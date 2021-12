Quanto hai speso a Natale? Il tuo segno ci dice se sei un vero tirchio!

Ehi tu, per caso sei uno dei segni zodiacali più avari di tutto lo zodiaco? Lo scopriremo subito grazie a questa classifica dell’oroscopo!

Ora, sappiamo tutti che Natale e le feste possono diventare un vero e proprio salasso specialmente se, oltre alle persone a cui vuoi bene, ti trovi obbligato a fare il regalo a lontani parenti o “amici” che… non ti stanno tanto simpatici.

Di certo, quindi, non c’è niente di male nel riciclare un regalo passato oppure comprare un pensierino poco costoso piuttosto che qualcosa di dispendioso che poi, magari, neanche piace. Siamo d’accordo!

Noi, però, vogliamo sapere se sei o meno un vero e proprio tirchio e la classifica di oggi dell’oroscopo ce lo svelerà!

I segni zodiacali più avari fra tutti: speriamo che tu od il tuo partner non vi troviate nella classifica di oggi dello zodiaco

Ebbene sì, anche i segni zodiacali sono tirchi quando vogliono!

Per questo motivo, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci una mano ad individuare i cinque segni zodiacali più avari tra tutti. Sarai tra loro?

No, non affannarti a rispondere: non ce n’è assolutamente bisogno! La classifica dell’oroscopo di oggi è qui per smascherare tutti gli avari: non possiamo sbagliarci!

Un conto, infatti, è voler risparmiare ed un conto è essere tirchi ed avari per natura, sempre alla ricerca del modo per risparmiare anche pochi centesimi e pronti a guadagnare sulle spalle degli altri!

Ci dispiace ma gli avari non hanno proprio scuse: siete pronti a scoprire chi si trova nella classifica di oggi?

Cancro: quinto posto

Come? I Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali più avari dell’oroscopo? La risposta, purtroppo per tutti i Cancro, è assolutamente sì.

Certo, non si tratta di persone avarissime visto che, spesso e volentieri, offrono agli altri e fanno regali. Possiamo assicurarvi una cosa, però: i Cancro si pentono amaramente di aver usato i loro soldi per gli altri (o anche per sé stessi)!

Il Cancro è un segno particolarmente attaccato al “nido” e, proprio per questo, trova che spendere denaro per cose futili sia sbagliato.

Per loro, mettere da parte il più possibile è importantissimo e fondamentale!

Capricorno: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno hanno di certo un attaccamento al denaro che li fa diventare… piuttosto avari!

I Capricorno, infatti, sono persone abituate a lavorare sodo e a potersi permettere quello che vogliono: perché dovrebbero sprecare i loro soldi duramente guadagnati con gli altri?

Per questo motivo, quindi, i Capricorno sono un segno particolarmente avaro. Va bene essere fieri del proprio lavoro ma anche dividere qualcosa con gli altri non fa male, cari Capricorno! Per loro, però, i soldi sono importantissimi: li trattano estremamente bene e si aspettano di tenerne da parte il più possibile!

Bilancia: terzo posto

La Bilancia, a sorpresa, guadagna un posto sul podio della classifica dei segni zodiacali più avari fra tutti.

Incredibile, vero? La Bilancia, però, è veramente capace di mistificare la realtà, senza farvi mai capire che cosa pensa veramente.

Per i nati sotto questo segno, l’avarizia è una diretta conseguenza del risparmio: farebbero qualsiasi cosa per risparmiare pochi spicci!

Ecco, quindi, che la Bilancia finisce per esagerare: si fa prestare soldi, divide qualsiasi spesa e tutto mentre ha il portafoglio bello gonfio. Cosa ne farà di tutto il denaro che risparmia è un vero e proprio mistero!

Ariete: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete si guadagnano un posto nella nostra classifica di oggi: sono molto avari, soprattutto quando si trovano in situazioni sociali!

Gli Ariete, infatti, non amano assolutamente dividere il loro denaro con nessuno: non offrono mai da bere o neanche un caffè se proprio non sono obbligati!

Per gli Ariete, infatti, il denaro è qualcosa di molto importante che non si condivide certo con i primi arrivati!

Peccato, però, che i nati sotto questo segno siano sotto sotto persone veramente indipendenti a cui importa poco degli altri, quando non li conoscono bene.

Ma conoscere bene un Ariete è una vera e propria sfida: difficilmente buttano giù i loro muri per gli altri!

Gli Ariete, dunque, finiscono per risultare avari proprio perché anche se sono molto amichevoli non vi considerano parte del loro inner circle.

Attenzione quando uscite con loro: se pagate voi, loro non ricambieranno!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più avari dell’oroscopo

Arriviamo infine al primo posto della nostra classifica di oggi, dove troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Sono loro, infatti, a guadagnarsi il primo posto come segni più avari dello zodiaco: ahi ahi, Vergine, proprio non ci siamo!

I nati sotto questo segno mettono da parte i soldi in maniera quasi maniacale: non si tratta solo o tanto di essere avari, quanto di avere una rete di sicurezza.

Per la Vergine, abituata a non contare su nessuno ed ad essere sempre indipendente, il denaro è tutto. Grazie a lui possono fare quello che vogliono e mettere in atto il loro piano di cui hanno già calcolato precisamente ogni spesa e ogni passo da compiere.

La Vergine vive il rapporto con il denaro come qualcosa che aprirà finalmente loro le porte della vera indipendenza. Non lo “spreca” per gli altri, quindi, e finisce per risultare piuttosto avaro. Ma credete che alla Vergine importi? Loro non sono qui per starvi simpatici ma per portare a termine i loro obiettivi!

