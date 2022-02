Di cosa hai bisogno adesso? Scoprilo con il test dello sfogo!

Il test dello sfogo è qui per dirti di che cosa hai bisogno in questo esatto istante: prova a scegliere un elemento e noi faremo il resto!

A chi non servirebbe, almeno una volta ogni tanto, un piccolo sfogo?

Sappiamo benissimo che la vita è dura e complicata, poco importa chi tu sia o che cosa faccia di mestiere.

Anche a chi dice sempre tutto benissimo, infatti, non mancano i motivi e le cause di stress!

Spesso, oltre a riconoscere che siamo stressati non facciamo altro: aspettiamo che il “momentaccio” passi anche se, a volte, dura anche per mesi (o anni, brr).

Il test della personalità che abbiamo messo a punto oggi servirà proprio a portarti a fare il passo successivo: sei pronta per affrontare il tuo stress?

Test dello sfogo: scegli un elemento e scopri che cosa devi fare per tenere sotto controllo il tuo stress

Magari si tratta del fatto che ti sembra sia inverno da anni oppure si avvicina San Valentino e tu proprio non puoi sopportarlo.

Potresti essere stressata a causa del lavoro oppure avere dei problemi che riguardano la tua vita sentimentale: questo non lo sappiamo ma, soprattutto, non è questo che vogliamo analizzare con il nostro test della personalità di oggi!

Il test dello sfogo, infatti, è qui solo per dirti come ti dovresti sfogare: non male, no?

Dovrai solo scegliere un elemento tra i quattro che vedi qui sopra per scoprire quale dovrebbe essere il tuo prossimo passo.

Non sei curiosa di conoscerlo? Allora scegli pure con calma e leggi il responso qui sotto!

un cuscino: va bene, va bene, lo sappiamo che dirti di dormire potrebbe sembrare troppo semplice però… ecco è proprio così!

Se hai scelto il cuscino, appena lo hai visto, hai decisamente bisogno di riposare: da quanto tempo è che non ti prendi una pausa?

Scherzi a parte, dormire potrebbe essere una delle soluzioni ma riposare non vuol dire assolutamente solo chiudere gli occhi!

Potresti aver bisogno di prenderti dello spazio per te: vai dal parrucchiere o dall’estetista, prenota una giornata in una SPA, chiedi alla gente di lasciarti il tuo spazio! Il test dello sfogo ci dice che quello di cui hai bisogno più di tutto è una pausa libera da qualsiasi tipo di impegno solo per riposarti fisicamente!

LEGGI ANCHE –> Come va la tua vita sentimentale? Scoprilo con il test della conchiglia

un paesaggio naturale : hai scelto il paesaggio naturale? Noi abbiamo messo una montagna ma potrebbe trattarsi veramente di qualsiasi altro tipo di spazio senza il grigio dell’asfalto e lo smog delle macchine.

Che cosa ti serve secondo il test dello sfogo ? Hai bisogno di ricongiungerti con il sacro (ti aspettavi che dicessimo la natura, eh? Ebbene, ti abbiamo stupito!).

La tua scelta ci rivela che hai bisogno di prenderti del tempo e di sfogarti parlando con un’energia superiore .

Ha poco senso rivolgersi agli amici o ai supporti tecnologici in questo momento: hai bisogno di parlare con una versione più “ illuminata ” di te stesso e, per fare questo, hai bisogno anche di uno spazio che sia privo degli altri.

Ecco perché hai scelto la montagna! Ovviamente sono consigliate le passeggiata nella natura ma sentiti libera di scegliere qualsiasi luogo ti faccia connettere con il tuo divino!

: hai scelto il paesaggio naturale? Noi abbiamo messo una montagna ma potrebbe trattarsi veramente di qualsiasi altro tipo di spazio senza il grigio dell’asfalto e lo smog delle macchine. Che cosa ti serve secondo il ? Hai bisogno di con il (ti aspettavi che dicessimo la natura, eh? Ebbene, ti abbiamo stupito!). La tua scelta ci rivela che hai bisogno di prenderti del tempo e di . Ha poco senso rivolgersi agli amici o ai supporti tecnologici in questo momento: hai bisogno di parlare con una “ ” di te stesso e, per fare questo, hai bisogno anche di uno spazio che sia privo degli altri. Ecco perché hai scelto la montagna! Ovviamente sono consigliate le passeggiata nella natura ma sentiti libera di scegliere qualsiasi luogo ti faccia connettere con il tuo divino! un diario segreto: hai scelto il diario? Bene, allora quello di cui hai bisogno in questo momento è di parlare con qualcuno. Scegli pure la persona che preferisci: un perfetto sconosciuto, un terapeuta, la tua estetista o la tua migliore amica. Non c’è veramente differenza! Ricordati solo che il test dello sfogo ci sta dicendo che hai estremamente bisogno di liberarti di qualcosa che ti pesa e lo devi fare parlando con qualcuno.

Puoi anche scrivere, dipingere o stracciare fogli di carta se credi. Sono ovviamente dei metodi utili per sfogare il tuo stress o la tua esasperazione ma il test dello sfogo è chiaro. Individua qualcuno con cui puoi parlare e rivolgiti subito a lui per scaricare i pesi che ti senti dentro!

LEGGI ANCHE –> Scegli una cover per il tuo cellulare: scopriamo quanto sei simpatico!

un party scatenato: sogni di andare ad un party scatenato (magari senza mascherine e gel igienizzante?). Bene, allora quello di cui hai più bisogno, secondo il test dello sfogo, è di esercizio fisico o di urlare.

Potresti pensare di andare nel luogo più isolato che conosci e lasciar uscire un grido liberatorio oppure, semplicemente di provare una sessione in una delle classi organizzate dalla tua palestra.

Certo, hai anche voglia di uscire e divertirti, questo è indubbio, ma il test dello sfogo ci dice che la tua scelta parla proprio di energia repressa.

Per sfogarla devi provare o con l’esercizio fisico oppure con un momento solo per te nel quale puoi urlare, piangere e fare tutto il baccano che ti serve.

Rompi vecchi piatti, butta bottiglie nella campana del vetro con violenza (ma sempre con attenzione). Insomma, scegli di fare qualcosa di “energetico” e vedrai che il tuo stress svanirà!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.