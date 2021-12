Chissà se il tuo partner è uno dei segni più testardi dello zodiaco?

Ti è mai capitato di avere a che fare con uno dei segni più testardi dello zodiaco? Scoprilo subito con la nostra classifica di oggi!

Di certo se hai conosciuto qualcuno di veramente testardo non hai bisogno dell’oroscopo per riuscire a riconoscerlo.

Ci sono delle persone, infatti, capaci di farci perdere la pazienza per la loro tendenza a fare tutto quello che vogliono, quando vogliono e… come lo vogliono!

Dagli amici ai fidanzati, da un parente particolarmente cocciuto fino a colleghi o compagni di scuola, i testardi sono dappertutto e ci fanno sapere di esserlo!

Che ne dici: invece di avere a che fare con il prossimo, non è meglio chiedergli semplicemente di che segno è e poi lasciarlo da solo?

I segni più testardi dello zodiaco: scopri chi c’è nella classifica di oggi dei segni zodiacali

Parliamoci chiaro: se non conosci tante persone testarde c’è solo una possibilità. Il testardo potresti essere proprio tu!

Noi ovviamente speriamo di no ma per tutelarci abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci la loro opinione.

Dopotutto non c’è niente di male a sapere se sei ostinato come un mulo, no?

LEGGI ANCHE –> Non sarai mica uno di quei segni zodiacali sempre in crisi, vero?

Scopriamo subito chi si trova nelle prime posizioni della classifica dei segni più testardi dello zodiaco e leviamoci il pensiero.

Dopotutto, se sei veramente testardo ci basterà vedere la reazione al tuo posizionamento per poter fare la prova del nove! Pronto a rivelarti per quello che sei veramente?

Acquario: quinto posto

Come? I dolcissimi nati sotto il segno dell’Acquario sarebbero persone testarde? Ehm, ci dispiace dirvelo ma è proprio così: gli Acquario sono molto testardi anche se non lo ammetteranno mai!

Un Acquario vuole che tutto venga fatto come dice lui e non vuole sentire ragioni. Se non fate quello che vuole, l’Acquario semplicemente deciderà di fare di testa sua, scavalcandovi se serve. Questo è un segno molto testardo: non fatevi ingannare!

Ariete: quarto posto

Ma come, anche gli Ariete sarebbero testardi? Beh, la risposta è assolutamente sì: e anche molto se proprio volete saperlo!

I nati sotto questo segno, infatti, sembrano avere bisogno dell’approvazione degli altri tanto che, spesso e volentieri, tormentano amici e parenti con le loro domande.

Una volta che avrete sprecato ore o giorni a dare agli Ariete il vostro parere, che loro hanno richiesto insistentemente, immaginatevi la sorpresa quando gli Ariete fanno… ehm, esattamente quello che vogliono.

Sono testardissimi e non cambieranno idea praticamente mai: non sprecate fiato con loro!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione ai segni più ambigui: da loro non saprai mai la verità

Toro: terzo posto

Nonostante siano persone che quando sbagliano sanno riconoscere ed ammettere i propri errori, non c’è verso di spuntarla prima con i Toro.

Sono cocciutissimi e pensano sempre di avere ragione a fare quello che vogliono come vogliono: non potete assolutamente convincerli del contrario!

I Toro devono letteralmente sbattere la testa contro il muro prima di capire che il muro è lì e che non si sposterà solo perché loro lo vogliono.

I nati sotto questo segno, dunque, si complicano la vita fino all’inverosimile nel tentativo di dimostrare a tutti che la loro testardaggine ha ragione di esistere.

Inutile dire che, dopo numerosi tentativi, anche i Toro più testardi finiscono per capitolare ma ci vorrà molto più tempo di quanto non crediate!

Capricorno: secondo posto

Se c’è un segno al quale non si può veramente dire niente, soprattutto quando si parla di lavoro o di competenze, sono proprio i Capricorno.

La loro testardaggine, da questo punto di vista, è praticamente proverbiale: non c’è niente e nessuno che li possa superare!

I Capricorno sono persone particolarmente sicure di sé e lasciano, spesso, che questa sicurezza li renda estremamente testardi.

O ci si comporta come vogliono loro o… beh, non si fa assolutamente niente!

Impossibile vederli ritrattare o ammettere di aver fatto qualcosa di male: i Capricorno sono sempre cocciuti e convinti di essere nel giusto.

La loro testardaggine li porta a complicarsi la vita in maniere veramente tortuose: basta guardare le loro scelte per rendersi conto che a volte basterebbe cedere un poco per vivere mille volte meglio!

LEGGI ANCHE –> Scopri quali sono i segni che si offendono per tutto (e poi evitali!)

Leone: primo posto nella classifica dei segni più testardi dello zodiaco

Arriviamo, infine, al primo posto della classifica dei segni più testardi dello zodiaco che non poteva essere occupato se non dai Leone.

Cari Leone, sapete benissimo di essere molto testardi e di non ascoltare niente e nessuno ma questa non può essere una scusa!

I Leone, infatti, sono persone sempre e assolutamente convinte di sapere tutto e di non sbagliarsi mai. Non lo fanno neanche in maniera troppo arrogante: sono semplicemente convinti di essere il massimo e di sapere tutto e, soprattutto, di fare bene qualsiasi cosa!

Come sappiamo tutti, però, i Leone sono solo una cosa: testardissimi!

Fate attenzione con i Leone: se li contrariate sono capaci di levarvi il saluto o l’amicizia anche per tantissimo tempo. La loro testardaggine gli impedisce di chiedere scusa o di non essere orgogliosi: se volete bene a un Leone è meglio tenerlo da conto!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.