Test delle Acconciature Sposa | Scegline una e scopri che moglie sarai

Con il test delle acconciature da sposa ci tufferemo nei tuoi sogni per il giorno più bello: che acconciatura hai scelto, oppure che acconciatura sogni di portare?

Il modo in cui una donna si immagina nel giorno del suo matrimonio dice moltissimo sul come vede se stessa in futuro ma soprattutto all’interno di una relazione stabile e soprattutto di una nuova famiglia.

Se molte donne sono decise a mantenere completamente la propria personalità, le proprie abitudini, i propri obiettivi e le proprie passioni, molte altre (in realtà la maggioranza) sono pronte a importanti compromessi per far sì che la famiglia funzioni e che nel nuovo nucleo familiare si crei una nuova e stabile armonia.

Nel corso del matrimonio però, soprattutto al momento di scegliere il proprio abito e la propria acconciatura, una donna manifesta completamente se stessa senza filtri e senza compromessi.

Per questo motivo osservare il suo abito da sposa e gli altri dettagli, come i gioielli e l’acconciatura, è un ottimo modo per comprendere che tipo di persona è e soprattutto che tipo di sposa sarà.

Test delle Acconciature Sposa

Per eseguire questo test hai più di una strada: se sei già sposata puoi scegliere semplicemente il tipo di acconciatura che portavi al tuo matrimonio, mentre se non sei ancora entrata in chiesa per pronunciare il fatidico sì puoi dare libero spazio alla fantasia e scegliere la tua acconciatura ideale.

1 – Capelli raccolti con fiori colorati

I fiori colorati sono certamente indice di una sposa dalla grande personalità, che anche indossando un abito bianco come vuole la tradizione, non rinuncia a esprimersi con intensi tocchi di colore che possono andare dall’acconciatura agli accessori.

Se hai scelto questa acconciatura sposa sei certamente una persona estroversa e allegra, che sa benissimo chi è e che per questo motivo porterà al suo matrimonio energia e allegria.

Sarai in grado di portare avanti le tue passioni nonostante i nuovi impegni familiari, rimarrai sicuramente te stessa e le amiche non avranno il duro compito di dirti “cara, da quando sei sposata non ti riconosciamo più!”. Perfetto, tuo marito saprà di non ritrovarsi accanto una donna diversa una volta usciti dalla chiesa!

2 – Capelli raccolti con fiori bianchi di piccole dimensioni

Quest’acconciatura estremamente discreta è uno dei più classici esempi della moda sposa. I fiori di piccole dimensioni sono facili da inserire in qualsiasi tipo di acconciatura raccolta. Possono essere quindi perfettamente adattati alla forma del viso e al volume dei capelli della sposa, per un risultato assolutamente perfetto.

Se hai scelto questa acconciatura significa che sei un donna dolce e tradizionalista, che non ama i colpi di testa e preferisce di gran lunga seguire le regole. Sarai disposta a tanti piccoli sacrifici pur di far funzionare la relazione con tuo marito, il menage familiare e l’educazione dei bambini. Il rischio? Che tu finisca per dedicarti troppo alla famiglia e troppo poco a te stessa!

3 – Capelli raccolti con rose rosa

Nel linguaggio dei fiori le rose rosa rappresentano l’affetto e la dolcezza: due caratteristiche che saranno proprie anche del tuo matrimonio. Si può dire che tu sia una persona estremamente dolce, in grado di portare calma e pacatezza in tutte le tue relazioni.

Nel tuo matrimonio sarai senza dubbio quella che molti uomini sognano come moglie ideale: una persona allegra e accomodante, in grado di darsi molto da fare per mandare avanti la famiglia, capace di organizzare piccoli e grandi eventi come festicciole, feste vere e proprie, cene e merende per tenere unita la famiglia e fare in modo che le relazioni tra tutti i parenti siano il più possibile serene.

4 – Capelli semi raccolti con ramo bianco

Le acconciature più gettonate per il giorno del sì sono le acconciature raccolte, decorate con fiori dietro la nuca. Alcune spose però trovano questo genere di acconciature raccolte un po’ noiose e troppo tradizionali.

Per questo motivo preferiscono scegliere un’acconciatura sciolta o semiraccolta, da vera diva anni 40.

Se hai scelto questo tipo di acconciatura, puntando su un fermaglio prezioso e super luminoso, allora sarai sicuramente la regina del tuo giorno più bello. Hai una personalità carismatica e attraente, non rinunci mai alla possibilità di esprimere il tuo fascino e non lo farai nemmeno nel giorno delle nozze. Sarai una moglie brillante e decisa, forse un po’ severa con i propri figli e che terrà sempre saldamente le redini della casa.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.