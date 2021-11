Loro ti proteggeranno sempre: sono i segni zodiacali più protettivi di tutti!

Pensavi di essere da solo al mondo e di non avere nessuno dalla tua parte? Meglio controllare prima se conosci uno dei segni zodiacali più protettivi tra tutti!

Capita a tutti, prima o poi, di avere paura di sentirsi od essere veramente soli al mondo. Ci sembra che nessuno ci capisca o che, ancora peggio, nessuno ci guardi le spalle.

Ci sentiamo soli, incapaci e privi di amici o di supporto.

Ehi, non intristiamoci troppo: a tutti capita di passare dei momenti così ma, per fortuna, la maggior parte delle volte si tratta solo di un momento.

Se, però, hai paura di non avere nessuno vicino a te, stelle e pianeti hanno pensato di regalarti la classifica dell’oroscopo che ti svela i segni che non ti lasceranno mai da solo e che combatteranno sempre per te. La leggiamo insieme?

I segni zodiacali più protettivi tra tutti: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Un’armatura scintillante (metaforica o reale, poco importa), lo sguardo fiero di chi non ha paura di affrontare i draghi e, soprattutto, una qualità ancora più importante.

Non ti lasceranno mai da solo!

Di chi parliamo? Oh ma semplicemente di quei segni zodiacali che sono i più protettivi tra tutti quelli dell’oroscopo.

Per loro nessuno va lasciato mai indietro che si tratti di aspettarti quando ti allacci le scarpe o di aiutarti attraverso un momento particolarmente buio della tua vita.

Meglio controllare, quindi, se nella tua famiglia o tra i tuoi amici c’è qualcuno nato sotto uno di questi cinque segni zodiacali.

Se la risposta è sì, quindi, potrai star tranquillo: ti basterà chiedere aiuto per vederli arrivare in tuo soccorso!

Anzi, diciamoci la verità: conoscendoli bene ci siamo resi conto che i nati sotto uno dei segni più protettivi dello zodiaco non aspetta neanche che tu chieda aiuto.

Vengono direttamente in tuo soccorso prima ancora che tu possa aprire bocca e non lasceranno che nessuno ti faccia del male!

Scorpione: quinto posto

Anche se sembrano veramente persone dure e tutte d’un pezzo, i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che combattono veramente per gli altri!

Certo, ovviamente dipende di chi parliamo!

Lo Scorpione, infatti, è un segno che si spende molto per le persone che ama ed è in grado di proteggerle da qualsiasi cosa. Il problema è che, prima, dovrete entrare nelle sue grazie! Se avete uno Scorpione tra i familiari o come vostro partner, state tranquilli: avrete sempre le spalle coperte.

Acquario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Acquario sono persone che farebbero veramente di tutto per le persone che amano.

Anzi, diciamoci la verità: farebbero veramente tutto per tutti!

Gli Acquario, dopotutto, sono fatti così: sono persone particolarmente buone che non sopportano di vedere gli altri bistrattati o sofferenti.

Un Acquario è un amico sincero, sul quale potrete contare ogni volta che vorrete: attenti a non approfittarvene, però, quando vi voltano le spalle possono diventare veramente freddissimi!

Capricorno: terzo posto

Chi lo avrebbe mai detto che i nati sotto il segno del Capricorno si sarebbero guadagnati una posizione nella nostra classifica dei segni zodiacali più protettivi fra tutti?

Se la pensate così, evidentemente, non avete mai conosciuto bene un Capricorno.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona estremamente leale (ovviamente, però, solo se vi ama profondamente il che, dobbiamo ammetterlo, è difficile).

Il Capricorno arriva a fare veramente qualsiasi cosa per difendere gli interessi e l’onore delle persone a cui vuole bene. Fortunatamente (per il Capricorno) queste persone sono poche altrimenti non avrebbe più un briciolo di credibilità!

Leone: secondo posto

Come non inserire i nati sotto il segno del Leone nella nostra classifica di oggi? Benché siano persone un poco egocentriche e spesso molto concentrate su loro stesse, i nati sotto il segno del Leone ci sono veramente sempre per voi quando avrete bisogno.

Sono amici sinceri, che non si tirano indietro praticamente di fronte a nulla!

Il Leone, infatti, è una persona che ha un grandissimo senso dell’onore oltre ad avere la sensazione di dover sempre riparare ai torti altrui.

Chi è nato sotto questo segno è un vero e proprio cavaliere senza macchia e senza paura che non vi lascerà mai da soli!

Anzi, c’è ancora di più: i Leone, a differenza di tanti altri segni, sono spesso disposti a darvi una seconda, una terza ed una quarta chance anche se li avete traditi o delusi.

Sono persone estremamente protettive: se siete nel loro cuore difficilmente vi lasceranno da soli!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più protettivi di tutto l’oroscopo

Ci sorprende vedere i nati sotto il segno del Cancro al primo posto della nostra classifica di oggi?

La risposta, lo sappiamo bene, è assolutamente no.

I nati sotto questo segno, spesso considerati carini, gentili e veramente docili, si trasformano quasi immediatamente in veri e propri “squali” quando devono proteggere qualcuno!

Il Cancro, infatti, è un segno che non si fa veramente scrupoli ed è capace di fare veramente di tutto per le persone che ama.

Non hanno paura di mettersi in imbarazzo e vi proteggeranno a qualsiasi costo!

I nati sotto il segno del Cancro sono fatti così: carini e coccolosi, potremmo dire, fino a quando non li provocate ferendo qualcuno che amano.

Non metteteli alla prova!