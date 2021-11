Test dell’Intelligenza | Sai quale tipo di intelligenza possiedi?

Il test dell’intelligenza non servirà a scoprire quanto sei intelligente, ma come funziona la tua mente quando deve affrontare un problema, elaborare informazioni o generare idee.

Esistono diversi tipi di intelligenza. Quella logica si attiva nel momento in cui risolviamo problemi matematici o quesiti in cui è necessario fare delle deduzioni, ma anche quando dobbiamo pianificare delle attività o organizzare la dispensa.

L’intelligenza emotiva invece è profondamente radicata nell’empatia. Permette di capire (piuttosto, di intuire) cosa provano gli altri e di mettersi in connessione con loro. L’intelligenza emotiva è quella che ci permette di consolare un bambino che si è fatto male, incitare una folla, dare il consiglio migliore a un’amica appena lasciata dal fidanzato, convincere una persona che ha tutte le carte in regola per riuscire in quello che fa.

Questo non vuol dire che ogni persona abbia un solo tipo di intelligenza. Al contrario, un carattere equilibrato sviluppa entrambi questi approcci anche se uno è sempre predominante rispetto agli altri.

Questo test ti aiuterà a capire quale delle due predomina nella tua personaliltà.

Test dell’Intelligenza

Per eseguire il test dovrai semplicemente osservare attentamente l’immagine sottostante e scegliere l’elemento che ti ha colpito di più. Per farlo puoi agire in due maniere: scegliere il primo elemento che hai notato oppure, dopo averli individuati tutti, puoi scegliere quale ti sembra più significativo o più vicino alla tua personalità.

1 – L’albero

L’albero è ovviamente l’elemento principale della composizione. Anche se si tratta certamente di un albero autunnale ha mantenuto tutte le foglie della sua chioma, che però è ingiallita. Si tratta di un albero robusto e in salute, probabilmente piuttosto vecchio.

Se hai scelto questo elemento hai un’intelligenza equilibrata: significa che nel corso della tua vita hai saputo sviluppare in maniera armonica sia la tua intelligenza emotiva (rappresentata dal tronco e dalle radici che sono la sua naturale prosecuzione), sia la tua intelligenza logica, rappresentata dalla chioma dell’albero che, a una più attenta osservazione, riproduce con grande esattezza il profilo e la struttura di un cervello umano.

Il nostro consiglio è di continuare a mantenere questo delicatissimo equilibrio nell’intero corso della tua vita, così da affrontare ogni sfida con le armi intellettive ed emotive più adatte a superarla con soddisfazione.

2 – Gli uccelli sullo sfondo

Questo dettaglio, di piccole dimensioni e posto in secondo piano, viene notato molto di rado da un osservatore. Se lo hai preso in considerazione e addirittura scelto significa che sei dotato di un’intelligenza analitica molto potente.

L’intelligenza analitica, strettamente legata a quella logica, è quella che consente di analizzare tutti i dati che si pongono davanti alla nostra attenzione. Questo significa che sei in grado di prendere decisioni molto ponderate, quasi mai vieni colto di sorpresa, passi molto tempo ad analizzare i pro e i contro di una situazione prima di prendere una decisione qualsiasi.

Il nostro consiglio è di passare al problem solving (risoluzione di un problema) senza trascorrere troppo tempo nell’attività di problem shaping (analisi e definizione di un problema). A furia di analizzare i minimi dettagli si finisce inevitabilmente per perdere di vista lo scopo originale dell’analisi e il quadro generale della situazione.

3 – Il cervello

Il cervello è ciò che si può osservare nella chioma dell’albero dipinto al centro della scena. Si tratta ovviamente di un caso di pareidolia, cioè di qualcosa che assomiglia così tanto a qualcos’altro da ricordarlo.

Se tra tutti gli elementi dell’immagine hai scelto il cervello significa cha la tua intelligenza è fondamentalmente logica, quindi hai sviluppato la capacità di capire le connessioni causa – effetto tra tutto ciò che avviene intorno a te. Pensi in maniera ordinata e coerente, organizzi le cose, le attività e i pensieri che attraversano la tua mente in maniera impeccabile.

Il nostro consiglio è di cercare di sviluppare anche l’intelligenza emotiva, così da non essere una sorta di “robot” che ha dimenticato come si comprendono i sentimenti altrui o come si condividono i propri.

4 – Il profilo umano

Se, più che i singoli elementi del quadro, hai notato la cornice che li racchiude, significa che hai notato il profilo di uomo formato dai rami secchi degli alberi che circondano la scena.

Se hai notato questo elemento “non dipinto” ma ottenuto per accostamento degli altri elementi del quadro, significa che hai un’intelligenza intuitiva, molto vicina all’intelligenza emotiva.

Sei in grado di comprendere con un solo sguardo i rapporti tra le persone, le connessioni tra gli avvenimenti o tra le cose che avvengono nel mondo. Hai sempre un quadro generale della situazione, sei sempre in grado di comprendere cosa sta avvenendo intorno a te ed è molto difficile prenderti di sorpresa.

Anche se la tua intelligenza può essere definita emotiva sei in grado, senza alcun dubbio, di utilizzare in maniera efficace anche la tua intelligenza logica. Non abbiamo consigli da darti se non: cerca di continuare così il più a lungo possibile!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.