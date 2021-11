Natale 2021: Cosa regalare alle tue amiche in base al loro segno zodiacale

Natale è sempre più vicino. Se siete a corto di idee per fare dei regalini alle vostre amiche e paranti? Ecco alcune idee in base al loro segno astrologico.

A Natale scambiarsi dei regali è una tradizione alla quale è difficile rinunciare. Il problema è solo trovare il pensiero adatto per ogni persona. Oggi ti consigliamo cosa regalare ai tuoi cari in base al loro segno zodiacale.

Stai già pensando ai regali di Natale da fare? Oggi ti daremo qualche consiglio per fare il regalo giusto ad ogni segno zodiacale. Ecco quali articoli di moda-bellezza acquistare per accontentare ogni segno astrologico.

LEGGI ANCHE —-> Gratta e Vinci, ecco i segni zodiacali che hanno più probabilità di vincere

Il regalo di Natale giusto per ogni segno zodiacale

La personalità e le caratteristiche dei diversi segni zodiacali sono un buon indicatore di ciò che gli potrebbe piacere ricevere a Natale. Oggi le stelle si sono concentrate in via esclusiva su regali moda-bellezza. Scopri cosa ci consigliano.

Ariete

La donna Ariete è combattiva, indipendente e femminista. Ha idee e valori propri e li difende a spada tratta. E’ una donna che non teme nulla. Il regalo migliore che potresti farle è uno di quei maglioni con su scritto “Girl Power”, nessuno lo indosserà con lo stesso suo orgoglio.

Toro

Alla donna del segno del Toro piacciono le cose brillanti, belle, di tendenza. E’ una donna che ama molto fare shopping, soprattutto nei mercatini dove riesce a portare a casa molti affari. Il regalo giusto per lei è una favolosa shopping bag dove potrà mettere tutti i suoi acquisti.

Gemelli

La donna Gemelli ama farsi bella e essere sempre al top. Eleganza e aspetto curato sono un must. Lo stile è la sua parola d’ordine. E’ una donna solare e sorridente, per far risaltare il suo sorriso non c’è nulla di meglio che un tris di rossetti, di tonalità diverse.

Cancro

La donna Cancro ama essere femminile ma vuole esserlo in modo discreto. E’ la classica donna acqua e sapone. Il regalo perfetto per lei è una crema corpo profumatissima e molto idratante.

Leone

La donna Leone è eccentrica e ama mettersi in mostra e farsi notare. Per farla contenta dovresti regalarle qualcosa che la renda abbagliante. Ha una spiccata predilezione per gli accessori moda. Se vuoi renderla felice regalale una trousse di ombretti dai colori vivaci.

Vergine

Le donne del segno della Vergine sono persone molto discrete. Non ama essere al centro dei riflettori. Lei detesta essere in ritardo e non sopporta la disorganizzazione. Il regalo perfetto per lei è un organizer di un colore neutro dove potrà mettere tutte le sue carte, di credito, di fedeltà ei suoi negozi preferiti ecc. Ne ha davvero tante.

Bilancia

La donna Bilancia comunica molto usando i suoi occhi. E’ ammaliante. Se vuoi farle un regalo che apprezzerà prendile una trousse occhi con tanto di matite, ombretti e mascara per valorizzare i suoi occhi pieni di fascino.

Scorpione

La donna Scorpione è sempre indaffarata, di corsa, in movimento. E’ una fonte inesauribile di energia, ama lo sport e l’allenamento per questo un regalo gradito potrebbe essere senz’altro un set per l’igiene personale, con bagnoschiuma e crema corpo in una apposita pochette comoda da portare sempre dietro.

Sagittario

Il Sagittario è un segno positivo e solare. Ama le novità, posti nuovi e persone nuove. In fatto di moda e bellezza sperimenterà volentieri le ultime tendenze. Un regalo che potresti farle è un coloratissimo set di bombe da bagno, un esplosione di colore spumeggiante che si abbinano perfettamente al suo modo di essere.

Capricorno

La donna Capricorno vuole dare un immagine sobria e curata. La farai felice se le regalerai una confezione di profumo della sua fragranza preferita. La donna Capricorno ama sapere che i suoi amici fanno attenzione ai suoi gusti e sanno perfettamente quali sono le sue preferenze.

Acquario

La donna Acquario è sui generis. Stravagante e lunatica. Il regalo perfetto è un tris di smalti, effetto gel, di quelli brillanti a lunga durata e di colori diversi in modo che possa optare per il colore giusto in base al suo umore del giorno.

Pesci

La donna Pesci è appassionata di bricolage e fai da te. La sua vena artistica ha sempre sete e quini il regalo giusto per lei potrebbe essere un kit per creare i propri prodotti di bellezza. Vedrai il sorriso illuminare il suo viso.