Questi segni zodiacali cederanno alla tentazione del tradimento nel 2022

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali che cederanno alla tentazione di tradire il partner nel 2022. State molto attenti.

Stiamo per salutare il 2021 ed inevitabilmente iniziamo a chiederci cosa ci aspetterà nell’anno che sta per iniziare. Per alcuni segni si prospetta un 2022 bellissimo mentre altri potrebbero soccombere alla tentazione di tradire e mettere a rischio la loro storia d’amore a causa di un inganno imperdonabile. Ecco quali sono i 5 segni zodiacali che saranno infedeli e spezzeranno il cuore della persona amata.

Gli astri hanno classificato i 5 segni zodiacali che nel 2022 vivranno un momento di profonda frustrazione a livello sentimentale. Faranno la conoscenza di una persona che li attrarrà molto e per la quale saranno disposti a tutto, persino a tradire la partner. Pur sentendosi in colpa non potranno fare a meno di cedere alle loro pulsioni. Ecco quali segni cederanno alla tentazione nel 2022. Faresti meglio a tenerli d’occhio.

Quali sono i segni zodiacali più infedeli del 2022?

Secondo la configurazione astrale del nuovo anno i segni più infedeli dello zodiaco sono 5 e potrebbero essere traditori seriali e quindi non accontentarsi di una sola storia clandestina. Scopri se il tuo partner è tra questi segni. La fiducia è alla base del rapporto ma faresti meglio a non dormire sugli allori, potresti riuscire a salvarlo dalla tentazione prima che sia troppo tardi.

1- Ariete

L’Ariete è un segno molto impulsivo, adora avere una vita attiva e andare all’avventura, solitamente non si fa scrupoli a correre rischi in amore. Nel 2022 saranno irrefrenabilmente attratti da una persona con una personalità molto simile alla loro. Cederà a questo fascino e avrà una storia clandestina che non resterà nascosta a lungo. Il partner lo scoprirà presto e lascerà l’Ariete che in realtà si sentirà sollevato perché finalmente si libererà da una relazione che considerava oppressiva.

2- Toro

I nativi del segno del Toro sono noti per essere molto fedeli e per aspirare ad una stabilità emotiva più che ad ogni altra cosa. Nel 2022 per questo segno ci sarà un grosso cambiamento, sarà incline all’adulterio. Non riuscirà a non iniziare una relazione clandestina ma si stancherà rapidamente di questa trasgressione e tornerà ad abbracciare il suo partner e a dedicarsi alla sua epocale storia d’amore.

3- Bilancia

Anche il segno della Bilancia avrà questa propensione a tradire nel 2022, lo farà con molta astuzia e sarà impossibile scoprirlo ma si farà prendere da questa relazione al punto che alla fine confesserà lui stesso di avere una storia parallela. Il Bilancia ama sedurre e vedere le persone soccombere al suo fascino. Nel 2022 avrà ancora più voglia di sentirsi attraente. Grazie alla sua diplomazia e alle sue doti comunicative farà breccia in molti cuori ma uno in particolare gli sarà molto caro. Ad un certo punto confesserà le sue colpe e confesserà anche di voler intraprendere una relazione con l’amante, spezzando il cuore della consorte.

4- Sagittario

Il Sagittario fa parte dei segni più infedeli dello zodiaco. Questo segno fa molta fatica ad impegnarsi e a concedere l’esclusiva e non sorprende trovarlo nella classifica dei segni che saranno infedeli nel 2022. Il Sagittario inizialmente non si farà problemi a confessare i suoi tradimenti ma si pentirà poco dopo quando capirà che quelle storie erano solo un’abbaglio e che un realtà la persona che ama veramente è solo quella che ha perso. Proverà a riconquistare la persona persa ma invano, avrà distrutto la sua fiducia.

5- Gemelli

Il segno del Gemelli è solare e pacifico ma è anche noto per essere una persona con una doppia personalità. Da un lato i suoi valori gli impediscono di commettere atti ingiusti ma esiterà per il suo desiderio di libertà. Alla fine cederà alla tentazione e tradirà il partner e lo confesserà per liberarsi da una situazione che era diventata troppo opprimente. Il Gemelli si renderà conto di aver commesso un grande errore e chiederà al partner una seconda possibilità. Alla fine riuscirà ad ottenere il perdono desiderato ma la storia prenderà una piega totalmente diversa e richiederà molti sforzi da parte di ognuno.

Ricordiamo che l’astrologia è pseudoscienza e un’arte divinatoria, sentitevi liberi di credere o meno a queste previsioni.