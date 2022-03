La vostra è una relazione tossica? Scopriamolo subito con questo test

Il test della relazione tossica è qui per definire quanto o se voi due siate veramente poco adatti l’uno per l’altra: lo proviamo insieme?

Quante volte hai sentito parlare di una relazione tossica o ne hai anche giudicata una tale? Tutti, prima o poi, incappiamo in una persona che amiamo tantissimo ma con la quale riveliamo veramente i tratti più oscuri del nostro carattere.

Non possiamo farci niente: tirano fuori veramente il peggio che c’è in noi!

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ci aiuti a capire se stai con qualcuno che ti fa bene… o con qualcuno che ti fa male.

Certo, non hai bisogno di un test per capirlo questo ce lo immaginiamo: però un parere spassionato non fa mai male, no?

Test della relazione tossica: scopri quanto lo è la tua in base a questo quadro

Di relazioni alla Maddie e Nathan ne abbiamo presente a bizzeffe, non è vero?

Ah, come? Non siete ossessionati anche voi da Euphoria? Ah va bene, allora parliamo solo di relazioni tossiche, che ne dite?

Vi verrà sicuramente in mente qualcuno della vostra cerchia di amici e conoscenze o (se siete proprio sfortunate) un vostro ex che rientra nella descrizione!

Il test della relazione tossica è qui per definire in che tipo di relazione ti trovi al momento (e non come fossero quelle passate… che forse è meglio).

Hai presente quella persona che ami veramente alla follia ma con la quale sai benissimo che non puoi o non devi stare insieme?

Bene, adesso scopriremo se anche il tuo attuale fidanzato rientra in quella categoria.

Di relazioni tossiche tra fidanzati ne abbiamo abbastanza sia nelle serie TV e nei film che nella vita reale.

Pronta a scoprire la verità su di voi? Bene, allora concentrati sull’immagine qui sopra e dicci che cosa vedi in questo quadro. L’opera è del famoso pittore surrealista Octavio Ocampo e, come spesso accade per i test di personalità di CheDonna.it, può essere vista in due maniere distante. Qual è la prima cosa che hai visto tu?

il volto di una donna dei giorni nostri : hai visto il volto di una donna con i capelli pettinati all’indietro, orecchini di perle ed un’espressione decisamente fiera.

Beh, abbiamo delle buone notizie per te: la tua non è una relazione tossica!

Come potrai immaginare (o come saprai da quando stai con il tuo partner), ogni relazione è formata da due persone uniche e distinte.

Il fatto che tu riesca a vedere una specie di “specchio” della tua individualità come primo elemento di questo test è estremamente positivo. Vuol dire che sei assolutamente in grado apprezzare la tua “solitudine” nella coppia e di rispettare quella altrui!

(Anche se, ovviamente, non deve essere esagerata: hai provato anche il nostro test della solitudine in coppia per sapere se siete veramente ben bilanciati?).

In ogni caso, fortunatamente, il test della relazione tossica ci dice che la vostra non lo è. Siete due persone in grado di esistere ma anche co-esistere, senza pestarvi troppo i piedi e rendendo l’altro decisamente migliore di quello che già non è.

Siete entrambi il fan numero uno dell’altro, vi spronate a fare sempre di meglio e no avete bisogno di seguirvi passo passo!

La tua potrebbe essere una relazione tossica!

Il primo elemento che cerca di cogliere il tuo cervello, infatti, è sempre quello del rapporto a due, della coppia e della complicità.

Niente di male in questo se non fosse che il tuo desiderio è forse un poco troppo pressante: cosa nascondi?

Probabilmente niente (ma forse vorrai provare anche il nostro test che scopre se il tuo partner è più fedele o traditore) ma di certo il tuo “tendere” verso la coppia rappresenta un certo squilibrio.

Non vedi la tua individualità o non la vuoi vedere e quello che succede è che finisci spesso per ritrovarti in un rapporto co-dipendente.

I rischi di essere troppo dipendenti dal proprio partner non sono pochi e tra loro c’è anche quello di finire per avere una relazione tossica.

Pensaci bene: sei sicura di essere davvero libera (e di dare davvero libertà) nel tuo rapporto?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.