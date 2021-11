Questo fine settimana 4 segni si esauriranno psicologicamente

Secondo gli astri questo fine settimana sarà esasperante per alcuni dello zodiaco. Scopri se sei tra loro e nel caso preparati a ricevere spiacevoli sorprese.

Siamo giunti al secondo fine settimana di Novembre. La Luna nuova in Scorpione farà avvertire nervosismo in molti segni astrologici, in particolare 4 segni sfioreranno l’esaurimento mentale. Ti auguriamo di non essere tra loro.

Ognuno di noi attraversa periodi particolarmente stressanti dovuti ad eventi particolari. Altre volte si sente l’inquietudine dentro anche quando non ci sono motivi apparenti per essere così agitati. Quando si dice avere la luna storta! In effetti dal modo in cui si posiziona la luna dipende il destino di molti segni zodiacali.

Luna in Scorpione, ecco quali sono i segni dell’oroscopo a rischio esaurimento

Scopriamo a chi saranno destinate le brutte sorprese egli astri questo secondo fine settimana di Novembre.

La luna nuova in Scorpione farà avvertire a livello generale la sensazione di avere bisogno di un ritiro spirituale. Un modo per capire come proseguire nel prossimo futuro, ove investire le nostre energie e cosa cambiare.

Questo fine settimana del 13 e 14 Novembre 2021 provocherà un crollo psicologico ad alcuni segni dello zodiaco. Scopriamo chi di loro si trova nella lista nera:

Leone

Se il Leone è il vostro segno zodiacale preparatevi ad affrontare il weekend armati di pazienza. Lasciate perdere i progetti di ogni tipo, questo non è il momento. Dedicatevi a pulire e riordinare la casa e il posto di lavoro, vi aiuterà a classificare anche le idee ed ottenere una chiarezza mentale. Farai fatica a restare calmo in molte situazioni. Sorgeranno problemi in famiglia a causa del tuo stato di agitazione. Non mettere altra carne sul fuoco. Non replicare e porta pazienza. Da lunedì cambierà tutto.

Vergine

Questo fine settimana ti verranno dei dubbi su alcune persone. Metterai in discussione alcune cose e questo ti farà sentire agitato. In realtà ti renderai conto che non ti stai sbagliando e avrai la conferma che il tuoi intuito era giusto. Questo ti farà salire una rabbia enorme. Ricordati di contare fino a dieci e respirare, tutto il tempo fino a lunedì.

Sagittario

Il Sagittario avrà la sensazione di vivere sospeso a mezz’aria. I suoi pensieri e la sua testa fluttueranno e valuterà tutti i suoi problemi. Gli astri ti consigliano di mettere un punto. Hai molti impegni e molto lavoro arretrato ma questo è il momento di fermarti un attimo altrimenti crollerai a livello psicologico. Se non vuoi andare nel panico focalizzati sulle soluzioni non sui problemi.

Pesci

Infine anche il Pesci avrà difficoltà ad affrontare questo fine settimana. Ti sentirai impegnato anche se non avrai qualcosa di specifico a fare. La tua mente è impegnata. Faresti bene a farti una chiacchierata con una persona importante per te, una i quelle persone che ti capiscono profondamente e che o solito ti tirano su. Il Pesci è un segno sensibile e in questo periodo lo è estremamente.