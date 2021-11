Test cantante preferito a Natale: ti piace Mariah Carey o Michael Bublè?

Sai benissimo che momento sta arrivando: i cantanti di Natale iniziano a farsi sentire (nel vero senso della parola) di nuovo nei supermercati ed alle radio! Abbiamo pensato di proporti il test del cantante preferito a Natale, facendo scontrare due mostri sacri: chi vince nel tuo cuore?

Ogni anno, puntuali come solo loro sanno essere, ecco che li ritroviamo alla radio, al supermercato oppure appena accendiamo la TV.

Parliamo, ovviamente, di due mostri sacri della musica che, però, sono diventati ancora più famosi a causa di una congiunzione astrale, se così possiamo chiamarla, decisamente curiosa.

I loro dischi o canzoni di Natale! Dai, sai benissimo che hai un preferito tra i due: devi solo dirci chi è!

Test del cantante preferito a Natale: scegli tra Mariah Carey o Michael Bublè per sapere veramente chi sei

Sappiamo tutti che, al primo sentore di Natale, le vendite di due artisti in particolare iniziano veramente a toccare le stelle.

La prima, in assoluto, è Mariah Carey che, con la sua All I Want For Christmas Is You, rientra ogni anno nella classifica delle canzoni più ascoltante, scaricate e comprate dei mesi di Dicembre e Novembre, sbaragliando la concorrenza.

Secondo a lei, poi, c’è solo Michael Bublè, cantante di fama mondiale con una voce potentissima che, ad un certo punto della sua carriera, ha deciso di registrare un album di canzoni natalizie.

Mai scelta fu più redditizia: la carriera di Bublé, messa in pausa nel 2010 dopo l’uscita dell’album Christmas, è ripresa con calma nel 2016 ma il cantante, ad ogni Natale, ha visto aumentare la sua fama!

Quello che prima era uno scherzo si è trasformato, via via, in un vero e proprio tormentone ed i due artisti si sono ritrovati indissolubilmente legati al Natale.

Proprio per questo, quindi, oggi abbiamo pensato di chiederti quale sia il tuo cantante preferito di Natale.

Scopriremo chi sei veramente!

Mariah Carey: grazia, eleganza ed anche una certa maniera di riuscire a dire le cose più terribili in faccia alle persone senza soffrirne le conseguenze.

Ehi, non vogliamo dire che tu per forza sia così ma che, quantomeno, assomigli veramente tanto alla vibe di Mariah Carey!

Reginetta della musica, con una voce potentissima ed un’attitudine da vera star, Mariah Carey conquista tutti, ogni Natale, con una delle sue canzoni più famose.

Peccato che si tratti di un brano registrano (nell’Agosto, il che fa ridere) del 1994!

Evidentemente, se la scegli, vuol dire che tu, come lei, hai un fascino al quale è impossibile sfuggire. Sei sicuramente una persona che non ha paura di dire quello che vuole o di prendersi quello che è suo ma, oltretutto, sei anche una persona capace di fare grandi cose! Hai un talento innegabile e il lavoro duro non ti spaventa.

Certo, sai essere anche particolarmente maliziosa e, a volte, anche un poco cattiva nei confronti degli altri! Fortunatamente sai sempre come farti perdonare, non è vero?

Michael Bublè: sofisticatezza, classicità ed un portamento veramente innegabile. Se hai scelto Michael Bublé c’è solo una possibilità: che tu sia un vero e proprio charmer esattamente come lui!

Sei in grado, infatti, di far cascare tutti ai tuoi piedi con il tuo modo genuino di approcciare gli altri e la vita. Non diresti mai niente di cattivo (e neanche lo penseresti a dir la verità) e sai essere gentile e generosa nei confronti di tutti gli altri.

Sei una persona che non si fa problemi a riconoscere i meriti altrui ma che lavora duramente per i propri obiettivi; solo, non ti piace metterti al centro dell’attenzione per troppo tempo!

Hai priorità chiare, che poco hanno a che vedere con piani di conquista o con l’idea di dover diventare famosa. In definitiva, esattamente come il famoso cantante canadese, sei una persona che ha un grande talento, una grande presenza scenica. Ah, e ovviamente anche un amore sconfinato per quello che fa!

Non ti interessa, però, dover prevalere per forza sugli altri!