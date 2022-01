Pensi di essere nella classifica dei segni più sensuali dello zodiaco?

Tutti pensiamo di essere nella classifica dei segni più sensuali dello zodiaco ma solo cinque segni si trovano tra le prime posizioni! Tu sarai tra loro?

A tutti piace pensare di essere tra le persone più sensuali che si possano scovare in giro, non è vero?

Certo, magari non sei sensuale ventiquattro ore al giorno o sette giorni su sette ma quando hai tempo per prepararti e sistemarti e ti piace qualcuno non c’è veramente niente da fare, non è vero?

Bene, ci dispiace per te: la classifica di oggi dell’oroscopo è qui per mettere nero su bianco chi sono i segni più sexy e perché.

Che ne dici, potresti essere tra le prime cinque posizioni di oggi?

I segni più sensuali dello zodiaco: scopri se il tuo segno è nella classifica di oggi dell’oroscopo

Alzi la mano chi crede di essere veramente la persona più sensuale sulla faccia del pianeta.

Ok, no, così è troppo, riproviamo: alzate la mano se credete che, con un minimo di preparazione, potete essere veramente sexy ed intriganti.

Avete alzato la mano? Bene, buon per voi: un poco di autostima è fondamentale ed è, poi, il vero segreto della sensualità!

Peccato (per voi) che la classifica di oggi dell’oroscopo non sia ad alzata di mano!

Abbiamo chiesto, infatti, a stelle e pianeti di darci il loro benestare per poter stilare la classifica dei segni più sensuali dello zodiaco e abbiamo qui le prime cinque posizioni.

Che ne pensi, potresti trovarti nella classifica di oggi? Scopriamolo subito!

Sagittario: quinto posto

Partiamo subito con una piccola sorpresa, che si posiziona al quinto posto della nostra classifica: i nati sotto il segno del Sagittario sono tra i segni più sensuali dello zodiaco?

La risposta, ovviamente, è sì: peccato che nessuno (o quasi) sappia quanto possono essere sexy i nati sotto il segno del Sagittario!

Questo è un segno estremamente passionale, capace di accendere negli altri un vero e proprio fuoco. Sono bravissimi ad affascinare le altre persone e le rendono praticamente loro schiave: fate attenzione con i Sagittario o vi brucerete!

Capricorno: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno ci stupiscono particolarmente. Ma come, sono sempre così freddi e compassati, interessati solo a sé stessi ed al lavoro: è mai possibile che siano sensuali?

Certo che è possibile, anzi!

I Capricorno sono tra i segni più sensuali dello zodiaco perché, solo quando hanno un vero interesse per voi, si trasformano in corteggiatori esperti!

Vi mettono al centro del loro mondo e vi trasformano in una vera regina (o re, ovviamente): fanno di tutto per avervi e quando riescono finalmente ad avere quello che vogliono fanno di tutto per mantenere la passione attiva.

Sono sensualissimi: “provare” per credere!

Scorpione: terzo posto

L’avvento dello Scorpione nella nostra classifica dei segni più sensuali dello zodiaco non dovrebbe stupirvi.

Dopotutto, infatti, i nati sotto questo segno sono persone particolarmente capaci di comandare, abituate a fare e disfare.

Era chiaro che si sarebbero trasformati in dei leader anche in camera da letto, no?

Gli Scorpione sono persone molto passionali, che amano vivere la vita al massimo: anche in amore, quindi, diventano particolarmente “esigenti” e sono capaci di creare la passione anche dove sembra esserci un deserto! Fate attenzione e non sottovalutate il potere della loro sensualità!

Leone: secondo posto

Ai nati sotto il segno del Leone dobbiamo dare il secondo posto della nostra classifica di oggi: è solo giusto, sapete?

I Leone, infatti, sono persone che non possono fare a meno di essere sensuali e che non hanno idea di come vengono percepiti dagli altri.

La loro arroganza, infatti, spesso crea intorno a loro un vero e proprio “personaggio” che, però, non può fare a meno di affascinare gli altri!

Più sono convinti di essere solitari ed incompresi e più, in realtà, i Leone stanno conquistando cuori e facendo tremare le ginocchia agli altri. Un bel pasticcio, non trovate?

Misteriosi perché sono così di natura, affascinanti perché non possono farne a meno, protagonisti perché convinti di essere i più interessanti: i Leone sono un vero e proprio mix di caratteristiche che, portate all’estremo, possono farvi veramente impazzire per loro!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più sensuali dello zodiaco

Finiamo la classifica di oggi con quella che (forse) per tante persone è una sorpresa. Al primo posto della classifica dei segni più sensuali dello zodiaco, infatti, abbiamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Vi sembra strano?

Allora non conoscete bene nessuno nato sotto il segno dei Pesci! I Pesci, infatti, sono persone che non possono fare a meno di trasudare sensualità.

Misteriosissimi ed elegantissimi, molto attenti a quello che dicono e che fanno, i nati sotto il segno dei Pesci sono semplicemente sensuali in maniera naturale e spontanea.

Le persone sono attratte da loro senza quasi riuscire a capire il perché ed i Pesci più furbi sono sempre in grado di approfittarsene, mantenendo un’aria da santarellini invariata per tutto il tempo!

Sono proprio i Pesci il segno zodiacale più sensuale di tutto l’oroscopo: non male, no?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.