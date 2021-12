Dove preferisci passare il Natale? Scopriamo quanto è attiva la tua mente

By

Il nostro test “dove festeggi il Natale” ci dirà quanto è sveglia ed attiva la tua mente. Non ci credi? Mettiti alla prova subito con noi!

Ma cosa c’entrano le vacanze di Natale e la loro meta con quanto è attiva la tua mente? Ti sorprenderà sapere che la risposta è che c’entrano tanto e, anzi, tantissimo!

Ovviamente, visto che il Natale è veramente alle porte, abbiamo pensato di proporti un test della personalità che lo coinvolga in tutto e per tutto.

Come vedi hai due opzioni tra le quali scegliere e non preoccuparti: non esiste una risposta giusta od una sbagliata!

Dai, scopriamo subito insieme quanto è attiva la tua mente!

Test “dove festeggi il Natale”: dicci dove preferisci fare le vacanze e scopri quanto lavora il tuo cervello

Immagina che non ci sia più la pandemia e di poter prendere un aereo e viaggiare dove vuoi.

Dove andresti per Natale?

No, no, dai lo sappiamo benissimo che il proverbio dice A Natale con i tuoi e a Pasqua con chi vuoi ma stiamo parlando di una situazione utopica.

Immagina, quindi: puoi partire e festeggiare il Natale nel posto che ti piace di più al mondo e che ti comunica di più le vibrazioni natalizie.

Si tratta di un posto al freddo, con la neve ed i Babbo Natale che spuntano ad ogni angolo, oppure sei corso dall’altra parte del mondo per poter fare Natale in spiaggia?

La risposta a questa innocentissima domanda ci potrà svelare se e quanto è attivo il tuo cervello.

Incredibile, vero? Allora, dicci pure (ai fini del nostro test di oggi) dove festeggi il Natale: ti piace farlo al caldo ed in costume oppure trovi che il Natale si possa festeggiare solo al freddo e con una cioccolata calda in mano?

preferisci il Natale al caldo: anche se vai controcorrente, la tua risposta è questa. Caldo, caldo ed ancora caldo se possibile!

Per te il Natale non deve essere per forza festeggiato in Lapponia, con strati di cappotto e calze a proteggerti dal freddo.

Una spiaggia assolata in California o alle Canarie è perfetta per il Natale: perché non dovresti festeggiarlo in bikini?

Il test su dove festeggi il Natale ci svela che sei sicuramente una persona che rifiuta la tradizione o che non ha paura del giudizio altrui.

Il tuo cervello, però, non deve stare sempre “sulle punte” per essere tranquillo: anzi! Ti piace oziare, anche con la mente. Puoi leggere un libro, guardare un film o una serie TV o semplicemente dormire o sonnecchiare su un’amaca e non sentirai il bisogno di “fare qualcosa”.

Sei una persona che ama il relax e non ha nessuna intenzione di sforzarsi quando non le viene richiesto o quando non è necessario.

Che dire, tu sì che sai come rilassarti anche sotto le feste! Invece di correre da una parte all’altra, perdendo cappelli, guanti e sciarpa in questo momento stai sorseggiando un cocktail e scartando regali. Possiamo solo imparare da te!

preferisci passare il Natale al freddo: e ti viene anche da dire “ovviamente”! Per te Natale non può essere diviso dalla neve, dalle luci che brillano dai vetri delle case illuminate e dalle temperature ghiacciate: non scherziamo!

La tua scelta di un Natale sempre e solo al freddo, tra alberi di pino e mercatini di Natale, ci dice che il tuo cervello è… molto attivo!

Anche se sei una persona particolarmente tradizionalista, che mai cambierebbe il Natale proposto dalla cultura popolare con qualcosa di più innovativo, il fatto che ti piaccia il freddo ci svela che il tuo cervello funziona in maniera veramente acuta!

Invece di rimanere a letto, oziare o goderti la vita in maniera pigra e rilassata tu sei una persona che ha bisogno di continui stimoli sia fisici che intellettuali.

Il tuo cervello, infatti, non adora stare a riposo, senza niente da fare: hai sempre bisogno di qualcosa tra le mani!

Che si tratti di un cruciverba o di lavoro da svolgere, stare con le mani in mano (o con il cervello a riposo) veramente non fa per te.

Il Natale al freddo è la scelta che ci dimostra come la tua mente sia molto più acuta di quella degli altri: complimenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.