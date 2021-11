Tutte le coppie felici a letto fanno questo fuori dal letto, è dimostrato

Le coppie davvero felici a letto hanno tutte questa cosa in comune che le aiuta a preservare la scintilla.

Uno studio ha dimostrato che esiste un legame molto importante tra il comportamento della coppia nel letto e fuori dal letto. Il modo in cui ci si comporta fuori in realtà influenzerebbe la performance sessuale. Soprattutto nel caso di coppie datate mantenere alta la scintilla della passione non è semplice, ma noi abbiamo capito il segreto grazie a questo studio.

Lo studio sopra citato è stato pubblicato sul “Journal of Personality and Social Psychology” , ed è stato condotto da alcuni ricercatori della Baruch Ivcher School of Psychology in Israele e dell’Università di Rochester negli Stati Uniti.

Secondo le conclusioni dello studio il comportamento che adottiamo fuori dal letto influirebbe su ciò che avviene in camera da letto. Esiste un segreto molto semplice che ci aiuterebbe a migliorare molto la nostra vita sessuale. Hai capito a cosa ci stiamo riferendo?

Il grande segreto delle coppie felici a letto

Lo studio sopra citato ha esaminato il diario sessuale di 100 coppie alle quali è stato chiesto di annotare il proprio livello di desiderio sessuale quotidiano, e il livello di soddisfazione delle attenzioni ricevute dal partner.

Cosa molto importante dovevano far caso ad una cosa molto importante ovvero se qualcosa fatto dal partner li avesse fatti sentire in qualche modo speciali.

Lo studio ha concluso che prestare attenzione l’uno all’altro fa bene alla libido di coppia.

Più il partner fa sentire speciale l’altro, più il loro desiderio sessuale aumenterà.

E’ bastato analizzare i diari per giungere a questa conclusione. I ricercatori si sono presto resi conto che coloro che avvertivano la sensazione di essere speciali per l’altro erano più favorevoli al rapporto sessuale.

Ognuno di noi ha il bisogno di sentirsi capito e apprezzato dalla persona con la quale si sceglie di condividere la vita, ha spiegato uno degli autori dello studio, il dottor Gurit E. Birnbaum, che ha aggiunto: “Per fare in modo che l’amore sia un sentimento speciale, è fondamentale mostrare attenzione e ascolto reciproco”.

Dunque il segreto per fare scintille sotto il piumone starebbe nell’aprire le orecchie fuori dal letto. Se dedichiamo il nostro tempo e le nostre attenzioni all’altro questo si sentirà speciale e avrà voglia di aprirci il suo cuore e non solo.

Ognuno di noi ha le proprie esigenze ed aspettative, comprenderle e in parte soddisfare quelle del partner è un modo per dimostrargli il nostro amore e renderlo felice.

Bisogna imparare ad essere attenti a ciò che desidera l’altro.

Si tratta di un’arte che può essere affinata nel tempo. Alcune persone hanno questa capacità innata di comprendere chi hanno davanti, per altre l’empatia richiede un grande sforzo. Uno sforzo che vale la pena di compiere perché i suoi risvolti sono incredibili.

Oltre a notare un netto miglioramento in seno al rapporto di coppia, noterete anche un incredibile rilancio della vita sessuale e del desiderio della coppia.

Più attenzioni dimostrerai al tuo partner più lui avrà voglia di saltarti addosso e questo indipendentemente dalla durata della vostra relazione.