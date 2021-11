Test primo particolare: ciò che hai visto per primo svela chi sei

Con il test del primo particolare è possibile scoprire qualcosa sul proprio conto individuando semplicemente la prima cosa che si nota.

I test legati alle immagini sono in grado di evocare emozioni particolari e di mostrare al contempo alcuni tratti caratteriali dell’osservatore.

Attraverso la visione di una singola immagine si possono infatti cogliere particolari di ogni tipo che spesso sono legate ad una specifica forma mentis ad una modalità di pensiero precisa e ad altri fattori che, insieme, possono fare la differenza.

Per questo motivo, alle volte, basta mettersi un minimo in gioco per comprendere alcuni lati di se altrimenti difficili da cogliere. Esattamente come con il test del primo particolare dove la prima cosa che vediamo indica anche chi siamo nel profondo.

Test del primo particolare: la prima cosa che vedi svela chi sei

Per svolgere correttamente il test di oggi basta osservare l’immagine qui sotto e individuare qual è la prima cosa che salta gli occhi.

Il dettaglio che si nota per primo è infatti in grado di comunicarci cosa pensiamo e come siamo nel profondo. Un modo semplice e divertente per conoscersi meglio.

1 – L’orso

Se la prima cosa che hai notato è stata la sagoma dell’orso, sei una persona forte e risoluta. Il tuo carisma è senza alcun dubbio molto forte e ti consente di farti ascoltare e seguire da chi ti circonda.

Ogni tanto tendi ad avere dei modi di fare aggressivi. Cosa che avviene in particolare quando vuoi proteggere chi ami. In fondo in fondo e anche se cerchi sempre di non darlo a vedere sei una persona sensibile ed in grado di amare senza misura.

Un aspetto che ti rende indubbiamente molto amata da chi riesce a superare le apparenze per conoscerti a fondo e che ti consente di trovare facilmente qualcuno in grado di amarti nello stesso modo in cui ami tu.

2 – Le montagne

Hai visto subito le montagne risaltare su tutto? Allora sei una persona testarda e che nella vita punta sempre ad ottenere ciò che si è messa in testa. Quando decidi qualcosa diventi irremovibile e continui a combattere fin quando non riesci a convincere tutti.

I problemi non ti spaventano e si può quasi dire che siano per te come una sfida a dare di più e ad impegnarti per far sempre del tuo meglio. Cosa in cui sei anche particolarmente brava.

Amicizie e amore sono per te aspetti importanti della vita e che affronti ogni giorno con fiducia. Sei infatti più che certa che tutto quello che fai ha sempre un senso e per questo tendi a porti poche domande e ad andare dritto per la tua strada.

3 – Gli alberi

Hai notato gli alberi prima di ogni altra cosa? Allora sei una persona che ama stare tra la gente e che per essere felice ha bisogno di vivere una vita piena e attiva. Nei confronti della vita stessa hai quindi un atteggiamento diretto che ti porta sempre dove desideri andare.

A volte temi il futuro e le incognite che possono presentarsi. Ciò nonostante sai farti forza per affrontarle nel miglior modo possibile. E quando riesci ad arrivare proprio dove temevi la tua autostima si fa di volta in volta più forte.

Con gli altri hai rapporti buoni e sempre distesi e tutto perché ami stare in compagnia e andare d’accordo con tutti. Vieni spesso considerata la classica anima della festa e per questo motivo sei sempre circondata da persone sinceramente interessate a te. Cosa che inutile dirlo ti rende più che felice.

4 – La luna e le stelle

Hai notato il particolare dato da luna e stelle? Allora sei una persona tendenzialmente equilibrata e che prima di agire si preoccupa sempre di pensare in modo razionale. Quando ti trovi davanti ad una qualsiasi situazione ne valuti ogni aspetto al fine di decidere la cosa migliore.

Nella vita sei molto attenta ai dettagli e ciò alle volte ti porta a perdere la visione d’insieme. Ciò nonostante sei in grado di capire i tuoi errori e di ripartire da essi per migliorarti.

Il tuo modo di essere ti rende una persona in grado di legare facilmente con gli altri. E questo anche se preferisci puntare più alla qualità che alla quantità. Un piccolo particolare che ti consente di avere intorno solo persone che sei effettivamente felice di frequentare.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.