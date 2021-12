Loro ti diranno sempre tutto: sono i segni più sinceri dello zodiaco!

Pensi che il tuo partner o i tuoi migliori amici facciano parte della classifica dei segni più sinceri dello zodiaco? Scopriamolo subito!

Sappiamo benissimo che, nella lista delle caratteristiche “positive”, per così dire, viene sempre nominata, ad un certo punto, la sincerità.

Saper essere sinceri e dire le cose come stanno è merce rara e più cresciamo più ce ne rendiamo conto.

Sei proprio sicura, però, che intorno a te ci siano persone sincere?

Se la risposta è sì, allora sicuramente non controllerai le prime cinque posizioni della nostra classifica dell’oroscopo di oggi, vero? Dopotutto a che cosa ti serve?

I segni più sinceri dello zodiaco: scopri subito se tra di loro c’è anche il tuo partner

Sappiamo benissimo che poco importa quanto tu creda gli altri siano sinceri con te: stai controllando la classifica dei segni più sinceri dell’oroscopo, magari senza farti vedere, ma sei ancora qui!

Il tuo partner, infatti, magari è una di quelle persone sempre sincere, che dicono tutto quello che pensano (rischiando, quindi, di diventare semplicemente dei maleducati) e tu sei tranquilla a riguardo.

Ma sei sicura che si trovi nella classifica dell’oroscopo stilata da stelle e pianeti?

Meglio controllare insieme le prime cinque posizioni e se non lo trovi, allora ha qualche spiegazione da darti, non trovi?

Scherzi a parte, ecco la classifica di oggi: chi saranno i segni più sinceri di tutto lo zodiaco?

Cancro: quinto posto

Ebbene sì, nonostante siano persone capaci di avere opinioni decisamente dure da recepire (e da comunicare), i nati sotto il segno del Cancro meritano un posto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Il motivo è uno ed uno solo: i Cancro sono impossibilitati a tenersi qualcosa per sé, nella vita!

La loro sincerità è tutta frutto del fatto che i Cancro sentono quasi il dovere di rivelare agli altri quello che pensano davvero di loro.

Se fate una domanda diretta ad un Cancro, potete star tranquilli che vi arriverà in risposta una vera e propria secchiata… di sincerità!

Pesci: quarto posto

Nonostante siano persone che hanno una grande attitudine alla riservatezza e che non condividono tanto della propria vita, i nati sotto il segno dei Pesci sono assolutamente sinceri.

Perché mentire e su che cosa, poi?

I Pesci, infatti, hanno un approccio al mondo decisamente calmo e rilassato: per loro, mentire, è assolutamente fuori discussione. Sarebbe veramente poco cool!

Per i Pesci, quindi, la sincerità è un tratto caratteriale che considerano innato: non li coglierete mai a mentire!

Toro: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Toro ricadono nella categoria di persone che dicono pane al pane e vino al vino.

Se non avete capito che cosa intendiamo, ve lo spieghiamo subito: i Toro non hanno nessuna paura di dirvi le cose come stanno e sono, quindi, tra i segni più sinceri dello zodiaco!

Anche il Toro non vede proprio motivo di mentire agli altri, anche e soprattutto di fronte a verità sgradevoli.

I nati sotto questo segno non si fanno problemi a dire la verità e saranno sempre sinceri, soprattutto di fronte ad una domanda a cui non possono esimersi dal rispondere. Non mentiranno, possiamo assicurarvelo!

Vergine: secondo posto

Sì, sì, lo sappiamo che mettere i nati sotto il segno della Vergine al secondo posto della nostra classifica di oggi potrebbe causare un’esplosione di indignazione.

Eppure, dobbiamo dirvi la verità: i nati sotto il segno della Vergine sono persone assolutamente sincere!

Basta capire, ovviamente, che cosa intendano loro per sincerità. Alla Vergine non piace parlare molto di sé stessa ed è, quasi sempre, una persona estremamente riservata.

Quando qualcuno non gli piace od una situazione non le è congeniale, la Vergine non farà altro che cercare di fare buon viso a cattivo gioco.

Se le chiedete che cosa prova, però, la Vergine non si farà di certo scrupoli a dirvi la verità. Sono persone molto sincere, capace di dirvi anche in faccia che non hanno nessun rispetto di voi o della vostra persona. A volte la verità è cruda e alla Vergine non importa proprio nascondersi dietro ad un dito! Provocatela e avrete le vostre risposte.

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più sinceri dello zodiaco

Anche il primo posto della nostra classifica di oggi potrebbe essere considerato in maniera veramente controversa da chi non si trova ad essere uno dei segni più sinceri dello zodiaco.

Ma come, proprio il Sagittario al primo posto?

Quello stesso Sagittario che sa essere particolarmente omertoso quando vuole, che si tiene le informazioni per sé, che è indipendente e che non ha bisogno di nessuno?

La risposta, ci dispiace per voi, è sì: sono i Sagittario i segni più sinceri dello zodiaco!

Il motivo è solo uno: quando riuscite a fare la domanda giusta al Sagittario, possiamo assicurarvi che questo segno non riesce a mentire.

Se lo fa, e il Sagittario lo sa benissimo, la sua menzogna gli si dipinge sul viso: quando avete a che fare con un Sagittario, fidatevi sempre del vostro istinto.

Non sono capaci di mentire, proprio perché il loro essere indipendenti li fa vergognare delle menzogne. Se ci provano soffrono tantissimo ed hanno imparato a dire sempre la verità!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.