Pensi di riuscire a trovare la donna in questa foto? Hai trenta secondi!

Il test della donna nascosta ti farà veramente impazzire: hai trenta secondi per trovarla nella foto, credi che riuscirai ad individuarla?

No, va bene, di certo non vogliamo che i nostri lettori impazziscano! Quello che vogliamo fare oggi, grazie al nostro test d’intelligenza, è mettere alla prova il tuo cervello e sfidarti ad un gioco che ha messo in crisi tantissime persone su Internet.

Ti chiediamo semplicemente di guardare la foto qui sotto e di individuare la donna: credi di riuscire a farcela in meno di trenta secondi?

Come dici? Ti sembra impossibile perché a prima vista non ci sono figure umane? Allora forse è il caso di iniziare a guardare meglio, mentre il cronometro scorre!

Test della donna nascosta: in questa foto c’è una donna, hai trenta secondi per trovarla

Sei pronto per il test della donna nascosta?

Gli ingredienti sono semplici: hai trenta secondi, l’immagine che vedi qui sotto ed una figura di donna. Mettili insieme ed avrai risolto uno dei quiz d’intelligenza che tormentano gli utenti su Internet da tantissimo tempo!

Ti assicuriamo che questo test non è un test a trabocchetto, dove la figura di donna è semplicemente “suggerita” da alcuni elementi.

C’è veramente una donna nascosta nel paesaggio (per quanto difficile da scovare) e per trovarla ci vuole un occhio veramente fino: il tuo sarà pronto alla sfida?

Ovviamente, se passati i trenta secondi ancora non sei riuscito a vedere la figura non preoccuparti. Quasi nessuno ci riesce!

Puoi continuare a guardare fino a quando non la trovi, oppure arrenderti: la soluzione, insieme al responso sulle tue capacità, è più in basso!

Allora, come sta andando la ricerca?

La soluzione del quiz d’intelligenza di oggi

Va bene, va bene: non vogliamo tenerti sulle spine più di quanto non abbiamo già fatto finora.

Nella foto qui sotto vedrai, nel circolo rosso, la figura di donna che si nascondeva nella foto: eri riuscito a trovarla?

Ecco che cosa ha rivelato di te il test della donna nascosta:

non hai trovato la donna: ehi, poco importa quanto tempo tu ci abbia perso, per te è stato letteralmente impossibile trovare la donna nascosta!

Dai, non disperare: dopotutto questo test è fatto appositamente per farti andare in confusione e moltissime persone, come te, non riescono a risolverlo!

Non sei di certo mento intelligente degli altri: solo tendi a cercare la soluzione più logica, senza provare a cercare veramente. Non hai visto la donna, principalmente, perché non stavi guardando sul serio: stavi cercando di trovare la donna dove ti sembrava logico ci fosse!

hai trovato la donna entro trenta secondi: beh, non possiamo far altro che farti i complimenti. Fai parte di quel 10% di utenti che riescono a risolvere il test della donna nascosta in dieci secondi: wow!

Evidentemente sei una persona alla quale non manca il fiuto: sai sempre trovare la soluzione quando ti trovi in difficoltà ed i limiti di tempo non ti spaventano, anzi. Ti stimolano! Sei una persona che riesce ad avere grandi risultati sotto pressione. Complimenti!

hai trovato la donna oltre i trenta secondi: va bene, ti ci sono voluti più di trenta secondi per trovare la donna però ce l’hai fatta!

Possiamo dire che, per te, il problema più grande quando ti approcci a qualsiasi situazione è essere messo o meno sotto pressione. Il limite dei trenta secondi ti è stato “fatale”: non sei riuscito a portare a termine il quiz perché eri troppo concentrato sul tempo che scorreva via! Preoccupati del risultato e vedrai che tutto cambierà!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.