I segni zodiacali più coraggiosi dell’oroscopo non hanno paura di niente!

Sei un vero supereroe? Va bene, va bene lo sappiamo: non c’è bisogno di essere Superman per essere come i segni zodiacali più coraggiosi dell’oroscopo!

Chissà di che segno è Superman?

Ok, va bene, la domanda non sembra c’entrarci niente con l’oroscopo eppure ti assicuriamo che ha senso. (Più o meno).

Hai già indovinato di che cosa parliamo oggi? (Perché magari il titolo gigante qui sopra non lo ha rivelato).

Eh sì, oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali che hanno più coraggio di tutti gli altri e che, quindi, sono veramente dei supereroi. Pensi di essere tra loro?

I segni zodiacali più coraggiosi di tutto l’oroscopo: scopri se sei in classifica oggi

Quante volte ti è capitato di trovarti in una situazione paurosa o complicata e di scegliere di fare la cosa più coraggiosa?

Se la risposta è “tante” allora potresti trovarti nella classifica dell’oroscopo di oggi, quella dei segni zodiacali più coraggiosi di tutti.

No, no, nella classifica non ci saranno Superman, Spiderman, Batman e qualsiasi altro supereroe che ti possa venire in mente. Ci sarai tu!

O meglio, ci sarai tu se sei uno dei cinque segni zodiacali tra i più coraggiosi di tutto l’oroscopo: chissà che cosa ci sveleranno oggi le stelle?

Sotto sotto sai benissimo se ti trovi in classifica o no ma non disperare: potrebbero esserci delle vere sorprese per te!

Allora, sei pronto a scoprire chi sono i segni zodiacali che non hanno paura di niente o che, anche se hanno paura, sanno affrontare tutto?

Leone: quinto posto

Cari Leone, sappiamo benissimo che vi arrabbierete perché pensate di meritare un posto molto più in alto nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Ammettiamo senza problemi che siete veramente coraggiosi (o, d’altronde, non vi trovereste tra i segni zodiacali più coraggiosi) ma a volte anche voi potete cedere un poco alla paura.

Niente di male in questo: siete persone che sopportano tanto e che affrontano tutto senza paura. A volte, però, com’è normale che sia può capitare che vi sconfortiate. Solo le persone che vi conoscono veramente bene, però, sono in grado di vedere che nel vostro cuore di Leone a volte c’è un poco di paura!

Cancro: quarto posto

Come? I Cancro, così teneri e spauriti, sarebbero nella classifica di oggi dei segni zodiacali più coraggiosi di tutti?

Ebbene, la risposta è sì: ci vuole coraggio ad essere un Cancro! No, dai, scherzi a parte è vero che i nati sotto questo segno sono persone che non si tirano indietro di fronte a niente.

Soprattutto quando parliamo di amore e sentimenti, infatti, i Cancro sono persone che mostrano un coraggio eccezionale. Fanno sempre la scelta più spaventosa, senza paura nel cuore. Vanno avanti quasi per forza di inerzia ma, in realtà, i Cancro sono proprio coraggiosi… in certi ambiti!

Capricorno: terzo posto

Ai Capricorno non manca veramente niente per essere coraggioso: hanno una grande integrità, le idee chiare quando si parla di quello che vogliono o che ritengono giusto e nessuna paura di affrontare i “mostri”.

Il Capricorno, infatti, è un segno veramente coraggioso anche se non sempre ci è concesso vedere il suo coraggio!

Ai Capricorno non piace mettersi in mostra e, soprattutto, non piace accendere i riflettori su questo loro lato. Peccato, perché quando ci si rende conto del tipo di supporto e di protezione che possono darci i Capricorno ci sembra quasi sempre troppo tardi. Potete contare su di loro e, soprattutto, guardarli per avere fiducia nel futuro!

Scorpione: secondo posto

Il coraggio dello Scorpione è uno di quelli veramente importanti tanto che, per l’appunto, lo abbiamo messo nella seconda posizione della classifica dei segni zodiacali più coraggiosi dell’oroscopo!

Gli Scorpione, infatti, sono persone che non hanno veramente paura di niente: è quasi spaventoso guardarli all’opera!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che hanno un grande senso della giustizia e dell’etica, pronti a fare sempre la cosa giusta quando possibile. (E infatti non li troverete nella classifica dei segni dello zodiaco più tradizionalisti di tutto l’oroscopo).

Non hanno paura dei grandi o dei prepotenti ed affrontano le conseguenze delle loro azioni sempre a testa alta.

Non c’è spazio per la paura nei loro cuori!

Cari Scorpione, evidentemente c’è un motivo se tante persone vi guardano e vi ammirano: vogliono copiare le vostre azioni visto che, spesso e volentieri, siete così coraggiosi da sembrare dei veri e propri cavalieri!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più coraggiosi dell’oroscopo

Di certo possiamo dire che i nati sotto il segno dell’Aquario non si troveranno anche nella classifica dei segni zodiacali che si spaventano per tutto… sono i più coraggiosi dell’oroscopo!

La prima posizione in classifica di questo segno zodiacale, infatti, ci fa capire che il vero coraggio non è solo quello che mostra i muscoli e digrigna i denti.

Gli Aquario sono persone capaci di tenere duro praticamente in qualsiasi circostanza. Stringono i denti di fronte ai dolori più grandi, riescono a portare sulle loro spalle il peso di tantissime problematiche e lo fanno senza lamentarsi (o quasi) mai!

Un Aquario non vi dirà mai che avete dei problemi… anzi! Farà di tutto per affrontare da solo le complicazioni, senza volere il vostro aiuto!

Agli Aquario, infatti, dobbiamo riconoscere un vero e proprio coraggio che travalica qualsiasi tipo di situazione.

Non hanno paura di affrontare la vita e lo fanno ogni giorno con il sorriso sulle labbra e la speranza nel cuore: più coraggiosi di così, veramente non ce n’è!