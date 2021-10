Test: scegli il cosmetico del quale non puoi fare a meno e ti dirò come sei

Di quale cosmetico non potresti proprio fare a meno tra questi che vedi nell’immagine? La tua risposta rivela alcuni tratti della tua personalità.

Molte donne non escono di casa senza trucco. Alcune si truccano minuziosamente, per altre è sufficiente un filo di trucco, quanto basta per correggere qualche piccola imperfezione. Il modo in cui scegliamo di mostrarci al mondo esprime molto della nostra personalità e rivela ciò che desideriamo comunicare di noi agli altri.

Sentirsi bene con se stessi è molto importante, il trucco è un alleato indispensabile e ci aiuta a mitigare le nostre insicurezze. Pochi minuti davanti allo specchio sono sufficienti ad alleviare i nostri complessi.

A quale cosmetico non puoi rinunciare?

Il test di oggi ti chiede di riflettere sul cosmetico del quale non puoi proprio fare a meno. Devi scegliere solo un articolo e stai per andare ad un importante appuntamento di lavoro. Quale cosmetico non puoi fare a meno di usare?

Se hai scelto il rossetto:

Se hai scelto di non rinunciare al tuo amato rossetto significa che non puoi rinunciare a mostrarti al mondo e ad attirare l’ammirazione degli altri. Non ti accontenti di un trucco acqua e sapone, si nota poco, tu ami essere notata.

Nella vita ami osare, accettare sfide e darti da fare. Brami il successo nella vita professionale. In amore cerchi un partner audace e passionale come te.

Se hai scelto il mascara:

Se non puoi uscire di casa senza mettere il mascara che ti aiuta a valorizzare il tuo sguardo significa che hai una personalità penetrante. Vuoi essere notata ma con discrezione.

Sei una persona leale e con una mentalità aperta, sai cosa vuoi e come ottenerlo. Pecchi spesso di ingenuità. Dovresti imparare a fidarti di meno delle persone che ti circondano.

Se hai scelto il correttore:

Se non puoi fare a meno del correttore significa che dai u grande valore all’aspetto fisico. Il Migliorare il tuo aspetto fisico è un modo per elevare la tua autostima e mettere a tacere le tue tante insicurezze.

Nella vita, ti preoccupi troppo e cerchi di combattere contro tutto ciò che non ti sta bene, a volte non serve. Tutto di quello di cui hai bisogno per risolvere questi problemi è avere più fiducia in te stessa.

Se hai scelto il fard:

Sei non rinunci alle tue guance rosa significa che sei una persona che si sente una Diva. Sei una donna con una spiccata femminilità, il trucco è essenziale per mettere in risalto il tuo essere donna.

Il fard, come i tacchi, ti dona quel tocco in più che fa la differenza. Sei una donna aggraziata, educata, socievole, sorridente e intelligente.

Se hai scelto la palette di ombretti:

Se hai scelto gli ombretti significa che sei una donna che ama le cose semplici. Un pò di ombretto sugli occhi, di un colore che si abbina al tuo look, ti conferisce un aspetto curato e ricercato.

Sei una persona che ama la pace e detesta i conflitti e sei sempre in cerca di stimoli che possano arricchire il tuo mondo interiore.

Sei molto selettiva ma chi riesce a superare le tue barriere otterrà in cambio un’amica speciale. Sempre pronta a sostenere ed ascoltare.

* Questo test ha il solo scopo di intrattenerti, non fornisce alcuna diagnosi psicologica.