La gelosia in amore è un impulso irrefrenabile per questi 3 segni

Gli astri ci svelano quali sono i segni dello zodiaco che in amore sono in assoluto i più gelosi. Il tuo partner è tra loro?

La gelosia è un sentimento che è molto difficile da controllare. E’ una pulsazione che nasce da dentro ed è spesso legata all’insicurezza. L’insicurezza può derivare da un comportamento del partner che ha minato la nostra fiducia oppure da una nostra caratteristica personale. Gli astri ci dicono quali segni sono gelosi in maniera innata.

La gelosia è la manifestazione della paura di perdere il proprio partner. Se è controllata e non esagerata non rappresenta un pericolo per la coppia. La gelosia si può manifestare in amore in qualsiasi momento. Basta che il partner si interessi o guardi un altra persona per farli destabilizzare. Alcuni segni sono particolarmente gelosi in amore, scopri se il tuo partner è tra loro.

LEGGI ANCHE —-> Ecco i segni più pettegoli dell’oroscopo. Ti confiderai ancora con loro?

Ecco i segni zodiacali più gelosi in amore secondo gli astrologi

I segni che stiamo per elencarti non possono fare a meno di essere gelosi, appena qualcuno si avvicina al loro amato gli si drizzano le antenne e si insospettiscono. Ecco chi sono i partner più gelosi dello zodiaco:

Scorpione

Lo Scorpione è un segno passionale e abbastanza possessivo verso il partner. Se è geloso è solo perché la fedeltà per lui è una prerogativa in amore e non accetta che venga lesa in coppia. Al minimo sospetto di infedeltà questo segno va su tutte le furie, prima ancora di avere le prove. La gelosia scatena in lui una rabbia leggendaria ed indomabile. Impossibile calmarlo e farlo ragionare in quei momenti, meglio attendere che si calmi. ad ogni modo se capirà di essersi sbagliato chiederà perdono per il suo comportamento ingiustificabile. Se non si sbaglia la sua vendetta sarà certa.

Toro

Anche il Toro è un segno molto possessivo, il suo partner è in qualche modo una sua proprietà esclusiva. Il Toro fa fatica a condividere il partner con chiunque. Un segno così romantico e pragmatico non potrà mai innamorarsi di una persona che non gli ispira piena fiducia. Il Toro ha bisogno di attenzioni costanti e di tanto affetto. Il tradimento per lui è inconcepibile ed imperdonabile. Testardo per natura non accetta neanche di mettersi in discussione quando è convinto di non essere nel torto.

Leone

Il Leone è al terzo posto sul podio dei segni più gelosi in amore di tutto lo zodiaco. A differenza degli altri 2 segni è geloso solo vanità nel senso che per lui essere al centro dell’attenzione è un bisogno fondamentale e non accetta di essere messo in secondo piano per nessun motivo. Se il suo partner è preso a altro lui se ne accorge subito e la sua insicurezza sfocerà in una rabbia senza pari. Il suo grande orgoglio ed amore per se stesso gli impedisce di perdonare il partner infedele.