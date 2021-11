Quali sono le tue decorazioni preferite per l’albero di Natale?

By

Finalmente è arrivato il momento di conoscerci meglio grazie al test delle decorazioni dell’albero di Natale: quali sono le tue preferite?

Che il Natale sia un indicatore della nostra personalità, del nostro carattere e delle nostre preferenze è indubbio.

Dopotutto, basta anche solo sapere a chi piace e a chi non piace il Natale per sapere se saremo amici o nemici, non trovi?

Oggi, quindi, abbiamo deciso di proporti un test della personalità che riguardi il Natale in modo da capire meglio chi sei.

Come faremo? Ma chiedendoti come addobbi l’albero!

Test delle decorazioni dell’albero di Natale: dicci come le preferisci e scopri chi sei sotto le feste

Ci sono persone che non vedono l’ora di fare l’albero di Natale, persone che lo lasciano in casa ed addobbato fino a Marzo e persone che non lo vogliono proprio fare.

Tu quale sei tra questi tre tipi di personalità?

Sappiamo benissimo che il Natale è un grande spartiacque di personalità: c’è chi lo ama e non può fare a meno di riempire casa di decorazioni e chi è già tanto se appende un Arbre Magique in salotto.

Oggi abbiamo deciso di conoscere meglio tutti coloro che adorano il Natale e che stanno già sentendo la discografia natalizia per eccellenza.

(Quella di Mariah Carey e Michael Bublè, per capirci).

Come faremo? Ma semplicemente chiedendoti come addobbi l’albero!

Il test delle decorazioni dell’albero di Natale ci permetterà di sapere veramente chi sei e come ti comporti sotto le feste.

Allora dicci un poco: le tue preferite sono le decorazioni bianche o le decorazioni rosse?

decorazioni bianche: sai bene che il colore bianco è generalmente legato ad una simbologia che parla di purezza e candore.

Sei il re (o la regina) dei nuovi inizi ed aspetti le feste di Natale, insieme a quelle della chiusura dell’anno, con impazienza.

Per te questo non è un momento solo di bilanci ma anche e soprattutto di preparazione: ogni anno scegli di ricominciare da capo e da te stesso!

La tua scelta denota la voglia di essere circondati non solo dal bello ma anche da una situazione di partenza.

I colori troppo accesi o le decorazioni chiassose non fanno per te, non hai bisogno di sentirti protagonista o di attirare l’attenzione.

Durante le feste sei concentrato a tornare ad essere come o quasi un embrione, in modo da poter iniziare di nuovo, libero da preoccupazioni, all’avvento del nuovo anno.

Le tue decorazioni riflettono il tuo animo, la tua intensità e la tua capacità di adattarti e trasformarti.

Non corri per negozi, non insisti per fare cenoni esuberanti a casa, non hai bisogno di mostrare a tutti chi sei: vuoi solo tempo e modo di rigenerarti!

decorazioni rosse: se hai scelto le decorazioni rosse, sai già che tipo di persona sei sotto le feste. Innamorato o innamorata del Natale, per te questo è il periodo più bello dell’anno e va celebrato nella maniera più classica possibile!

Le decorazioni rosse sono solo il primo tassello: tra Babbo Natale appeso alla finestra, lucine lampeggianti, presepe che occupa tutta casa, il Natale per te è un affare serio!

Ovviamente il rosso è un colore che parla di vivacità, passione, eccitazione e movimento: e sono questi gli aggettivi per descriverti in toto e soprattutto durante le feste!

Sei una persona che ha generalmente mille impegni ma che, durante il Natale, si trasforma in un vero e proprio uragano.

Corri da tutte le parti, hai numerosi appuntamenti con amici e familiari e, ovviamente, sei l’organizzatrice di praticamente tutte le feste e tutti gli eventi!

Insomma, per te il Natale è una festa nella quale finalmente puoi esprimere il meglio di te. Ti piacciono le tradizioni e le segui alla lettera. Il Natale, con te, è importantissimo e ti trasformi in un vero e proprio Godzilla se qualcuno non vuole festeggiare come si deve!

