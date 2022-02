Test del Partner Ideale | Come sarà la persona che ti farà felice?

Con questo test faremo una sorta di identikit del tuo partner ideale: quali saranno le sue caratteristiche principali e come ti farà felice?

Ognuno di noi sogna un partner ideale, cioè la persona destinata a rimanere al nostro fianco per tutta la vita, nel bene come nel male. A volte abbiamo anche un’idea abbastanza precisa di come dovrebbe essere, ma corrisponde davvero a quello di cui abbiamo bisogno?

Per definire meglio le caratteristiche che dovrebbe possedere la persona in grado di farci davvero felici dovremmo prima di tutto conoscere noi stessi. Solo in questo modo potremo capire quali sono i cardini principali intorno a cui ruota la nostra personalità e, conoscendoci meglio, sceglieremo la persona giusta.

Le persone che non si conoscono a fondo o che non si accettano, infatti, tendono a fare scelte sbagliate dal punto di vista sentimentale. Il motivo è che cercano nel partner ciò che a loro manca o che comunque non sono in grado di assicurare a se stesse.

Una persona che ha invece un’idea precisa di chi è e di cosa ha bisogno riesce a scegliere e gestire meglio le proprie relazioni, che siano sentimentali o no.

Test del Partner Ideale

Per eseguire questo test ti basterà scegliere l’immagine che credi possa rappresentarti meglio. Leggendo il profilo corrispondente scoprirai quali sono le caratteristiche principali della tua personalità e qual è la persona destinata a farti felice.

1 – La sfera di cristallo

Guardando all’interno della sfera di cristallo è possibile conoscere il proprio futuro. A livello simbolico, la sfera di cristallo rappresenta una personalità piuttosto introversa, che ha bisogno di guardare dentro di sé per trovare il proprio equilibrio.

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona che sta molto bene in propria compagnia, che preferisce stare da sola piuttosto che insieme a persone che non apprezza davvero.

Per questo motivo il tuo partner ideale è una persona disposta a lasciarti i tuoi spazi. Si dice spesso che le persone introverse debbano essere “compensate” da un partner introverso ma non è necessariamente così. Cerca piuttosto un partner equilibrato e riflessivo, in grado di comprenderti a fondo.

2 – Le trombette di carnevale

Le trombette che i bambini suonano a carnevale sono la quintessenza dell’allegria. Portano gioia e confusione, possono sollevare il morale ma possono anche dare molto fastidio.

Se hai scelto questo come simbolo per rappresentare te stessa significa che senti di poterti descrivere allo stesso modo. Sei una persona essenzialmente estroversa, in grado di trovarsi a proprio agio in mezzo alla gente e anche nella maggior parte delle situazioni.

Sei una vera e propria forza della natura e a molti la tua esuberanza piace, anche se ad altri alla lunga può risultare noiosa.

A renderti felice sarà un partner che possa sostenere tutta questa energia senza venire schiacciato da essa. Hai bisogno probabilmente di qualcuno che sappia indirizzarti e moderarti, che sappia calmare i bollenti spiriti e darti una prospettiva razionale con cui confrontarti.

3 – La tavolozza del pittore

La tavolozza del pittore è per eccellenza il simbolo dell’arte e della creatività. È lo strumento di coloro che hanno una visione da mostrare al mondo, di coloro che hanno qualcosa da dire (anche senza parole).

Se hai scelto questo simbolo per rappresentarti è perché pensi di avere qualcosa da dire e da esprimere. Sei sicuramente una persona creativa e originale, in grado di portare sempre nuove idee e nuovi stimoli nelle conversazioni.

Il tuo partner ideale sarà la persona in grado di assecondare e sostenere i tuoi slanci senza tarparti le ali. Avrà anche il compito, però, di distoglierti dalle idee assurde e irrealizzabili nelle quali a volte investi troppe energie. Un compito difficile, certo, ma del resto tu non sei una persona semplice!

4 – La valigetta portadocumenti

La valigetta portadocumenti è di certo un simbolo di serietà, impegno e professionalità. Chi porta una valigetta dà l’impressione di essere una persona affidabile ma anche una persona che svolge mansioni importanti.

Se hai scelto questo come simbolo per te stessa significa che ti vedi come una persona seria, diligente e impegnata. Fai fronte a testa alta a tutte le responsabilità che hai scelto di caricarti sulle spalle e ti impegni al massimo per ottenere ciò che vuoi.

Il tuo partner ideale sarà certamente una persona in grado di portare leggerezza e un briciolo di caos nella tua vita. Hai bisogno di riscoprire il piacere di commettere ogni giorno piccole follie e di pensare fuori dagli schemi. Chi sarà al tuo fianco per tutta la vita dovrà riuscire a mantenere questo difficile equilibrio tra la serietà che meriti e la spensieratezza di cui hai bisogno. Sei una donna impegnativa, sai?

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.