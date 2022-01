Test dello Spirito Guida | Da quale dovresti farti ispirare nel 2022?

Il test dello spirito guida sarà una fonte di ispirazione per il prossimo anno. Quale tipo di energia dovresti canalizzare da qui ai prossimi mesi? Scopriamolo insieme!

Gli spiriti guida in genere sono rappresentati da animali che simboleggiano una qualità particolare. Chi ha un certo spirito guida riesce a imitare le qualità dell’animale per diventare una persona migliore e vivere la vita più serenamente.

Ogni animale ha una caratteristica palese e una caratteristica nascosta. Anche se avrai l’impressione di doverti ispirare solo a quella più evidente, scoprirai che anche quella a cui hai prestato meno attenzione sarà davvero preziosa.

In che modo queste qualità potranno aiutarti?

Potrai usarle come fonte di ispirazione nei momenti difficili oppure quando sarai chiamata a fare delle scelte difficili oppure sarai messa alla prova da sfide importanti.

Test dello Spirito Guida

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare gli animali che abbiamo scelto e sceglierne uno. Dal momento che non ti abbiamo rivelato quali sono le caratteristiche di ogni Spirito Guida, dovrai scegliere alla cieca. Lascia che sia il tuo inconscio a prendere la decisione al posto tuo! Dopo aver scelto leggi il profilo corrispondente e scopri cosa ti insegnerà il tuo Spirito Guida nel 2022!

1 – Orso

L’orso è sicuramente un animale caratterizzato da una grande forza. Predatore pericoloso e feroce, è estremamente territoriale. La protezione del suo territorio e dei suoi cuccioli è una delle priorità assoluta di questa specie animale.

Anche se sembra così feroce, quindi, l’orso è anche un animale estremamente protettivo: è questa la sua caratteristica nascosta.

Se hai scelto questo come Spirito Guida, nel 2022 dovrai scoprire tutta la tua forza interiore. Ti consigliamo però di non utilizzarla per aggredire gli altri oppure per conquistare qualcosa. Meglio utilizzarla per proteggere ciò che è prezioso o ciò che conta davvero per te o per la tua famiglia.

2 – Elefante

L’elefante è un animale molto mite e molto paziente. Estremamente calmo poiché protetto dalla consapevolezza della sua mole fisica, non ha bisogno di entrare in contatto o in conflitto con altri animali dal momento che si nutre d’erba.

Questo non significa però che non sappia proteggersi dai predatori che mettono in pericolo la sua vita e quella dei suoi cuccioli. Si tratta quindi di un animale estremamente forte che, però, utilizza la propria forza esclusivamente per proteggersi.

La caratteristica meno evidente ma comunque estremamente famosa dell’elefante è la sua straordinaria memoria. Si tratta di una caratteristica che guida le sue azioni e gli permette di evitare pericoli e fare le scelte migliori.

Se il tuo inconscio ha scelto l’elefante come tuo spirito guida significa che ti sta invitando a imparare la serenità d’animo e la pazienza dell’elefante. Probabilmente ti serviranno per affrontare le avversità del 2022. Ti indica inoltre di ricordare chi ti rimarrà vicino nei momenti bui e ti affiancherà in quelli più gioiosi.

Solo in questo modo riuscirai a liberarti dalle persone dannose per vivere una vita più libera e più serena.

3 – Scimmia

La scimmia è uno degli animali più curiosi del mondo. Non a caso esiste il detto “essere curiosi come una scimmia”!. Questo animale è costantemente alla scoperta di nuove conoscenze a si lancia all’esplorazione di tutto ciò che lo circonda.

A causa del suo aspetto buffo e del suo comportamento divertente e imprevedibile, la scimmia spesso non viene “presa sul serio” da chi conosce questo animale in maniera superficiale.

Quello che molti dimenticano, infatti è che la scimmia è un animale estremamente intelligente. È in grado di adattarsi a un numero enorme di situazioni, di imparare dalle passate esperienze ma soprattutto di sviluppare nuove strategie per raggiungere i suoi obiettivi.

Se il tuo inconscio ha scelto questo animale ti sta suggerendo di lanciarti alla scoperta di nuove cose e in nuove avventure nel corso del 2022. Ti sta anche suggerendo di fare come il tuo Spirito Guida e di utilizzare al massimo la tua intelligenza per trovare soluzioni originali e alternative ai problemi che dovrai affrontare in futuro.

4 – Cervo

Da sempre il cervo è un animale associato alla nobiltà, al coraggio e alla forza. Le sue possenti corna sono una possente arma di difesa, che gli permette di difendersi dai predatori ma anche di combattere contro gli altri cervi.

La caratteristica meno evidente del cervo è proprio la sua aggressività nei confronti dei rivali. Un cervo maschio adulto è determinato a voler affermare il proprio dominio sugli altri.

Se hai scelto questo animale come Spirito Guida, il tuo inconscio ti sta suggerendo di affilare le armi e di farti valere. Probabilmente sei una persona dalle grandi doti morali, che raramente impone agli altri la sua volontà o il suo punto di vista su qualcosa.

Il 2022 dovrà essere invece l’anno in cui “mettere da parte le buone maniere” e cominciare a far valere il tuo punto di vista. Questo consiglio vale soprattutto quando sei certa di aver ragione e stai pensando di evitare di esprimerti per non innescare un conflitto. Molti conflitti sono positivi, perché consentono di crescere e migliorare. Non dimenticarlo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.