Test del cappello: scegli il tuo preferito e ti diremo quanto ami gli altri

By

Sei una persona espansiva ed altruistica oppure non puoi veramente vedere nessuno oltre a pochi eletti? Scopriamolo subito con il nostro test del cappello: scegline uno e noi ti diremo quanto ami gli altri!

L’estate sta finendo, anzi è già finita, ed un anno se ne va: potremmo metterci a cantare e, invece, abbiamo deciso di pensare di proporti un nuovo test della personalità.

Il tema? I cappelli!

Inutile cercare di dirci che non hai qualche cappello nell’armadio. Tutti affrontiamo l’inverno con uno (o più) di questi utilissimi accessori.

(E pensare che c’è gente che si ostina a metterli anche d’estate, quindi non avete proprio scuse).

Il nostro test di oggi vuole solo capire come e quanto è “caldo” il tuo animo nei confronti degli altri: la tua risposta potrebbe condurti ad un responso veramente inaspettato.

Che ne dici: vale la pena provare il nostro test di oggi?

Test del cappello: scegline uno e scopri quanto ami il prossimo

Dicci la verità: quanto ti piacciono gli altri?

Quanto hai pazienza per i loro atteggiamenti, quanto ti piace ricevere gente a casa o semplicemente uscire e stare in compagnia?

No, no: non c’è bisogno di provare a dare una risposta ragionata. Capiremo tutto di te grazie, semplicemente, al nostro test del cappello!

Come vedi, infatti, nell’immagine qui sopra ne hai quattro tra cui scegliere: si tratta di un classico beanie (i berretti di lana), un borsalino con la tesa rigida, un cappello di pelliccia oppure il “classico” capello sportivo con la visiera.

LEGGI ANCHE –> Alberi o donne? Scopriamo quale segreto nascondi nella vita

Pensi che la tua scelta non possa in nessuna maniera rivelare quanto e se ami veramente gli altri?

Allora non ti ritroverai sicuramente nei responsi qui sotto… vero?

Dai, dicci qual è il tuo cappello preferito e noi ti diremo… chi sei veramente!

berretto di lana : se hai scelto il classico beanie, il berretto di lana per eccellenza allora possiamo dire che sei a metà strada .

Non sei fredda con gli altri ma non sei neanche una persona che regala immediatamente la sua intimità a tutti. Non hai di certo bisogno di persone sconosciute che si interessino dei tuoi affari , no?

Sei decisamente una persona allegra e solare ma sai anche valutare le situazioni e e le persone che ti circondano.

Non ti troveremo mai a fare baldoria con sconosciuti : ti ci vogliono almeno due o tre occasioni prima di iniziare a far vedere la tua vera personalità !

Ciò nonostante, non ti dispiace passare del tempo con gli altri : sai essere garbata ed educata, elegante e divertente e sai che gli altri possono esserlo altrettanto.

Insomma: la tua scelta ci ha descritto la persona con cui vorremmo uscire anche noi!

: se hai scelto il classico beanie, il berretto di lana per eccellenza allora possiamo dire che sei a . con gli altri ma non sei una persona che la sua intimità a tutti. Non hai di certo bisogno di persone sconosciute che si dei tuoi , no? Sei decisamente una e ma sai anche le e e le persone che ti circondano. Non ti troveremo a con : ti ci vogliono almeno due o tre occasioni prima di iniziare a far vedere la tua ! Ciò nonostante, : sai essere garbata ed educata, elegante e divertente e sai che gli altri possono esserlo altrettanto. Insomma: la tua scelta ci ha descritto la persona con cui vorremmo uscire anche noi! borsalino: sei una persona decisamente riservata, che poco vuole avere a che fare con altri… almeno all’inizio!

La tua scelta denota una personalità elegante, che tende poco a dare confidenza agli altri immediatamente.

Non sei di certo una persona che pensa solo al look ma per te le prime impressioni sono importanti: sia quella che dai tu, sia quella che ti danno gli altri!

Ecco perché la tua scelta ci svela come tu sia una persona fondamentalmente “fredda” con gli altri fino a quando non li conosci bene.

Ci metti un poco per scaldarti e spesso gli altri hanno pensato di te che tu potessi essere veramente troppo “tirata”.

Fortunatamente, chi aspetta di conoscerti meglio, sa bene che sei una persona che vale la pena attendere!

LEGGI ANCHE –> Test pinguino o fiamma: scopri che cosa vuoi veramente dalla vita

cappello in pelliccia : ehi, aspetta, non raccontarci subito immediatamente tutto di te! Va bene, va bene, lo abbiamo capito: sei una persona decisamente amichevole e non hai problemi a parlare con gli altri. Ma aspetta un attimo prima di iniziare a parlare in quarta , no?

Va bene, lo abbiamo capito: sei una persona… che vive per gli altri !

La tua scelta, infatti, ci ha svelato come tu sia una persona generalmente aperta al confronto e al divertimento . Ti piace scherzare sempre, far capire a tutti che sei aperta e disponibile e che non hai paura di parlare anche con il più burbero della serata .

Per te, essere amichevole è quasi una seconda natura od una seconda pelle: non sai comportarti altrimenti!

Sei decisamente felice di vedere e conoscere nuove persone e non ti tiri mai indietro di fronte all’avventura. Che dire? Possiamo solo invidiarti tanta felicità nell’avere a che fare con gli altri!

: ehi, aspetta, non raccontarci subito immediatamente tutto di te! Va bene, va bene, lo abbiamo capito: sei una e non hai problemi a parlare con gli altri. Ma aspetta un attimo prima di a in , no? Va bene, lo abbiamo capito: sei una persona… che gli ! La tua scelta, infatti, ci ha svelato come tu sia una al e al . Ti piace scherzare sempre, far capire a tutti che sei aperta e disponibile e che non hai paura di . Per te, è quasi una seconda natura od una seconda pelle: non sai comportarti altrimenti! Sei di vedere e conoscere nuove persone e non ti tiri mai indietro di fronte all’avventura. Che dire? nell’avere a che fare con gli altri! cappello con la visiera: brrrr! Che freddo che fa dalle tue parti! Il cappello che hai scelto è il cappello “funzionale” per eccellenza.

Certo, ultimamente la moda oltreoceano lo ha riproposto in tantissime varianti, anche veramente fashion forward, ma tu sai bene perché lo hai scelto.

Puoi proteggerti dal freddo, ripararti dal sole e… evitarti di parlare con gli altri!

Questo è il cappello che, più di tutti, rappresenta una persona che non ha veramente voglia di mettersi a disposizione del prossimo.

Ehi, niente di male in questo, ovviamente! Stiamo solo cercando di capire meglio chi sei e, dalla tua risposta, ci sembra di capire che sei una persona individualista.

La tua scelta denota una grande determinazione personale, oltre che una concentrazione veramente granitica su di te ed i tuoi obiettivi.

Per gli altri hai sentimenti freddi: a meno che non siano le persone per te più care, poco ti importa di quello che fanno e quello che non fanno!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.