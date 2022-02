Questi segni zodiacali sono i più intensi di tutto l’oroscopo

Quando piove li trovi sempre alla finestra, pronti a guardare fuori e sospirare: sono i segni zodiacali più intensi di tutto l’oroscopo!

Quando ti diciamo intensità, per caso, ti viene in mente qualcuno di preciso? Sappiamo benissimo che, nella tua vita, puoi aver incontrato qualcuno che rientra nella categoria “intenso”.

I suoi profili social sono pieni di canzoni tristi e messaggi criptici, il suo atteggiamento anche quando è a una festa è di compresa intensità.

Ehi, forse conosci qualcuno che è nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo: che ne dici, ti va di vedere se hai ragione?

I segni zodiacali più intensi dello zodiaco: scopri subito chi c’è nella classifica di oggi

Sguardo conturbante, parole pregne di significato, impossibilità di scherzare soprattutto su sé stessi.

Ehi, sai già di chi stiamo parlando? Perché per noi è palese ma, forse, se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo vuol dire che non ti sei mai reso conto che potresti essere questo tipo di persona.

Ma di che tipo di persona parliamo? Ah ma semplicemente di tutti quei segni zodiacali che sono tra i più intensi dello zodiaco!

Non si può mai scherzare, figuriamoci prenderli in giro: bisogna sempre essere intensi e compresi, guardare il proprio riflesso nell’acqua e pensare solo pensieri incredibilmente poetici.

Ehm… che noia, possiamo dirlo?

Scopri se ci sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali più intensi di tutto l’oroscopo: noi speriamo di no, ovviamente!

Pesci: quinto posto

Cari Pesci, inutile nascondersi dietro ad un dito o, nel vostro caso, ad una pinna. Siete persone particolarmente intense, sempre pronte a fare una scenata per nulla!

Gli altri non si rendono conto che, per voi, il dramma ed i sentimenti forti sono un semplice modo per passare il tempo e divertirsi: pensano che siete sempre seri!

(Sotto sotto, però, a voi piace che lo pensino: è più divertente così!).

Ai Pesci piace particolarmente essere poetici e pieni di intensità: a volte, però, riescono ancora ad essere autoironici, dai!

Aquario: quarto posto

Date ad un Aquario la possibilità di sentirsi intenso e lui la coglierà assolutamente: non sono per niente in grado di essere autoironici!

Cari Aquario, siete persone assolutamente capaci di ridere e scherzare ma, sotto sotto, vi piacerebbe essere molto più intense di quello che fate vedere.

Gli Aquario sono persone che nascondono una grande emotività e quasi sempre i loro sentimenti. Lo fanno per stare tranquilli e per non avere troppi problemi con gli altri ma possiamo dirvelo senza problemi: sono veramente intensi se gliene date la possibilità!

Ariete: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete possono essere veramente intensi quando vogliono… aiuto, che paura!

Abituati come sono a vivere in mezzo ai drammi ed ai pettegolezzi, gli Ariete prendono l’intensità come un modo per proteggere sé stessi ed i propri interessi.

Cari Ariete, ci dispiace dirvelo ma è così: vediamo il vostro gioco! (O, almeno, lo vedono stelle e pianeti: noi riportiamo solo le informazioni che ci danno).

Vi piace essere particolarmente intensi di fronte agli altri ma, sotto sotto, sapete di essere un poco difficili da prendere sul serio!

Bilancia: secondo posto

Nonostante siano persone particolarmente allegre e felici, i nati sotto il segno della Bilancia sono un altro segno particolarmente intenso.

Alla Bilancia, infatti, piace crogiolarsi particolarmente nella sensazione di essere più sensibile, più compreso, più interessante degli altri.

Niente di male in questo: siamo tutti convinti di essere un poco più sensibili degli altri, non è vero?

Per la Bilancia è importare spiccare in mezzo al gruppo ed essere intensi è un ottimo modo per farlo: ecco perché si trovano così in alto in questa classifica!

(Chissà se sono anche nella classifica dei segni zodiacali che ti vogliono sempre quando tu non li vuoi… dopo averti ammaliato anche la beffa!).

Care Bilancia, ci dispiace dovervi dire che è abbastanza palese come il vostro essere intensi sia una vera e propria posa. Lo sappiamo che volete fare festa, ridere e scherzare tutto il tempo: perché non lo fate?

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più intensi di tutto l’oroscopo

Cari Leone, siete contenti di trovarvi al primo posto della classifica di oggi?

Forse no, visto che non vi piace essere messi in discussione o anche solo essere “smascherati”. Eppure è vero che i più intensi di tutto l’oroscopo siete proprio voi!

Ai Leone piace veramente molto sentirsi e trovarsi al centro dell’attenzione. Hanno una capacità unica di rendersi protagonisti, anche quando la situazione non è agevole o non lo richiede.

Insomma, è proprio vero che se c’è una finestra e fuori piove, troverete i Leone sul davanzale, intenti a guardare fuori.

Niente di male in questo, ovviamente, ma ai Leone piace veramente tanto far credere agli altri di essere un vero filosofo… anche quando non lo è!

Cari Leone, non c’è niente di male nel prendersi in giro una volta ogni tanto oppure nello scherzare: non bisogna essere sempre seri!

(Chissà se sono nella classifica dei segni zodiacali più autoironici dello zodiaco…)

I Leone, però, credono che essere i più intensi di tutti li metta qualche gradino sopra agli altri. Cosa possiamo dire? Cari Leone, siete proprio sicuri che questa sia la scelta giusta?