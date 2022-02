Test: Cosa ti aspetta a livello sentimentale? E’ tutto scritto sulla tua mano

La linea del cuore sul palmo della tua mano ti rivela cosa ti aspetta a livello sentimentale. Osservala e scopri cosa ti riserva l’amore.

La personalità di ognuno i noi ha anche un lato emotivo e la linea del cuore impressa sulla nostra mano è legata a questo tratto. Osservando questa linea è possibile capire com’è una persona in amore e prevedere come evolverà la sua vita sentimentale.

L’inclinazione ella linea dell’amore sul palmo della tua mano ha molte connotazioni. Osserva il tuo palmo. A quale linea dell’amore assomiglia la tua? Scopri il significato.

Test: dimmi com’è la tua linea dell’amore e ti dirò il tuo avvenire in amore

Hai mai sentito parlare i chiromanzia? E’ l’arte di leggere la mano e interpretare il futuro di una persona a partire elle varie linee impresse su di essa. Dopo averti spiegato come interpretare le diverse linee della tua mano, con il test di oggi tenteremo di capire che direzione prenderà il tuo futuro sentimentale.

Ecco cosa rivela la tua linea del cuore:

1- Linea come nell’immagine 1

Se la linea sulla tua mano assomiglia a questa significa che in amore sei molto passionale. Di solito quando incontri una persona che ti fa battere il cuore perdi totalmente la testa e dai tutta te stessa in amore. Nel tuo futuro sei sentimentalmente impegnato. Difficilmente resti da sola per lunghi periodi perché hai un disperato bisogno di tenerezza, amore e affetto. Essere in coppia per te significa evitare la solitudine e per questo ti sacrifichi molto. Dovresti rilassarti e chiederti cosa vuoi veramente da una relazione altrimenti collezionerai tante delusioni. Non devi impegnarti con qualcuno solo per non restare solo.

2- Linea come nell’immagine 2

Se la tua linea dell’amore assomiglia a questa significa che sei una persona affettuosa e amorevole. Il tuo partner si sente apprezzato e coccolato. Nel tuo futuro c’è un grande amore e questo amore è iniziato come un’amicizia e si è consolidato nel tempo. Vi siete sorpresi entrambi nell’ammettere che provavate un sentimento molto più profondo dell’amicizia. Le cose tra voi hanno preso la giusta piega. Le persone sono attratte dalla tua personalità semplice e amorevole.

3- Linea come nell’immagine 3

Questa linea indica che sei una persona molto indipendente. Ami tantissimo la solitudine e trascorrere del tempo da solo. L’amore è un sentimento importante per te, ma la libertà lo è di più. Per questo ti impegnerai solo con una persona per la quale sentirai che vale davvero la pena rinunciare alle tue abitudini. Dopo un periodo complicato riuscirai a trovare il tuo equilibrio e essere in coppia non ti farà sentire vincolato da un impegno, ma sentirai che ti renderà felice.

4- Linea come nell’immagine 4

L’amore per te è una cosa seria. Sai che richiede impegno e sacrificio e un grande dispendio economico. Coronare un sogno d’amore per te significa matrimonio, casa, figli, scuola, sport e tutti questi conti da pagare sono tanti. Prima di lasciare il tuo cuore libero di innamorarsi pensi a come fare soldi. Al tuo partner non mancherà mai niente, finanziariamente e emotivamente.