Test: la dieta la inizi dopo Natale o dopo Capodanno? Ecco cosa rivela di te

La Vigilia Natale e Santo Stefano sono appena passati e ricordiamo tutti le abbuffate di questi giorni. Solitamente inizi la dieta questa settimana o aspetti?

Anche durante le feste il nostro comportamento a tavola è differente. C’è chi si lascia tentare dalle prelibatezze che invadono la tavola e chi si trattiene , oppure chi assaggia e poi smaltisce con lunghe passeggiate.

In linea generale durante le festività si pensa poco ai chili di troppo ma si decide di fare una dieta detox nei giorni successivi. Assaggiare le frittelle speciali della nonna non capita tutti i giorni! Tu sei tra coloro che optano per la dieta? E se la tua risposta è affermativa, in quale momento la inizi? Subito dopo Natale e subito dopo Capodanno?

Dieta dopo Natale o dopo Capodanno? La tua scelta rivela chi sei

Se anche tu hai apprezzato i pranzi e le cene in famiglia negli ultimi giorni, non sarai immune alla sensazione di pesantezza post abbuffata. Questi sono giorni in cui abbiamo tutti lo stomaco gonfio e ci rimproveriamo di aver esagerato, ma non ci pentiamo perchè il buon cibo, la compagnia ed il vino hanno allietato molto le feste.

Ma ora che una parte delle feste è trascorsa cosa pensi di fare? Vuoi iniziare una dieta oppure aspetti la fine di Capodanno?

Se inizi la dieta subito

Se inizi la dieta subito significa che sei una persona risoluta che non ha tempo da perdere. Per te vige il proverbio: “non aspettare a fare domani quello che potresti fare oggi”. Il tuo tempo è oro e sei una persona piena di impegni. Sai bene che crogiolarsi e rimandare non porta risultati concreti e tu conduci una vita di successo proprio perché hai l’attitudine a fissare obbiettivi, raggiungerli e ricominciare tutto con un altro obiettivo. Le persone che ti circondano ti apprezzano molto. Hai una determinazione unica, sei di esempio per molti.

Se inizi la dieta dopo Capodanno

Se inizi la dieta dopo Capodanno nonostante il gonfiore addominale sembri sussurrarti: “Chi ha tempo non aspetti tempo”, significa che sei una persona che tende a rimandare le cose da fare. Tu preferisci vivere una vita rilassata, tranquilla senza troppe imposizioni. Ami godere dei piaceri della vita e dei momenti che questa ti offre. Sei consapevole della precarietà della nostra esistenza e vivi godendo del presente, accettando ciò che non puoi cambiare e collezionando bellissimi ricordi che sai essere l’unica cosa che porterai sempre con te. Per molte persone questo atteggiamento è fonte di felicità. Lontano dallo stress del devo fare questo e quello e dalla vita caotica, conduci una vita tranquilla. Hai goduto della buona compagnia e del buon cibo, ora ti godi qualche giorno di relax prima delle festività di fine anno e dopo Capodanno si vivrà. Per te conta il presente.