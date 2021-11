Test del Carisma | Sei una persona carismatica o insicura?

By

Il Test del Carisma non ti dirà (soltanto) se sei una persona sicura o insicura. Metterà anche in evidenza alcuni lati della tua personalità ai quali non si presta di solito particolare attenzione.

Quado si parla di relazioni umane, le persone possono essere divise in introverse ed estroverse, riservate o espansive, fredde o affettuose eccetera. Ma non sempre si riflette sul fatto che le persone “non insicure” non sono “sicure”, ma “carismatiche”

Cos’è il carisma? Beh, è una caratteristica della personalità tipica delle rock star, dei politici, degli attori ma anche di persone che, pur facendo lavori assolutamente comuni, sono in grado di catturare l’attenzione di coloro che hanno intorno.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se il carisma è una dote naturale oppure si può imparare. La risposta è che possedere un carisma naturale consente di esercitare con grande naturalezza un “potere” sulle altre persone, ma di certo ci sono anche tecniche studiate apposta per catturare l’attenzione degli ascoltatori.

Bisogna specificare però che il carisma naturale non si può sostituire, perché deriva dalla sicurezza interiore di una persona, dalla sua capacità di essere a suo agio nei propri panni e in una determinata situazione.



Proprio a questo punto si inserisce il nostro test: farlo ti permetterà di capire se sei una persona dotata di una naturale sicurezza e fiducia in se stessa oppure sei una persona insicura, che non ha ancora trovato il modo di esprimersi appieno.

Test del Carisma

Per eseguire questo test dovrai osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo per pochissimi secondi. A questo punto dovrai chiederti cosa hai visto prima, cioè quale immagine si è “formata” prima davanti ai tuoi occhi. Ricorda che non c’è una risposta giusta e una risposta sbagliata!

1 – Il Vaso di Fiori

Al centro dell’immagine si può distinguere un mazzo di rose bianche e di altri fiori più lunghi infilati in un vaso di vetro trasparente dalle eleganti forme bombate.

Se hai notato prima di ogni altra cosa il vaso di cristallo con le rose al suo interno significa che sei una persona estremamente sensibile e trasparente: non sei in grado di fingere le tue emozioni, né tantomeno di nasconderle.

Tutto ciò che provi si percepisce all’esterno immediatamente, senza che tu sia in grado di porre un filtro tra quello che senti e quello che manifesti.

Questo deriva dal fatto che hai un’anima candida come le rose che hai visto e che hai bisogno di sentire intorno a te uno spazio sicuro (come il vaso di cristallo che contiene l’acqua necessaria alla vita delle rose e impedisce loro di cadere).

Questo indica che probabilmente sei una persona piuttosto insicura, che si perceipsce come troppo debole per affrontare da sola il mondo esterno e ha sempre bisogno dell’ala protettiva di qualcun altro oppure di usare la massima prudenza nel fare le cose.

Abbiamo solo un consiglio per te: non lasciarti imprigionare dalle tue paure! Prova di tanto in tanto a fare qualcosa che ti spinga oltre i tuoi limiti e che ti permetta di capire quanto sei forte e cosa puoi ottenere quando ti impegni con tutta te stessa senza paura!

2 – Il Violino

L’artista che ha dipinto questo quadro non ha “davvero” dipinto un grande violino al centro della scena. Il pittore si è limitato a organizzare e dipingere altri elementi in maniera che nel loro insieme ricordassero la forma di un violino in piedi.

Si tratta di un’illusione ottica estremamente interessante, perché ci permette di comunicare direttamente con il nostro inconscio e capirne il funzionamento.

Se hai visto il violino prima del vaso di fiori significa che sei una persone estremamente sicura si sé, che ama esprimere la propria personalità in ogni occasione possibile.

Il tuo carisma si manifesta sempre, anche quando compi piccoli gesti quotidiani oppure parli con i tuoi amici in una discussione perfettamente normale. Le persone che ti sono vicine sentono provenire da te una sensazione di tranquillità e sicurezza che sono gli ingredienti principali del carisma istintivo.

Quando la gente ti osserva prova fiducia nei tuoi confronti ed è propensa a darti spesso ragione a prescindere da ciò che dici, per il modo semplice ma incisivo e convincente con cui esprimi le tue idee.

Il nostro consiglio è di continuare assolutamente così, prestando attenzione però a non prevaricare gli altri con la tua personalità: dai a tutti la possibilità di esprimersi e di brillare al tuo fianco!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.