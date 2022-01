Come tieni i capelli quando ti alleni? Scopriamo se sei una vera atleta

Sei una vera atleta, seria e precisa quando si parla di palestra, oppure fai sport una volta ogni tanto, giusto per il brivido di incontrare la tua “cotta della palestra”? Scopriamolo subito con il test dell’allenamento: come tieni i capelli quando fai sport?

Sappiamo tutti che andare in palestra può essere visto come una vera e propria maledizione oppure come una parte importante della propria giornata, alla quale non si può proprio rinunciare.

Non ci sono vie di mezzo!

No, dai, ovviamente scherziamo: le vie di mezzo esistono ma sono poco contemplate. Ci sono semplicemente persone che, dopo un poco che si allenano, cominciano a non poter saltare neanche un giorno e persone che si allenano una volta al mese, lamentandosi in continuazione.

Tu, fra loro, che tipa sei?

Test dell’allenamento: dicci come tieni i capelli quando ti alleni e ti sveleremo che tipo di “atleta” sei

Basta, dopo giorni di ozio ed abbuffate hai deciso che oggi andrai in palestra. Non si tratta di voler dimagrire o dei sensi di colpa che la società cerca di inculcarci dopo Natale: vuoi proprio, semplicemente, andare in palestra!

Forse sei una di quelle persone che non vedeva l’ora di poter rientrare in palestra oppure vai ad allenarti solo in quei giorni in cui sai che c’è la tua “cotta”.

Niente di male in nessuna delle due opzioni, sia chiaro: non sta di certo a noi dirti quando devi varcare la soglia della tua palestra. (Considerato quanto tempo è che non ci va chi sta scrivendo questo articolo, poi).

Il test dell’allenamento, però, ti svela che tipo di persona sei veramente solo in base alla tua pettinatura quando ti alleni. Ti va di provare?

coda classica : ovviamente per te gli allenamenti non sono di certo uno scherzo, vero? Quando ti vai ad allenare devi avere il volto completamente libero e non vuoi avere problemi: la coda ti sembra il modo migliore per “liberarti” dai capelli ed allenarti con serietà !

Non sei una persona che va tutti i giorni in palestra, questo no, ma ci vai abbastanza spesso da poterti concedere quello che vuoi senza avere troppi pensieri.

Di certo non vai in palestra perché c’è qualcuno che ti piace o per chiacchierare con gli amici! Diciamo che la palestra la prendi sul serio ma non troppo : non è tutta la tua vita ma di certo non ti sei segnata per sprecare soldi!

Anzi, probabilmente ci vai già insieme alle amiche ed hai un qualche ammiratore segreto oppure una persona che ti piace che incontri molto spesso quando sei lì!

Ovviamente, tra le chiacchiere e gli sguardi di fuoco, ti capita anche di allenarti ma diciamo che non è il tuo obiettivo principale.

Di certo, almeno, hai un look veramente perfetto per la palestra che sfoggi sui social per l’invidia di tutti noialtri. Ma a che serve allenarsi quando si ha già tutto?

trecce strettissime : ehi, scusaci se abbiamo messo in dubbio il tuo allenamento. Non volevamo proprio! Sei hai scelto le trecce strettissime, allora sappiamo bene che per te la palestra è tutto… o quasi!

Sei una persona che ha una vera e propria passione per l’allenamento e vai in palestra con costanza. Non si tratta di certo di una fatica o di un lavoro, per te!

Chi sceglie questa pettinatura, infatti, è una persona che si prodiga molto per il suo benessere fisico: non c’è solo la palestra ma anche l’alimentazione e la consapevolezza di dover fare qualcosa di buono per il proprio corpo!

Insomma, sei sicuramente una vera e propria atleta che passa il tempo in palestra a lavorare duro.

Non ci sono foto dei tuoi outfit su Instagram ma solo dei tuoi allenamenti più duri. E per te, poi, allenarsi è un piacere e non vedi l’ora di andare in palestra!

Non sei proprio un’atleta, non è vero? Avere uno chignon lento, infatti, limita di molto i tuoi movimenti e serve al limite per allenamenti decisamente “calmi”.

Forse frequenti un corso della palestra e vai lì solo per quello oppure hai un regime di allenamento molto tranquillo e senza tanti problemi. Insomma, sai tu qual è il tuo ritmo e ti ci adegui con calma.

Non hai bisogno di sollevare pesi, di correre per ore o di essere la più forte di tutta la palestra! A te importa uscire di casa, fare un poco di movimento e non stancarti troppo e per questo motivo, a volte, in palestra neanche ci vai! Il test dell’allenamento ci ha svelato davvero chi sei, non trovi?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.