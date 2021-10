Scopri se sei uno dei segni più artistici di tutto lo zodiaco

By

Scopriamo subito se, nella vita, sei destinato ad avere a che fare con l’arte. Ecco la classifica dei segni più artistici dello zodiaco!

Cavalletto, pennello e qualche mela da riprodurre su una tela vergine. Oppure, perché no, una penna ed un quadernino dove scrivere le poesie che ti vengono in mente o, magari, uno scalpello per modellare alla perfezione la tua ultima scultura.

Ci sono veramente tantissimi modi per fare dell’arte e noi ne abbiamo nominati solo pochi per farti capire di che cosa parlerà la nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Sì, hai capito bene: abbiamo deciso di “stanare” tutti gli artisti (mancati o meno) dell’oroscopo!

I segni più artistici dello zodiaco: dovresti mollare il lavoro per fare l’artista? Te lo dice l’oroscopo!

Ci hai pensato più di una volta (e, ad essere sinceri, non sei l’unico). Perché non lasciar perdere il lavoro che stai facendo, magari di fronte al PC, e diventare un artista?

Certo, tutti pensiamo di avere un talento artistico e magari, veramente, tutti lo abbiamo.

Poche persone, però, sono quelle che riescono a trasformare il loro talento in una carriera!

Oggi abbiamo deciso di scoprire se potresti essere uno dei segni più artistici dello zodiaco. Chiederemo a stelle e pianeti di farci capire quali sono, secondo loro, i segni zodiacali che sono più bravi nell’arte ed anche perché.

LEGGI ANCHE –> I segni che lavorano “troppo”: sei instancabile? Scoprilo subito

Se trovi il tuo segno tra queste prime cinque posizioni, di certo possiamo dire una cosa: puoi veramente iniziare a pensare di lasciar perdere il tuo lavoro dalle nove di mattina alle cinque di sera.

Sei un vero artista! (Secondo l’oroscopo, ovviamente).

Leone: quinto posto

Se solo riuscissero a mettere in secondo piano per un secondo il loro egocentrismo e la loro voglia di primeggiare, i nati sotto il segno del Leone sarebbero veramente dei grandi artisti.

Con la loro sicurezza ed arroganza, con il loro occhio sempre pronto a cogliere emozioni e sentimenti, i nati sotto questo segno possono essere veramente grandi artisti!

Spesso, purtroppo, è il loro egocentrismo a mettersi in mezzo, trasformando l’arte in un lavoro a tempo pieno.

Il Leone ha ancora un poco di strada da fare in campo artistico per imparare a scindere le sue opere da sé stesso: fare l’artista, però, sarebbe veramente nella sua indole!

Toro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Toro sono persone che possiamo considerare assolutamente artistiche. Il loro modo di fare, svagato e sempre sopra le nuvole, riesce a coniugarsi alla perfezione con, invece, la loro precisione “burocratica“.

I Toro, infatti, sarebbero e sono artisti veramente ordinati, capaci di studiare a fondo le modalità dell’arte e di produrre pezzi veramente interessanti.

Per il Toro, infatti, trovare il modo di mettere su carta (o in musica) le enormi onde che gli si affastellano dentro, sarebbe veramente perfetto.

Potrebbero finalmente dare sfogo ai loro sentimenti senza preoccuparsi di quello che pensano gli altri. L’arte è libera, così come il Toro vorrebbe essere!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni zodiacali più pigri: scopriamo se sei in classifica

Cancro: terzo posto

Emotivi come sono, i nati sotto il segno del Cancro sarebbero veramente fatti appositamente per l’arte, lo sapete?

I Cancro, infatti, sono generalmente persone che si impegnano molto nella comunicazione: e che cos’è l’arte se non il modo più edulcorato di mandare un messaggio?

Il Cancro è una persona che ha un vero e proprio istinto per l’arte. Sa usare i suoi strumenti e riuscirebbe veramente a fiorire se trasformasse il suo percorso lavorativo in uno artistico.

Certo, c’è anche il problema di dover ricevere le critiche alla propria arte che di certo spaventa non poco i Cancro. Ma ce la possono fare, se si impegnano e sono trasparenti e concreti in quello che vogliono dire!

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo è un segno decisamente artistico, che sa maneggiare con perizia quasi tutti gli strumenti dell’arte.

Il loro cervello sempre in movimento, infatti, suggerisce ai nati sotto il segno dei Gemelli sempre nuove idee e nuove modalità di espressione.

I Gemelli sanno bene che questa è una professione dove non si smette veramente mai di imparare!

Fortunatamente, però, i Gemelli hanno anche una grande umiltà quando si parla di arte: sanno che possono e che devono continuare a studiare per essere buoni artisti e non si tirano mai indietro!

I Gemelli sono veramente degli artisti nati: la loro casa assomiglia alla tavolozza di un pittore, piena di progetti mai iniziati, finiti o in fieri. Vivere con loro è come vivere dentro un bazar ma di certo non vi annoierete (e neanche vi lamenterete più di tanto!).

LEGGI ANCHE –> I segni più antipatici dello zodiaco: sei nella classifica di oggi?

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più artistici dello zodiaco

Non solo artisti ma anche appassionati d’arte, i nati sotto il segno dei Pesci sono decisamente tra le persone più artistiche dello zodiaco.

Anzi, sono proprio i più artistici in generale! I Pesci, infatti, sono persone che si fanno decisamente incantare ed ispirare dall’arte.

Per loro mostre e musei sono luoghi dove andare a riposarsi, riempiendosi gli occhi di bellezza e significato.

Anche se, magari, non hanno un vero e proprio talento predefinito, i nati sotto il segno dei Pesci sanno fare praticamente di tutto.

Hanno una manualità veramente delicata ed un modo di approcciarsi alle tecniche artistiche interessante ed entusiasmante.

Mancherebbe solo un poco di continuità, non è vero? I Pesci, però, sanno essere veramente costanti quando si parla di arte.

Sarebbero capaci di creare dal niente una collezione di dipinti e quadri interessantissima: dovrebbero solo capire se è questo quello che vogliono davvero dalla vita!