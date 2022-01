Credi davvero di saper usare le mani quando sei a letto?

Pensi di non aver bisogno di una guida su come usare le mani a letto con il tuo partner? Questo articolo, probabilmente, ti stupirà!

Diciamoci la verità: passata la fase adolescenziale e dei primi approcci, tutti crediamo di avere un buon livello di conoscenza quando si parla di questioni intime, non è vero?

Sicuramente, quindi, darsi da fare semplicemente con le mani ti sembra una cosa veramente da liceali o nella quale si indulge con aria colpevole sotto le coperte.

Bene, ovviamente noi siamo qui per cambiare questa mentalità e dirti che usare le mani a letto (per i “servizietti” più basic) è non solo fondamentale ma anche estremamente divertente!

Sappiamo benissimo che credi già di saperlo fare: ma non vuoi sentire comunque qualche nostro suggerimento per godere (nessun gioco di parole) entrambi dei benefici di questa pratica?

Come usare le mani a letto: i trucchetti per imparare (di nuovo) a divertirti sotto le coperte

Basta pensare che usare le mani a letto, per quei piccoli servizietti, sia qualcosa da adolescenti: è qualcosa di molto più serio ed importante, soprattutto per avere rapporti intimi fantastici!

Ma spieghiamoci meglio: perché vogliamo insegnarti come usare le mani a letto?

Beh, innanzitutto non possiamo di certo insegnarti esattamente come usare le mani: siamo sicuri che lo sai già fare!

Quello che vogliamo farti conoscere sono alcuni trucchetti per rendere l’utilizzo delle mani a letto molto più divertente… per entrambi!

Il primo consiglio, che ti diamo in maniera spassionata, è proprio quello di smettere di considerare l’azione di “mano” una robetta semplice, da preliminare.

Può essere assolutamente il “piatto forte” del vostro incontro sessuale ma solo se inizierete a pensarla così anche voi! Cosa c’è di male nell’usare le mani a letto invece della bocca?

Una volta che vi sarete liberati da queste costrizioni mentali, potete usare questi suggerimenti per rendere i vostri rapporti “di mano” veramente fantastici!

guarda e impara : il primo passaggio potrebbe (e dovrebbe) essere proprio questo. Pensa un attimo a quando ti dai piacere da sola, usando le mani: sai bene di avere una certa sensibilità, riguardo alle zone, alla velocità di movimento ed alla pressione che eserciti, non è vero?

Bene, il tuo partner potrebbe guidarti alla scoperta delle sue tecniche e dei suoi movimenti preferiti semplicemente… facendosi guardare!

Lascia che si dia da fare da solo di fronte a te: puoi imparare il suo ritmo e le sue mosse preferite e farti guidare direttamente dalle sue mani . Chi meglio di lui può farti capire che cosa vuole veramente?

Ovviamente, sempre con il suo consenso e stando bene attenti! Il bello di questa pratica, però, è che può essere sia lenta che veloce e che potete farla veramente dove volete!

(Anche se non all’aperto, per ovvi motivi: non vogliamo darvi strane idee!).

Che siate nella doccia o che stiate guardando un film , un lavoretto di mano è sempre una buona idea, anche per un regalo dell’ultimo minuto . Pronti a sorprendere il partner quando meno se lo aspetta?

Ne esistono tantissimi in commercio che possono aiutarvi a rendere ogni cosa, a letto, molto più piacevole! Invece di perdere tempo nel tentativo di rendere bagnata una situazione, usate questo strumento e non avrete più paura.

Il lubrificante, infatti, può aiutarvi a sentirvi più tranquilli, senza ansia di fare male o di tirare e pizzicare la pelle: un aiuto in più è sempre ottimo, perché rifiutarlo?

