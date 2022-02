Lui è più fedele o più traditore? Scoprilo con il nostro test di oggi

Il test fedele o traditore ci svelerà se il tuo partner è più frivolo o più leale: che ne dici, pensi di essere pronta a scoprire la verità?

Allora, che ne dici: il test della personalità di oggi potrebbe aiutare la tua coppia oppure creare un vero e proprio problema insormontabile?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di andare a toccare un argomento decisamente scottante: quello della fedeltà in amore!

Vogliamo scoprire se il tuo partner è più dalla parte dei leali o se, invece, si trova più dalla parte dei traditori (seriali o meno, quello è un altro discorso).

Credi di essere pronta per questo test? Bene, allora iniziamolo subito!

Test fedele o traditore: scopri da che lato si trova il tuo partner con il nostro test della personalità di oggi

Come fare a capire se il tuo partner ti tradisce o meno?

No, non stiamo assolutamente cercando di dirti che dovresti spiarlo o guardare nel suo cellulare e neanche che dovresti sottoporlo ad un fuoco incrociato di domande.

Per quanto i fedifraghi siano persone deprecabili, chi guarda nel telefono altrui o chi spia gli altri è ancora peggio!

Fortunatamente per te abbiamo pensato di escogitare il test fedele o traditore che ti permetterà di capire da che parte si trova il tuo fidanzato.

Che ne dici, ti va di giocare insieme a noi con questo test della personalità?

Allora non devi far altro che guardare il quadro qui sopra, a opera dell’artista russo Vladimir Kush. Come vedi il soggetto, al solito, è abbastanza “confusionario“: c’è una forbice (o più forbici) od un equilibrista nel disegno?

La risposta, ovviamente, puoi darcela solo tu: dicci che cosa hai visto prima, soprattutto sapendo che l’obiettivo del test era quello di determinare se il tuo partner sia fedele o meno.

Puoi spingerti ancora più in là e far vedere la foto al tuo compagno: così sarai sicura che il responso è assolutamente preciso! Allora, pronta a scoprire la verità?

un paio di forbici: nonostante non sembrino proprio un elemento rassicurante, le forbici hanno un valore simbolico veramente molto interessante.

Fin dall’antichità sono considerate lo strumento che permetteva di “tagliare in due il male” e, quindi, di difendersi contro i cattivi auspici!

Se hai visto prima un paio di forbici (o anche di più, contando che nella parte più bassa del quadro è pieno!), sappi che la vista delle lame non è assolutamente un segnale negativo.

Il tuo partner si trova molto più dalla parte delle persone leali che da quella dei traditori! Hai visto (o ha visto il tuo partner) la sua volontà di essere sempre pronto a sfidare le malignità ed anche di affrontare i problemi.

Insomma, diciamo che il test fedele o traditore ci ha detto chiaramente che il tuo partner non è assolutamente dalla parte dei fedifraghi. Evviva!

un equilibrista: ahi ahi, ci duole dirti che se hai visto un equilibrista, un circense o semplicemente una specie di Yuri Chechi d’eccezione, qualcosa non va.

Il tuo partner potrebbe trovarsi più dalla parte dei traditori che dalla parte delle persone leali!

Semplicemente, infatti, hai visto qualcuno che si “destreggia”, come un vero e proprio atleta olimpionico, e che è sempre nella posizione di dover fare “i salti mortali”.

Ti ricorda per caso l’identikit di una persona che potrebbe tradire?

(A noi sì e molto anche!). Diciamo che questa simbologia è quella che fa più riferimento alla passione, alla tempestività ed anche alle persone che sono libere.

Insomma, non vogliamo dirti che il tuo partner potrebbe per forza tradirti se hai visto (o ha visto lui, dopo che gli hai mostrato l’immagine) un equilibrista!

Niente è certo, dopotutto, e il test fedele o traditore potrebbe sbagliarsi.

Noi ti consigliamo, però, di tenere comunque gli occhi bene aperti: non si sa mai, no?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.