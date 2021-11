Questo test descrive il tuo sviluppo psichico. In quale fase ti sei fermato?

Dove si è fermato il tuo sviluppo psichico? Questo test rivelerà alcuni aspetti molto importanti di te.

Questo test psicologico vi farà riflettere sullo stato della vostra salute mentale ed emotiva. Proposto per la prima volta dallo psicoanalista francese Jacques Lacan, questo test vi condurrà verso un’analisi profonda di voi stessi.

Il test prenderà in esame le diverse fasi dello sviluppo psicologico degli individui, fasi nelle quali avvengono le trasformazioni psicologiche più importanti, come molti studiosi di salute mentale affermano.

Queste trasformazioni influenzano il nostro stato mentale, sia in positivo che in negativo, e sono la ragione di alcuni nostri comportamenti, abitudini o vizi. Scopri in quale fase ti sei fermato e cosa comporta.

In quale fase del tuo sviluppo psichico ti trovi?

In questo test prenderemo in esame 4 fasi importanti della nostra vita:

la fase della costituzione

la fase fallica

la fase anale

la fase orale

In quale fase dello sviluppo psichico ti sei fermato?

Dopo aver osservato attentamente l’immagine, scegli l’elemento che ti colpisce maggiormente. La tua scelta rivelerà in quale fase della tua esistenza sei radicata.

Ricordiamo che questo test ha lo scopo di intrattenere e che non ha valenza clinica.

Risultato del test

Se hai scelto lo specchio

Se hai scelto lo specchio, Secondo J. Lacan, sei ancorato alla fase della costituzione dell’essere umano. Il bambino tra i 6-18 mesi quando si guarda allo specchio ancora non si riconosce, non comprende che l’immagine è una sua riflessione. Se hai scelto lo specchio significa che sei una persona adulta che manca di amor proprio. Sei profondamente convinto che gli altri non riconoscano il tuo valore, che non vieni rispettato e considerato come meriti. Probabilmente non hai assorbito positivamente questa fase. E’ arrivato il momento per te di considerare una grande verità: non importa come ti considerano gli altri, le persone hanno sempre qualcosa da dire, a volte ci apprezzano altre ci detestano. La cosa importante è il valore che tu dai a te stesso, quanto tu ti apprezzi e quanto tu ti ami. Se tu amerai e rispetterai te stesso anche gli altri seguiranno il tuo esempio.

Se hai scelto il fiore Anturio

Questo particolare fiore, l’Anturio rappresenta la Fase Fallica descritta da Freud. In questa fase che si aggira tra i 3 e i 5 anni avviene il riconoscimento. Il bambino capisce che per vivere ha necessità di soddisfare alcuni bisogni, fisici ed emotivi come il cibo e l’essere amato. In questa fase il bambino si interessa per la prima volta agli organi sessuali dei propri genitori. Questo è il principio della sessualizzazione.

Se hai scelto questo fiore significa che sei un adulto che tende a sopprimere i suoi sentimenti, che si carica di troppe responsabilità. Probabilmente pensi troppo agli altri e poco a soddisfare i tuoi desideri. Sei una persona autocritica e non sopporti le critiche degli altri. Brami perfezione. Dovresti amare di più la persona che sei oggi altrimenti potresti sviluppare comportamenti pericolosi.

Se hai scelto il Trono

Il trono in questo test rappresenta la fase anale, descritta da Freud. Questa fase inizia intorno ai 18 mesi e arriva fino ai 4, 5 anni. In questa fase inizia la costituzione dei propri valori personali. Crescendo il bambino impara a non dipendere più dagli altri, a fare a meno del pannolino per fare i propri bisogni, a usare le posate per mangiare. E’ una fase confusionale perché per esempio si ottengono gratificazioni se si fa la pipì nel vasino e si viene sgridati se si fa la pipì a letto. Il bambino inizia a scoprire così ciò che è bene o male.

Ciò che genera consenso è un bene, ciò che genera dissenso non lo è. Più che altro comprende che è un bene ciò che ti genera un piacere (come ad esempio un complimento) ed è un male ciò che genera il contrario.

Se hai scelto il trono significa che sei un adulto che fa fatica ad accettare di avere dei limiti e di fare errori. Tu esigi la perfezione in tutto, chiedi molto a te stesso. Brami di compiacere, non contraddici e non deludi mai nessuno. Ricorda che l’unica persona con la quale dovrai fare i conti ogni giorno sei solo tu stesso. Cerca di essere meno severo.

Se hai scelto i cioccolatini

Se hai scelto i cioccolatini significa che sei fermo nella Fase Orale, che si verifica dalla nascita fino a circa 2 anni.

Questa fase definita orale o cannibale come la definisce Freud coincide con gli albori dell’evoluzione della libido (piacere). In realtà ha a che fare con nostra energia vitale, che in questi anni dipende dalla bocca. Tutto il piacere che può sperimentare un bambino deriva dalla bocca, dai sapori. Se il bambino si sente nervoso gli basta succhiare il ciuccio o il dito per rilassarsi. In questa fase capisce anche che quando si sente un bisogno, nel momento in cui il bisogno viene sodisfatto si prova piacere ed impara ad ottenere ciò che vuole.

Se sei ancorata in questa fase significa che sei una persona edonista, ovvero alla continua ricerca del piacere, in ogni sua forma. Il piacere per te è un pozzo senza fine. Questa fase è alla base delle tue dipendenze più radicate. Tenti di riempire ogni vuoto della tua vita attraverso il piacere ma così facendo rischi di ottenere solo il contrario.