa troppo da richiedere uno sforzo enorme per non cedere e tornare sulla decisione ormai presa.

Non bisognerebbe mai forzare le cose perché forzandole non si risolve nulla. A volte allontanarsi dalle persone che sono causa delle nostre sofferenze è un bene anche se spezza il cuore.