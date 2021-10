I segni più lunatici dello zodiaco: per caso sei in classifica?

Ehi, non è che per caso sei uno dei segni più lunatici dello zodiaco? Scopriamolo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo!

Forse, al solo sentire il termine lunatico, hai pensato immediatamente anche tu ad una persona in particolare.

Oppure, ancora meglio, per te essere lunatico è qualcosa che ha a che fare con il tuo corpo e la natura, con la maniera nella quale gli elementi naturali prendono il sopravvento su di te.

Ehi, sappiamo che te lo abbiamo già chiesto ma la prudenza non è veramente mai troppa: sicuro di non essere nella classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni influenzati dalla Luna?

I segni più lunatici dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Incostanti, incomprensibili, liberi, impetuosi: eh sì, oggi parliamo dei segni zodiacali più lunatici di tutto l’oroscopo.

Conosci qualcuno così?

Essere lunatico, ovviamente, non è un vanto e, molto spesso, non è neanche così magico come vogliamo credere.

Ci sono delle persone, però, che sono particolarmente suscettibili non solo ai cambiamenti della Luna (che accompagna ed influenza tutti i segni zodiacali) ma anche a quelli del proprio umore.

Cambiano idea da un momento all’altro, lasciano che le loro convinzioni crescano, gonfiandosi, fino al punto di esplodere.

No, non parliamo di moderni Socrate, non preoccuparti: cerchiamo solo di capire quali sono i segni zodiacali più lunatici dell’oroscopo!

Che dici: potresti trovarti nella classifica di oggi?

Gemelli: quinto posto

Cari Gemelli, noi vi inseriamo nella classifica dei segni più lunatici dello zodiaco ma sapete bene che, piuttosto, dovremmo inserirvi in quella degli incostanti.

Usate la Luna, spesso e volentieri, come una scusa per giustificare i vostri atteggiamenti quando sappiamo bene che sono le vostre due nature a creare problemi!

I Gemelli, infatti, quando vogliono possono essere veramente lunatici, addirittura a loro insaputa. Quello che il giorno prima gli andava bene, oggi lo detestano. Ciò che gli interessava solo mezz’ora fa adesso è una sciocchezza. Infine, le persone che per loro contavano più di tutto possono diventare un ricordo nell’arco di un incontro sull’autobus: fate attenzione ai Gemelli!

Scorpione: quarto posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione nella classifica dei segni più lunatici dello zodiaco?

Ebbene sì, è ora che anche gli Scorpione facciano i conti con questo lato della loro personalità.

Gli Scorpione, infatti, sono persone decisamente lunatiche quando vogliono, che lasciano campo libero ai sentimenti appena allentano un attimo la loro guardia.

Incapaci di gestire le emozioni, passano dalla freddezza più totale ad una rabbia furiosa senza aspettare neanche un attimo. Un giorno potete essere le loro vittime sacrificali e quello dopo, invece, ancelle del loro santuario. Impossibile capire gli Scorpione: sono veramente (ma veramente) lunatici!

Toro: terzo posto

Incostanti, svogliati, capaci di rivoluzionare tutta la loro vita a causa, semplicemente, di una sensazione che non riescono a scacciare dalla loro anima.

Di chi parliamo? Ah ma dei nati sotto il segno del Toro!

Vi sembrerà impossibile inserirli nella classifica dei segni zodiacali più lunatici perché i Toro hanno fama di essere molto concreti.

In realtà, i nati sotto questo segno sanno essere persone veramente terribili quando vogliono. Incapaci di accettare la realtà, sdegnati e arrabbiati, i Toro possono diventare lunatici in un attimo e cambiare emozioni in maniera rapida e contrastante. Non saprete mai cosa pensano davvero e, proprio per questo, sono molto pericolosi!

Bilancia: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia possono essere decisamente lunatici quando vogliono. Sorpresi?

Evidentemente non conoscete abbastanza bene i nati sotto questo segno!

La Bilancia, infatti, ha un modo di fare estremamente lunatico che, purtroppo, esce fuori nei momenti peggiori.

La Bilancia, infatti, è un segno che non si fa problemi a cambiare umore e a far capire a tutti che qualcosa non va.

Chi è nato sotto questo segno è estremamente vittima delle sue emozioni anche se, purtroppo per lui, spesso non è in grado di esprimerle.

Ecco perché, quindi, i nati sotto il segno della Bilancia fanno di tutto per comunicare i propri desideri… in maniera estremamente curiosa!

Cambiando idee e sensazioni ad ogni colpo di vento, la Bilancia finisce per vivere in un mondo di sguardi, di intonazioni, di sopracciglia alzate.

Se li capite al volo bene e se non li capite al voglio… peggio per voi!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più lunatici dello zodiaco

Voglio dire, avevamo dei dubbi?

Cari nati sotto il segno del Cancro, non prendetevela se vi chiamiamo lunatici: dopotutto, la Luna è per voi una vera e propria compagna, che vi guida e vi influenza ad ogni passo.

Era impossibile non essere al primo posto della classifica dei segni più lunatici dello zodiaco, per voi!

Effettivamente, infatti, i nati sotto il segno del Cancro possono essere veramente e particolarmente lunatici.

Il loro umore cambia come le maree, è altalenante e impossibile da decifrare: anche per il Cancro stesso, spesso, è difficile capire le proprie sensazioni!

Estremamente emotivi, capaci di leggere nei sentimenti e nelle azioni degli altri ma anche incredibilmente fragili e fiduciosi: i nati sotto il segno del Cancro sembrano non avere mai pace!

Il Cancro, lunatico e deciso, insicuro e inflessibile è proprio come una madre. La Luna lo guida su una strada fatta di amore e di odio, di sentimenti altalenanti ma sempre profondi e intriganti, al limite della magia. Attenzione intorno ai nati sotto il segno del Cancro: potete rimanere ore a guardarli, proprio come si fa con la luna, e mai capire perché vi affascinano così tanto!