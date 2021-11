Test della Personalità | Quali errori commetti sempre per amore?

Con questo test della personalità l’amore e tutte le sue conseguenze saranno presi attentamente in analisi.

Le persone che amano in genere sono consapevoli di avere un debole per le persone a cui sono affezionate. Non importa che siano figli, fratelli, mariti o amanti: per le persone che hanno fatto breccia nel nostro cuore siamo disposte a comportarci come difficilmente ci saremmo comportate per altri.

Questo implica ovviamente che alcuni tratti del nostro carattere vengono smussati, soprattutto i più duri e i meno accomodanti. Si tratta di un errore o di una cosa giusta e naturale? Nella maggior parte dei casi è un’innocua conseguenza dell’amore, ma a volte le persone amate se ne approfittano.

Quanti bambini sanno esattamente quali tasti toccare per ottenere dagli adulti quello che vogliono? E quante sorelle sanno esattamente come prenderci per farsi perdonare qualche marachella?

Anche in questo caso non si tratta di problemi particolarmente gravi, ma bisogna sempre prestare attenzione a quali sono i nostri punti deboli, per fare in modo che persone senza scrupoli in futuro possano approfittarsene.

Per capire qual è l’errore che tendiamo a commettere quando vogliamo troppo bene a una persona basterà fare il test di oggi!

Test della Personalità in Amore

Per eseguire questo test bisognerà osservare le immagini e scegliere quella che sentiamo come più rappresentativa del nostro carattere. Il consiglio è di scegliere nella maniera più istintiva possibile per fare in modo che sia l’inconscio ad entrare in azione e a rivelare la parte più profonda del nostro carattere.

1 – La Colomba della Pace

La colomba della pace rappresenta la volontà di appianare ogni divergenza al fine di raggiungere uno scopo più alto oppure un’atmosfera di armonia e di serenità generale.

La colomba della pace rappresenta anche il desiderio di ispirare le proprie azioni a qualcosa di più alto, a un’ideale o a un senso divino di giustizia e di spiritualità.

Se hai scelto la colomba della pace probabilmente l’errore che commetti più spesso nei confronti di chi ami è perdonare troppo. Ti lasci sempre convincere che si sia trattato di errori fatti in buona fede, di scortesie commesse per distrazione, di ingenuità o di casualità. Sei sempre pronta a credere all’onestà e alla purezza di sentimenti delle persone che ami, ma a volte può essere un grande errore. Stai molto attenta a non cadere vittima di persone in mala fede che potrebbero approfittarsi del tuo buon cuore!

2 – Una sana alimentazione

Una sana alimentazione, bilanciata e ordinata nell’arco del giorno è il simbolo di un carattere solido e affidabile. Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona responsabile, in grado di badare a se stessa senza lasciarsi andare ad abitudini dannose o a pensieri negativi che potrebbero compromettere la sua serenità.

Se hai scelto questo simbolo significa che l’errore più grave che commetti per amore è fare delle rinunce. Dal momento che sei una persona estremamente disciplinata è molto semplice per te rinunciare a qualcosa che gli altri possono farti vedere come superfluo.

Se il tuo fidanzato ti chiedesse di rinunciare a uscire con le amiche per stare con lui sul divano, o di rinunciare al rossetto che ti piace perché lo ritiene troppo appariscente per una brava ragazza, probabilmente lo accontenteresti perché ti sembrerebbero piccole cose di nessuna importanza. Stai molto attenta: potresti facilmente cadere vittima della dipendenza affettiva.

3 – Un regalo

Un regalo ben impacchettato è il perfetto simbolo di una grande generosità. Se hai scelto questo oggetto significa che in linea generale trai grande soddisfazione nel rendere le persone felici e tutti i gesti che compi sono spesso ispirati da questo sentimento o addirittura da questa necessità inconscia.

Si può dire che tu sia una persona gentile e altruista, che tende a mettere gli altri prima di se stessa e che, per questo, a volte viene presa “di mira” da persone con pochi scrupoli. Se la tua generosità si rivolge alla maggior parte delle persone che incontri, è anche vero che questo tratto del tuo carattere si rivela in maniera davvero evidente con le persone che ami.

Tendi quindi a dare troppo, anche quando non ce n’è bisogno. Dal momento che non ti aspetti mai niente in cambio (è questa la natura della vera generosità) può capitare che le persone decidano di approfittarsi di te e della tua abitudine a donare. Non ne vale la pena!

4 – La maternità

La madre è il simbolo universale della cura. La madre è infatti la persone che presta sempre la massima attenzione nei confronti dei bambini che ha messo al mondo, tende a proteggerli dai pericoli della vita ma anche dalla possibilità di commettere errori.

Se tra tutte le immagini che abbiamo proposto hai scelto quella che rappresenta la maternità sei una persona estremamente attenta e molto protettiva nei confronti di chi ami. Sei disposta a fare le cose al posto delle altre persone pur di “alleggerirle” di un carico o di una responsabilità a cui non vogliono oppure non riescono a far fronte.

Il problema di questo atteggiamento è che si tende a mantenere le persone che si amano in uno stato di dipendenza, senza educarle a essere autonome. Il rischio è che persone pigre e approfittatrici possano conquistare il tuo affetto per scaricare su di te i problemi maggiori della propria vita oppure quelle situazioni o quelle responsabilità che da sole non sono in grado di gestire.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.