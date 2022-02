Hai le sopracciglia spesse? Forse non sai che rivelano questo di te

By

Hai delle sopracciglia spesse e folte? Questa tua caratteristica fisica rivela alcuni aspetti particolari della tua personalità.

Molti nostri tratti fisici sono strettamente collegati alla nostra personalità. La forma delle labbra, del naso e anche quella dei denti o delle sopracciglia indicano chi siamo veramente. Oggi ci focalizzeremo sulle sopracciglia folte e spesse e sul loro significato.

Se possiedi delle sopracciglia molto folte e marcate significa che sei una persona speciale e possiedi particolarità distinte. Alcuni esperti sono in grado di rivelare la personalità di coloro che possiedono queste sopracciglia e si tratta di dati attendibili, risultati di uno studio scientifico.

Ecco cosa rivelano di te le tue sopracciglia larghe

La forma delle tue labbra, del seno, del naso, degli occhi, l’altezza della fronte sono solo alcuni esempi che indicano in che modo la forma di alcuni nostri tratti fisici rivelano i tratti dominanti della nostra personalità. Basta osservare attentamente il volto di una persona per capire molte cose di lei. Un recente studio scientifico è stato condotto sulla forma delle sopracciglia larghe ed ecco quali sono state le conclusioni.

Lo studio sopra citato è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Toronto in Canada.

Le conclusioni dello studio hanno elencato i tratti dominanti della personalità di coloro che possiedono questa caratteristica fisica.

Ciò che emerge in maniera particolare è una personalità dominante, narcisista e con una grandissima autostima. Avere questo grande arco sulla fronte ti conferisce dei poteri soprannaturali e ti convince di essere migliore di tutti ed insuperabile. Sei una persona che non tollera e non accetta di essere criticato perchè sei certo di fare sempre tutto nel modo migliore. Un grande egocentrismo domina la tua vita.

Ami le sfide e la competizione e lo studio ha dimostrato che tendi a pianificare costantemente di sconfiggere tutti quelli che ti circondano.

Sei una persona che nota tutto e che osserva molto. Non ti sfugge nulla dei tuoi interlocutori. Sapresti dire a distanza di molto tempo esattamente cosa indossavo in una data occasione, cosa hanno fatto e cosa hanno detto. Sapresti anche dire come una persona che conosci da molto è cambiata nel tempo soprattutto fisicamente.

Osservi molto gli altri per capire i loro punti di forza ed imitarli in modo da essere la versione migliore di te stesso.

Le tue sopracciglia spesse rivelano anche che non ti piace molto esporti e parlare delle tue opinioni e dire cosa pensi, non ti piacciono i conflitti ed i dibattiti. Di fronte alle persone che hanno tendenze autoritarie cerchi di non alimentare discussioni ma di mitigare.

Lo studio sopra citato ha anche dimostrato che le sopracciglia larghe indicano che non temi il disaccordo. Se il tuo interlocutore è aperto ad un dialogo costrutte non mostra di voler imporre il suo punto di vista ti apri ed esprimi le tue opinioni anche se sei sicuro che le tue idee non sono condivise e non piacciono.

Hai una personalità unica, geniale, arrivista e unica e queste tue doti ti portano spesso verso il successo.

La tua forte personalità è una calamita che attrae gli altri, più che il tuo aspetto fisico accanto a te si percepisce una grande forza carismatica e un dominante fascino interiore.