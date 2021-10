Il cristallo che toglie la negatività a ciascun segno zodiacale

Stai vivendo un periodo NO? Allontana le energie negative con il cristallo giusto. Ecco quale cristallo scegliere in base al tuo segno zodiacale.

Hai mai sentito parlare del potere delle pietre preziose e dei cristalli? Secondo alcuni questi sarebbero in grado di allontanare le energie negative e aiutarti a farti stare bene. Gli astrologi ci suggeriscono quale cristallo scegliere in base al nostro segno zodiacale.

Inizia ad attirare positività e benessere. Fai in modo che le energie negative non riescano a toccarti. Un’ottimo scudo alla negatività potrebbe essere un cristallo. Queste pietre sono ottime per catturare le vibrazioni negative che ti circondano, impedendo loro di opprimerti. Ogni segno astrologico ha il suo cristallo perfetto. Quale sarà il tuo?

Il cristallo che dovresti avere per allontanare la negatività in base al tuo segno zodiacale

Affrontiamo tutti periodi stressanti e opprimenti che ci sembra di non riuscire a superare. Potrebbe essere tutta colpa dell’influenza delle energie negative. Per fortuna abbiamo una soluzione per te: un cristallo per respingerle a partire dal tuo segno astrologico.

Ecco il minerale naturale ideale che ti aiuterà a tornare a sorridere e stare bene:

Ariete: Agata Blu

L’Agata Blu ha proprietà magiche. Favorisce la calma della mente e mette a tacere le emozioni. Questo minerale è noto anche per favorire la comunicazione e la gentilezza e dissolvere eventuali blocchi a livello del sistema nervoso.

Toro: Tormalina nera

La tormalina nera è un minerale che promuove la protezione. Oltre a tenere lontane le persone maligne ti aiuta a recuperare la tua energia e ad alleviare tensioni e dolori a livello delle ossa. Infine si dice che questa pietra rafforzi il sistema immunitario e aumenti l’autostima.

Gemelli: Smeraldo

Lo smeraldo è il cristallo chiamato a proteggere il cuore. Le sue proprietà ti aiuteranno a tirare fuori tutti i sentimenti governati dal tuo cuore. Inoltre questo cristallo disintossica il fegato e reni e ti aiuta a risolvere problemi delle vie respiratorie. Lo smeraldo chiarisce le tue idee e migliora la memoria.

Cancro: Quarzo fumé

Questo minerale sembrerebbe in grado di assorbire gli effetti negativi delle radiazioni. Inoltre ti aiuta a liberarti di abitudini nocive per la tua salute e favorirà le tue capacità di valutazione per aiutarti a compiere le scelte giuste. Ottimo anche per allontanare ansia e stress e renderti più fertile.

Leone: Ematite Arcobaleno

Questo cristallo è conosciuto come la pietra della trasformazione. Ci aiuta a individuare cosa c’è in noi che non va e che desideriamo cambiare consentendoci di placare le frustrazioni. Grazie a questo cristallo potrai riconnetterti con il tuo io interiore. Migliora l’ossigenazione nel corpo ed è ottima per contrastare l’anemia.

Vergine: Ametista

L’ametista è un cristallo che favorisce la distensione, calma le ansie e la rabbia e aiuta a ritrovare la calma mentale. L’Ametista migliora la sicurezza interiore e rassicura. Basta tenerla accanto di notte per tenere lontani gli incubi notturni.

Bilancia: Corniola

La pietra corniola è un minerale che accentua vitalità, positività e sensazione di euforia. Allontana odio e gelosie e attira il buonumore. Stimola il senso di giustizia e l’attaccamento ai propri valori. Questo cristallo ti aiuterà a trovare la motivazione e a non mollare dopo che hai prefissato un obiettivo.

Scorpione: Pietra di ossidiana

La pietra di ossidiana potenzia l’intuizione. Ti permetterà di vedere più chiaramente dentro te stesso, faciliterà un percorso introspettivo indispensabile per tirare fuori tutte le sofferenze radicate dentro di te. Questo minerale aiuta a superare traumi e paure.

Sagittario: Amazzonite

L’amazzonite è una pietra speciale in grado di migliorare la fiducia in se stessi. Aiuta anche a ritrovare la libertà e a ridurre al minimo lo stress. In questo nuovo stato emotivo è più facile apportare cambiamenti importanti e stabilire nuovi obiettivi. Questa pietra ti aiuterà a portare a termine i tuoi nuovi obiettivi.

Capricorno: Quarzo Citrino

Il quarzo citrino naturale è una pietra che attira benessere finanziario oltre che il benessere mentale e la positività, uno stato che favorisce anche nuovi incontri d’amore. Questo cristallo giallo come il sole è energizzante e elimina accumuli di stanchezza.

Acquario: Fluorite arcobaleno

La Fluorite arcobaleno aumenta la forza mentale, favorisce la concentrazione e l’ordine mentale. Le sue svariate tonalità apportano beneficio alle menti stanche e confuse e alleviano lo stress. La Fluorite stimola rigenerazione i pelle e mucose e allevia le infiammazioni soprattutto a livello dei polmoni.

Pesci: Acquamarina

La pietra Acquamarina favorisce il ripristino dell’equilibrio emotivo. Questo cristallo è noto col nome di Pietra delle Sirene e si dice che sia un ottimo alleato per la guarigione emotiva, fisica e mentale.