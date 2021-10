Test vacanze: dove preferisci andare? La tua scelta svela chi sei

Con il test delle vacanze è possibile conoscersi un po’ più a fondo e capire chi si è veramente e dove si sta andando in senso un po’ più figurato.

Chi non ama sognarsi in vacanza di tanto in tanto? Per alcuni si tratta di un modo per staccare un po’ la testa, per altri di una sorta di pianificazione anticipata di ciò che intendono fare in futuro e, per altri ancora, di un modo per sognare in grande, immaginandosi in contesti piacevoli e rilassanti.

Andare in vacanza, dopotutto, è un modo per vivere a pieno momenti destinati a diventare memorabili e a far parte dei ricordi più belli della vita stessa. Per questo motivo, il luogo che si sceglie (sia dal vivo che con la fantasia) rappresenta un modo di essere che può aiutare a conoscersi più nel profondo.

Dopo aver capito qualcosa di più su di noi grazie al test del maglione, oggi ci trasporteremo quindi in vacanza e sceglieremo un luogo che amiamo in particolare e che è solito configurarsi nella nostra mente ogni qual volta pensiamo di concederci un periodo di svago.

Una scelta in grado di farci conoscere meglio e di darci un’idea di chi siamo nel profondo e di ciò che desideriamo dalla vita stessa.

Test delle vacanze: dove preferisci andare?

Per svolgere questo test nel modo corretto ti basta osservare le immagini qui proposte e scegliere quella che più si avvicina al tuo concetto di vacanza. Il luogo in grado di donarti emozioni e di farti venir voglia di preparare le valigie è anche quello in grado di rivelarti chi sei.

Un’occasione unica per conoscersi meglio e per cogliere alcuni aspetti di se che normalmente non sono così chiari e che una volta notati più da vicino aiuteranno a prendere maggior confidenza con la propria persona. Cosa che, ovviamente, si può fare anche con chi ci sta intorno.

1 – Il mare

Se il posto che desideri visitare più di ogni altro è il mare, sei una persona che ha un concetto semplice e immediato di tutto ciò che è vacanza. Nella vita ti piacciono le cose facili e cerchi sempre di vivere perseguendole nel migliore dei modi.

Solare e allegra hai un buon rapporto con chiunque ti circondi. Puoi contare da sempre su tanti amici e su persone che anche conoscendoti poco sono disposte a passare del tempo con te. Una caratteristica che ti rende affine anche all’amore e che ti aiuta a sognare ad occhi aperti anche su storie che non sono esattamente nelle tue corde.

Certo, ogni tanto hai qualche problema sia nell’impegnarti che nel prendere le cose in modo serio. Un problema che si fa sentire principalmente sul lavoro e che a volte rischia di renderti la vita difficile. Niente che tu non riesca a risolvere con il tuo charme e con la tua voglia di fare le cose a modo tuo. Un modo che pochi comprendono ma che ai tuoi occhi è da sempre il migliore.

2 – La montagna

Se tra i tanti posti in cui potresti andare, il tuo preferito è la montagna, allora sei una persona con un’indole romantica e per certi versi tradizionalista. Della vita ti piacciono in particolar modo gli aspetti semplici che cerchi di vivere tutte le volte che puoi.

A tratti riservata, preferisci circondarti solo di persone che reputi degne di fiducia e che senti a te affini. Ciò può farti apparire poco incline alle nuove amicizie. E questo anche se, quando ti impegni, sei naturalmente in grado di legare con tutti e di stabilire persino rapporti profondi. Un aspetto che ti caratterizza e che fa di te una persona a tratti misteriosa ma sopratutto in grado di farsi notare anche in amore.

Sul lavoro sai sempre come gestire le situazioni più difficili. A volte, però, tendi ad essere troppo fissa sulle tue idee. Un aspetto sul quale hai bisogno di lavorare ma che una volta affrontato nel modo corretto potrai rendere quasi un punto di forza.

LEGGI ANCHE -> Test: dimmi come sono le tue sopracciglia e ti dirò chi sei

3 – I borghi

Ebbene si, tu rientri tra quelle persone che amano andare in giro per borghi. Questo significa che quando pensi alle vacanze il tuo vero bisogno è quello di riempirti occhi e cuore di cose belle. Una caratteristica che denota il tuo essere da sempre un’anima romantica e portata per tutto ciò che ha a che fare con i sogni.

Nella vita ti piace prendere le cose con estrema calma in modo da poterne godere a pieno e da costruirti ricordi importanti. Un aspetto che non tutti capiscono e che ti porta quindi ad essere molto selettiva nelle tue amicizie. Anche in amore tendi a comportarti allo stesso modo. Si tratta, però, di un atteggiamento che di solito ti aiuta a trovare persone in linea con il tuo modo di essere.

Il lavoro è per te qualcosa di prezioso in quanto in grado di sostenerti e di consentirti di vivere come preferisci. Per questo motivo sei sempre disposta a dei piccoli sacrifici pur di arrivare alla meta. Un aspetto che fa di te una persona stimata e sopratutto in grado di raggiungere sempre i propri obiettivi.

4 – Le città estere

Il tipo di vacanza che ami di più è quello per città estere? Allora sei una persona curiosa e che ama conoscere ed esplorare sia il mondo che tutto ciò che la circonda. Il tuo rapporto con la vita è particolarmente speciale ed in grado di farti sentire bene anche nei momenti di difficoltà. E tutto perché sai sempre come affrontare al meglio le situazioni che ti si presentano davanti.

Da sempre in grado di conoscerti meglio di quanto pensi, tendi a costruire con gli altri rapporti importanti e a loro modo duraturi. In amore sei più pretenziosa e ciò ti porta a preferire la solitudine piuttosto che una compagnia fittizia. Detto ciò, sei quasi sempre in grado di riconoscere la persona giusta se questa ti si profila dinanzi.

Sul lavoro ti impegni sempre al massimo e sai dare il meglio portando idee innovative ed in grado di cambiare le cose in meglio. Hai infatti una visione delle cose sempre al passo coi tempi e a volte persino più avanti. Motivo per cui, oltre ad essere stimata sei anche in grado di crescere di continuo e di portare gli altri ad arricchirsi grazie alle tue esperienze.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.