Test del Velo | Qual è il segreto su di te che hai bisogno di svelare?

Con il test del velo cercheremo di portare a galla un aspetto della tua personalità di cui tu stessa non hai consapevolezza.

Per farlo solleveremo il velo delle apparenze e ti chiederemo di guardare direttamente e attentamente all’interno di te stessa.

Potresti essere convinta di conoscere tutto di te, ma si tratta soltanto di un’illusione. Anche le persone più abili nell’analisi caratteriale hanno qualche difficoltà a osservare se stessi con oggettività.

Il motivo è che, quando si tratta di capire i motivi delle nostre azioni e dei nostri comportamenti il nostro inconscio ci ostacola.

Ciò che è inconscio, infatti, si trova in una zona nascosta della psiche a cui il nostro io consapevole non può accedere. Perché la nostra mente ci “nasconde” determinati aspetti di noi? Si tratta di una misura di protezione che ci permette di vivere in maniera più serena e più felice.

Per indagare oltre quel velo bisogna interrogare l’inconscio per vie indirette, quindi attraverso dei simboli. Il test che ti proponiamo servirà proprio a questo.

Test del Velo

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine per diversi secondi. In questo modo potrai renderti conto di tutti i piccoli dettagli che hai davanti agli occhi e concentrarti su ognuno di essi. Dopo averli notati tutti scegli quello che, per qualche motivo misterioso, ha attirato la tua attenzione più degli altri. Hai solo un limite: non puoi scegliere la figura velata, che rappresenta la tua interiorità!

1 – L’uomo che legge

L’uomo che legge si trova nel punto più basso dell’immagine, quindi è una delle figure che colpisce più tardi l’attenzione. Se per qualche motivo ti sei sentita attratta proprio da essa significa che sei una persona che non si ferma alle apparenze.

La tua scelta indica che dentro di te c’è del potenziale inespresso, che attende da troppo tempo il momento esatto per venire fuori e farsi apprezzare dal mondo.

Dal momento che questa figura sta leggendo un libro è probabile che a bloccarti siano le tue insicurezze. Chi studia in continuazione, chi riflette moltissimo prima di agire, cerca di soppesare ogni rischio e di prepararsi a tutto. Con questo atteggiamento mentale il momento giusto non arriverà mai perché non ti sentirai mai davvero all’altezza delle situazioni. Buttati! Un briciolo di incoscienza ti farà solo bene!

2 – Il bicchiere

Il bicchiere posato sul davanzale della finestra indica che la figura seduta è sola. Questo indica che anche se sai godere dei piccoli piaceri della vita (come appunto il vino), tendi a chiuderti troppo in te stessa.

Probabilmente in passato hai avuto delle forti delusioni in amore o in amicizia e, per questo motivo, hai sempre paura di essere ferita o di essere tradita di nuovo.

Molto probabilmente ti sei chiusa in te stessa sempre di più e questo ti ha fatto “disimparare” ad aprirti agli altri, a comunicare con gli altri ma soprattutto a condividere con gli altri le tue emozioni.

Cerca di recuperare un po’ di fiducia nelle persone che ti circondano, altrimenti la tua capacità di star bene da sola si potrebbe tramutare in un completo isolamento che, a lungo andare, ti porterà molta tristezza. Forse il tuo inconscio vuol dirti che questo processo è già iniziato!

3 – Gli uccelli

Gli uccelli sono un dettagli molto piccolo all’interno del quadro. Se hanno catturato la tua attenzione significa che il tuo inconscio ha un gran bisogno di mandarti il suo messaggio. Gli uccelli rappresentano la libertà e la possibilità di esplorare sempre nuovi orizzonti.

Se hai scelto questo elemento significa che il tuo inconscio si sente intrappolato in una vita che non ti può dare le soddisfazioni o la felicità di cui senti di avere bisogno. La “gabbia” potrebbe avere molte forme: un lavoro che non ti soddisfa, una relazione d’amore che ormai ha perso la sua scintilla, una situazione familiare in cui senti di non avere supporto, eccetera.

Ciò che il tuo inconscio ti sta disperatamente chiedendo è di liberarlo da questa gabbia invisibile e di cercare in ogni modo di portare nuovi stimoli e nuove soddisfazioni nella tua vita.

4 – La costellazione

La costellazione è uno degli elementi più grandi e più in evidenza dell’immagine. Si tratta, per questo motivo, di uno degli elementi che vengono notati più facilmente. Se il tuo inconscio ti ha spinto a scegliere le stelle significa che, come quello di milioni di altre persone, ha bisogno di un nuovo scopo.

La vita della maggior parte delle persone scorre in maniera frenetica e sempre uguale a se stessa. Ogni giorno si rincorrono tantissimi impegni e varie incombenze che siamo tenuti a rispettare, responsabilità a cui non possiamo sottrarci, compromessi che siamo obbligati ad accettare eccetera.

Naturalmente a lungo andare questo tipo di vita schiaccia l’emotività delle persone e ci comunica l’idea che la vita sia una lunghissima sequenza di cose da fare. Naturalmente non è così. Il tuo inconscio ti sta disperatamente chiedendo di trovare una missione, un obiettivo ideale a cui dedicare una piccola parte delle tue energie.

Fai volontariato, aiuta un rifugio di animali, dona una piccola somma di denaro in beneficenza, comincia a coltivare di nuovo le passioni che con il tempo hai tralasciato. Questi piccoli gesti ti aiuteranno a sollevare enormemente il tuo spirito e ti daranno l’impressione che questa vita sia finalmente degna di essere vissuta!

