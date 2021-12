Non potete aiutarli in nessuna maniera: sono i segni zodiacali più arroganti

Conosci per caso uno dei segni più arroganti dello zodiaco? Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

Dai, su, lo sai benissimo che quella persona che ti è venuta subito in mente appena hai letto la parola “arrogante” se lo merita di essere definita o appellata così.

Inutile fare finta di niente!

Questo, ovviamente, a meno che non sia tu l’arrogante di turno e non ti sia mai resa o reso conto, quindi, dell’effetto che hai sugli altri.

Come fare a capire effettivamente se sei tu o sono gli altri gli arroganti? Ma che domande, grazie all’oroscopo, no?

I segni più arroganti dello zodiaco: scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi

Eh sì, dobbiamo “sporcarci le mani“, oggi, e parlare dei segni zodiacali più arroganti di tutto l’oroscopo. Sappiamo bene che è una missione al limite, visto che i segni più arroganti sono anche i segni che si inalberano veramente per poco. Che paura!

Qualcuno, però, doveva prendersi la responsabilità di mettere nero su bianco i segni zodiacali più arroganti fra tutti. Abbiamo chiesto quindi a stelle e pianeti di darci una mano e questo è il risultato!

Cari segni arroganti dello zodiaco: sapete benissimo di essere arroganti e che proprio a causa di questa vostra caratteristica finite spesso per discutere con gli altri.

Non pensate che sia meglio avere una presa di coscienza e cercare di limitarvi un poco?

Scorpione: quinto posto

Siamo convinti che il fatto che gli Scorpione siano solo al quinto posto della nostra classifica di oggi vi lascerà senza parole.

Possibile che gli Scorpione non siano al primo posto tra i segni più arroganti dello zodiaco?

La risposta, ovviamente, è sì: gli Scorpione sono arroganti, certo, ma non così tanto come vi hanno fatto credere.

Questo è un segno che pensa spesso di essere più intelligente degli altri ma che vi sorprenderà per il suo modo assolutamente tranquillo di accettare suggerimenti, ammettere le sue colpe e imparare dai suoi errori. Assurdo, vero?

Gemelli: quarto posto

Eh sì, i nati sotto il segno dei Gemelli possono aggiungere arrogante alla lista dei loro difetti!

Per quanto non si trovino nella parte più alta della classifica, i Gemelli sanno essere veramente arroganti ed indisponenti quando vogliono.

Il problema dei Gemelli è che hanno pochissima o nessuna considerazione degli altri, in tutti i sensi. Per questo motivo, spesso e volentieri, i nati sotto il segno dei Gemelli credono di saperla più lunga degli altri: inutile dire che spesso i fatti gli danno talmente torto che i Gemelli finiscono per fare delle figuracce non indifferenti!

Vergine: terzo posto

Arroganti come sono i nati sotto il segno della Vergine, possiamo dire già da adesso che si sentiranno defraudati della “vittoria“.

Ma come, solo al terzo posto della classifica dei segni più arroganti dello zodiaco? I Vergine pensano di meritarsi proprio il primo posto!

E proprio per questo loro modo di pensare, ovviamente, possiamo affermare che anche se non sono i primi, di certo i nati sotto il segno della Vergine sono arroganti. E anche tanto!

Per loro, infatti, c’è sempre da diffidare del parere degli altri: la Vergine è sempre convinta di sapere tutto e di avere ragione e non si nasconde di certo dietro un dito!

Inutile dire che fanno spesso la fine di tutti gli arroganti: sbugiardati e con un pugno di mosche in mano!

Capricorno: secondo posto

Fate largo ai Capricorno ed alla loro attitudine “so tutto io”.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone estremamente arroganti, soprattutto quando cercate di parlare con loro di argomenti che riguardano le loro aree di competenza.

A sentire i Capricorno, però, le loro aree di competenza sono… praticamente tutte!

I nati sotto questo segno sono persone che non si fanno problemi a guardare gli altri dall’alto in basso, soprattutto quando parliamo di lavoro o affini.

Si sentono i padroni del mondo: non fanno di certo mistero di essere “i più bravi di tutti“.

Spesso e volentieri i Capricorno sono veramente capaci e bravi in quello di cui si professano esperti peccato che il loro modo di fare indisponente li faccia risultare veramente insopportabili! Il risultato? Nessuno ascolta mai i Capricorno e la loro bravura va sprecata!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più arroganti dello zodiaco

Cari Leone, non prendetela sul personale (anche se sappiamo bene che è impossibile) e, soprattutto, non iniziate a discutere con noi sul responso delle stelle e dei pianeti.

Siete voi i segni zodiacali più arroganti fra tutti: non solo è indubbio ma è anche impossibile variare il risultato!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono persone estremamente arroganti: ci dispiace se trovate questa definizione una sorpresa!

Anche se non sa assolutamente di che cosa stiate parlando o quale sia il metodo giusto per fare qualcosa, potete star tranquilli che il Leone si sente sicuro di avere la verità in tasca.

Sono disposti a perdere soldi, tempo o anche credibilità per fare le cose di testa propria, convinti che nessuno possa guidarli o dare loro una mano.

I Leone sono fatti così: fortunatamente la loro arroganza li rende un poco più umani perché spesso e volentieri sbagliano (ovviamente). Dovete solo avere pazienza!

