Quale top unghie preferisci? Scopri chi sei con il nostro test di oggi

Oggi vogliamo proporti il test sul top unghie preferito: qual è lo stile che ti piace di più per le tue unghie? Scopriamo chi sei veramente!

Non pensavi che la tua manicure ti avrebbe di certo portato a rivelare tratti troppo intimi del tuo carattere, vero?

E invece, purtroppo per te, sapere come ti fai le unghie può svelarci veramente molto di chi sei veramente.

Che ne dici, ti va di giocare con noi?

Devi solo dirci che cosa chiedi alla tua tecnica delle unghie preferita o che cosa preferisci ti facciano una volta finito di dare lo smalto. Pronta a scoprire chi sei veramente?

Test top unghie preferito: dicci quale scegli e scopri chi sei veramente

Unghie, unghie, unghie e ancora unghie: sono loro la passione (segreta o meno) di tantissime donne!

(E, perché no, anche di tantissimi uomini: avere le mani in ordine non è di certo qualcosa che ha bisogno di essere diviso per genere, no?).

Fare una manicure, però, può svelarci veramente molto di te e della tua personalità. Dopotutto, non è vero che la tua estetista ti conosce meglio di chiunque altro e che sul suo lettino o di fronte a lei hai rivelato tantissimo della tua vita e dei tuoi segreti?

Bene, allora saprai anche che il nostro test di personalità di oggi può veramente rivelare qualcosa di “misterioso” su di te.

Dovrai solo dirci che tipo di top preferisci per le tue unghie!

Certo, il top coat è generalmente quello trasparente, con il quale ti assicuri che il tuo smalto non si sbecchi o non si rovini.

Noi, però, vogliamo sapere che tipo di finish tra queste quattro opzioni qui sopra sceglieresti per le tue unghie!

Le vuoi lucide, con un poco di brillantini, opache oppure con un paio di diamanti ad impreziosire il tutto?

Scegli con calma: i responsi sono qui sotto!

I responsi del nostro test della personalità sulle unghie di oggi

lucid : una bella passata di smalto trasparente ma capace di donare un look veramente di lusso alle tue unghie è la tua preferita?

Allora, con ogni probabilità, sei una persona che ha un vero e proprio amore per… la trasparenza !

Sei convinta che essere veramente te stessa sia il modo migliore per farti capire ed apprezzare dagli altri. Anzi, a volte sai essere anche troppo onesta , non è vero?

Ti è già capitato di fare figuracce o, semplicemente, di parlare troppo: la tua trasparenza ed onestà di solito ti ripaga ma è anche vero che non ti sei risparmiata figuracce o problemi !

Scopri, ogni volta troppo tardi, che i sentimenti degli altri rimangono feriti in maniera molto più profonda dei tuoi. Non puoi proprio farne a meno, però: per te la sincerità è tutto !

Se scegli questo finish possiamo ben dire che sei una persona allegra e contenta, che ama passare del tempo in mezzo agli altri e che è la vera e propria anima della festa.

Peccato che, però, a forza di comportarti così rischi di perdere la vera te stessa!

Troppe volte, infatti, ti è toccato fare buon viso a cattivo gioco e, spesso, ti senti il clown del gruppo: non puoi essere triste, neanche per un istante!

Questo atteggiamento ti porta, il più delle volte, a dover reprimere le tue emozioni e ti senti di dover compiacere gli altri.

Nella tua mente, più ci sono feste, distrazioni e divertimenti e meno gli altri si dovranno preoccupare di conoscerti veramente, di apprezzarti a fondo.

Forse hai paura di far vedere agli altri chi sei veramente? Probabilmente credi (o qualcuno ti ha fatto credere) di non essere “abbastanza“.

mat : diciamoci la verità, non sei di certo una persona che si fida immediatamente degli altri, vero?

Tutto quello che è opaco attira la tua attenzione proprio perché, inconsciamente, ti senti anche tu così.

Nascosta dietro un “ velo ” puoi essere veramente te stessa : agli altri fai vedere poco di te anche se non menti veramente mai. Semplicemente lasci che i tuoi spigoli più appuntiti , che le imperfezioni e la tua vera natura siano tuoi e solo tuoi .

Non lasci entrare nessuno a meno che non si tratti di una persona veramente importante per te. Gli altri possono dire di conoscerti ma mai troppo: sei elegante e posata, mai esagerata e decisamente intelligente.

Scruti gli altri da dietro la tua armatura trasparente e sai giudicarli e capirli alla perfezione. Ti capita veramente poco di sbagliare : sei attenta , curiosa , prudente e veramente riservata !

No, dai, scherziamo: sappiamo bene che l’arrosto c’è ma possiamo assicurarti che la tua scelta denota una vera e propria voglia di creare una coltre su di te.

Vuoi che gli altri pensino determinate cose quando pensano a te e che abbiano un’impressione veramente precisa e determinata, scelta da te.

Perché cerchi di “deviare” gli altri, facendo credere loro qualcosa di preciso?

Con ogni probabilità, sei stata decisamente ferita in passato. Hai imparato che devi proiettare l’immagine migliore di te, in modo da tenere alla larga problemi e drammi.

Riesci a farti vedere per davvero solo dopo molto tempo: non abbassi di certo facilmente le tue difese!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.